茶藝沙龍主理人──Karen 「遇見二樓的世外桃源」

文ー邱璟綾．攝影ー林冠良

近幾年在台北市的建物2 樓陸續出現許多風格小店，咖啡廳、選品店與服飾店……有趣的空間、帶點神祕感的氛圍，形塑商圈的另一種風貌。透過「琥泊」主理人Karen 的生活品味，帶領讀者認識別有一番趣味的2 樓空間，尋覓那些藏身其中的風格店家。

彎進樂利路巷弄，推開「禮拜文房具」旁一扇不起眼的門扉，沿著窄長階梯拾級而上，僅有6 席的長桌映入眼簾，帶點神祕感的琥泊隱於2 樓，等待有緣人到來。喜歡赴日旅遊的Karen，一次走在東京街頭， 她發現街道上的2 樓藏著許多風格店家，像是個性服飾、咖啡廳或選品店，不同的客群聚集於此，激盪出各有特色且相互交流的消費文化。

喜歡品茶、也想將品茶文化推廣到日常的Karen，一直很喜歡禮拜文房具旁通往2 樓的階梯和樓上的空間，於是興起一併承租的念頭。她一面啜飲手中的茶，一面思考著如何運用空間，靈機一動：「開一家茶店吧！」她希望在城市中有個幽靜的地方，可以讓人好好喝一杯茶，琥泊於是誕生。

如同其他位於2 樓以上的店家，從招牌、樓梯就開始鋪陳一段體驗的故事，來客尚未踏入店內，就已沉浸在店家想營造的氛圍。也因此Karen 刻意將進入琥泊的階梯營造出積水的視覺，看似澄清的茶湯，「當推開大門的那一刻，心隨著腳步而逐漸沉靜，走上2 樓就已準備好品茶的心情」，加上聞茶乾、茶香的體驗，讓看似日常的喝茶更添儀式感。

Karen 認為，利用2 樓空間所省下的租金可以用來打造獨具個人風格的室內空間，適合渴望深度發展品牌內涵的創業者進駐。「品牌承載的內容很重要，開在2 樓的店必須更用心設計，例如需要預約的髮型設計、服飾訂製、課程學習，都能透過2 樓空間的私密感，讓客人願意再一次上樓，享受店家所營造的愜意環境。連帶提升1 樓店面的關注度，激盪出加乘效益。」

Karen 也特別喜歡2 樓的窗景，偶然抬頭，一面窗恰好能裝下都會叢林裡難得的綠意。若是來到迪化街，兩側老屋精雕細琢的立面，則成為屋內最好的裝潢。無論是連綿綠樹，或是華美而懷舊的老屋立面，2 樓的高度恰好讓喜愛望向窗外的人，多一種欣賞台北的角度。

說這話時，茶師面前氤氳的水蒸氣緩緩上騰，與窗外景色構成一幅絕美的畫。而商圈裡一道道通往2 樓的階梯，就像是武陵人前往桃花源的小徑，有緣人會懷著期待的心情，看見藏身於都會裡的世外桃源。

想知道有品味的打卡小店在哪裡嗎?點我看Karen介紹的二樓世外桃源

Karen

品牌設計公司「ADC Studio」創辦人之一，嘗試藉由高雅的物品，打造有質感的生活，2012 年創立「禮拜文房具」，帶動經營生活風格品牌的風氣，並於2019 年設立茶器販售兼品茶的複合式空間「琥泊」。

【完整內容請見《台北畫刊》8月號631期】。