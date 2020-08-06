發現歲月的韻味 諾米的圖像再旅行

聯合新聞網 / 臺北畫刊
繪畫是諾米記錄與認識台北的方式。 攝影－林冠良
繪畫是諾米記錄與認識台北的方式。 攝影－林冠良

文－黃思齊 攝影－林冠良

思想家聖・奧古斯丁曾說：「世界是一本書，不旅行的人只讀了一頁。」旅行這件事，是遍覽不同國度的文化差異、遇見形形色色的他鄉旅人，或者是換個視角，看見過去忽略的事物點滴。如果你喜歡後者，那麼帶著繪圖工具進行一場小旅行，絕對很適合你。過去就讀建築系的插畫家諾米從進行基地調查、觀察社區居民開始，逐漸發現老建築的型態與聚落在歷史中扮演的角色，也才真正發現建築的迷人之處，種下了用畫筆描繪城市、以圖像探索台北的契機。

由北門開始認識台北城

「北門所在的地點很特別，周邊就有北門遺跡、三井倉庫、撫台街洋樓、台北郵局……」坐在北門旁的咖啡廳2 樓，只要抬頭向窗外一望，就能飽覽諾米口中，各種老建築串聯而成的台北景象。

諾米認為台北是個保留了很多歷史景象的城市，例如甫開幕的國立台灣博物館鐵道部園區，展示著公共道路建設與規畫的變遷歷程，訴說台灣近代鐵道史。「歷史不只活在教科書裡，如果能夠親眼目睹一座建築物，獲得的資訊一定會比一張照片來得多。」因此，諾米推薦以北門為軸心，向四方拓展尋找老建築，只需跨過幾個街口，就能遇見不同時期的台北故事，是非常適合深度回顧城市歲月軌跡的地帶。

寫生需要專注的觀察力，諾米推薦可以坐在台北郵局前，全心感受周邊建築的細節。 攝影－林冠良
寫生需要專注的觀察力，諾米推薦可以坐在台北郵局前，全心感受周邊建築的細節。 攝影－林冠良

赤峰街的新舊交融，令人十分享受漫步其中的感覺。 攝影－林冠良
赤峰街的新舊交融，令人十分享受漫步其中的感覺。 攝影－林冠良

從建築感受街區美學細節

與當代建築相較，老建築為什麼迷人？諾米以插畫家的視點給出了具體答案，他認為老建築的立面細節更豐富，這些細節反映出當時的生活型態與美學偏好；若想進一步深刻看見其中流轉的時光，繪畫會是很好的途徑，「繪畫時需要仔細觀察環境，因此能發現更多物件的具體細節，包括柱子的位置、樓高、窗口的方向、招牌上的文字……都反映出當時的生活狀態，例如迪化街街屋窗口向後退縮的設計，讓建築物的表情更加生動。再延伸觀察上方的雕刻細節，同時輔以透視法繪製，運用建築位置製造視覺遠近感，構築出豐富的城市景象。」

除了自己創作，諾米也開設繪畫教學課程，帶領學生走訪在地，融入觀察情境，以現地寫生的方式重新認識台北。「我喜歡帶學生去畫寺廟，因為只要元素畫清楚就像了，像是大家以為複雜的石雕、剪黏、屋簷，反而因為特徵明顯而更容易上手。」透過帶領學員觀察建築細節並親手動筆畫下，便能發現過去沒有察覺的事。

由於平板可以無限次書寫，比起傳統筆記本更加便利，因此成為諾米主要使用的繪製工具。 攝影－林冠良
由於平板可以無限次書寫，比起傳統筆記本更加便利，因此成為諾米主要使用的繪製工具。 攝影－林冠良

除了建築細節，諾米認為台北具有獨特的人文況味，在空間中流動的庶民風景也很值得品味，「老建築與生活的連結性極強，就像艋舺龍山寺之於萬華居民，非常適合寫生者觀察和取材。」加上速寫風潮漸興，大龍峒、保安宮一帶經常有畫友聚集，諾米笑說，「平常未特別關注建築的人，就算只是旁觀，也能從中體驗城市的魅力。」他甚至曾在大稻埕教學時遇到同為畫友的日本觀光客，也在一旁拿出素描本畫了起來：「很有較勁的意味！」

後疫情的旅行切點

接著，諾米將腳步轉移到赤峰街，他提到，除了老建築，自身也很喜歡描繪庶民風景，這一帶的打鐵店、機車行都是能夠增添畫面溫度的素材，「尤其近期聚集了許多新潮咖啡廳，它們與原有的打鐵店形成強烈對比，這種新與舊的組合，讓我十分享受在這裡漫步、尋找靈感。」

另一方面，疫情也明顯改變了大家的旅行方式，從過去重視一天之內多個景點的採集，到現在注重放慢腳步、進行單點深度體驗，「繪畫正是把步調放慢的好方法，每個觀察都能被一筆一畫記錄下來。」諾米緩緩道出自己理想中的台北旅行方式，「我也推薦大家選定一間咖啡廳坐下，記錄由內往外所看到的畫面，尤其在赤峰街，咖啡店內的新潮裝潢與戶外老屋的時代感，能讓觀察對比這件事變得更有趣。」如果想要繪製不一樣的台北印象，諾米也推薦前往信義區的咖啡廳，「戶外的嶄新大樓、奔忙流動的人群，那裡的窗景又是另一番鮮明風景。」

帶著畫筆漫遊台北，來一趟老建築的深度巡禮，或是找一間咖啡廳坐下，品味充滿常民溫度的老街區，將映入眼簾的樣子詳實記錄，成為獨一無二的旅行紀念。

諾米認為具有生活感的畫面可以讓圖像更具生命力。 攝影－林冠良
諾米認為具有生活感的畫面可以讓圖像更具生命力。 攝影－林冠良

【完整內容請見《台北畫刊》8月號631期】。

台北畫刊109年8月-旅途再發現 重溫台北風景
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