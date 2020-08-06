公私協力開拓社宅新「住」力

聯合新聞網 / 臺北畫刊
圖ー台北市捷運工程局
圖ー台北市捷運工程局

文ー張語羚．圖ー台北市捷運工程局

為實現居住正義，台北市近年不遺餘力興辦社會住宅，興隆、健康、東明等多處社會住宅已完成對外招租，同時也持續盤點既有房地資源，並以容積獎勵方式鼓勵民間捐贈，公私合力增加社宅量體，讓社宅房源遍地開花。

北市興辦社宅再增加 注入社宅新量能

台北市政府自2017 年起推動第一階段社會住宅興建計畫，並規畫於2021 年啟動第二階段計畫。今年進行規畫設計基地共3 案，皆已經議會同意編列年度預算，並正在辦理地方溝通與協調，初估完工後可再釋出454 戶，估計目標提供戶數共可達1 萬9,982 戶社宅。

而台北市財政局自2015 年起持續盤點市有閒置房地，供都市發展局評估為社宅儲備基地，供未來房地改建。另外，為擴大民間參與提供社宅服務，財政局也積極透過標租方式，將市有房地出租民間業者修繕後，提供民眾作多元住宅使用。

都更容積獎勵 促民間響應社宅捐贈

為拓展社會住宅量能，都市更新處也以都市更新容積獎勵的方式，鼓勵民間捐贈房地作為公益設施使用。民間單位可自行擬定都更計畫申請容積獎勵，再由市府辦理計畫審議，同時媒合公益設施受贈單位，推動都市更新的同時，也增加社會福利設施。都市更新處副總工程司詹育齊指出，舉凡捐贈空間用作社會住宅、庇護工場、托嬰中心等公益設施，容積獎勵以最高30% 為申請回饋上限。自2003 年4 月起，截至2020 年6 月，已受理申請案21 件、通過14 件。

而目前施工中的斯文里三期、華榮市場、玉成社宅3 處公辦都市更新案，皆釋出逾百戶的社會住宅，預計2025 年全數完工後，共可提供661 戶；另還在規畫中的北投區振興段、大安區金華段2 處民辦都市更新案，也分別捐贈37 戶及6 戶社會住宅，增加社宅量體。

捷運聯開宅 多元出租

捷運聯合開發分回住宅也是台北市社宅房源之一，目前捷運小碧潭站、辛亥站、蘆洲站、關渡站、大坪林站、菜寮站等6 處聯開宅共計提供630 戶。

過去聯開宅為防止民眾私下轉租、分租，訂有限三等親同居的規範，台北市捷運工程局於蘆洲站聯開宅試辦「青年進城激勵方案」青年合租住宅， 開放30 戶4 房型住宅採合租或非合租共居的方式，提供給在台北市就業或就學的20 以上未滿46 歲青年承租，每戶每月不含管理費的租金總價落在2萬4,000 元至3 萬元之間，減輕青年的租屋負擔。

地上權社宅 鼓勵民間投入興建

除了民辦都更捐贈與捷運聯合開發分回外，市府也透過設定地上權的方式，鼓勵民間業者參與社宅興建，像是市府正在規畫中的士林官邸北側、奇岩新社區2 處，若能順利完成招商，估計可提供185 戶社會住宅。

所謂地上權社宅，是透過公開招標方式，由民間廠商取得市有土地使用權後興建的住宅，得標廠商並提供一定比例的住宅作為社會住宅，提供符合社宅承租資格者承租，而企業藉由經營社會住宅，除能獲得穩定的租金收入，也能建立良好的企業形象，實踐企業的社會責任。

居住正義不僅是普羅大眾關注的議題，更是台北市政府努力達成的目標，透過自行興辦、都市更新、設定地上權等方式，逐步擴大社會住宅的量能，期待住宅市場價格因此調節。接下來第二階段社會住宅興建計畫，將持續優化台北市民的居住質量，讓更多人享受居住正義所帶來的新住力！

【完整內容請見《台北畫刊》8月號631期】。

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