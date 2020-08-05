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開啟空中聆聽的嶄新世界 ——Podcaster

聯合新聞網 / 臺北畫刊
在錄製節目前，小樹( 右) 需事先蒐集受訪者資訊，並運用自己擅長的音樂知識背景，讓談話更加順暢有趣。 攝影－蔡耀徵
在錄製節目前，小樹( 右) 需事先蒐集受訪者資訊，並運用自己擅長的音樂知識背景，讓談話更加順暢有趣。 攝影－蔡耀徵

文－林郁姍 攝影－蔡耀徵

通勤路上、吃飯時間、整理家務時，或是閉上眼進入睡眠前……越來越多人利用一天中的零碎時間，點開手機App 隨選想聽的Podcast 節目，吸收來自各個領域的大小事。跳脫過去的廣播節目模式，不一定非得講話字正腔圓，也並非需要科班出身，只要有自己的觀點、聊的話題符合時下脈動，就能引起聽眾共鳴。加上隨著社群平台的發展，聽眾可以即時於線上反饋收聽感受，主持人、節目製作團隊也能即時回應，發展出與聽眾更加緊密的關係。

知名音樂人小樹從傳統廣播人，到StreetVoice 街聲音樂總監，再到Podcast 節目《感官一條通》的主持人（Podcaster），橫跨傳統廣播與線上串流，運用實戰經驗與我們分析Podcast「很不一樣」的特點。

07:00-12:00 掌握聆聽潮流的脈動

身為傳遞音樂資訊的使者，小樹對於掌握業界的脈動總是不遺餘力，從7 點晨起開始，到晚上睡前都須確認上傳到Street Voice 的音樂，「基本上每個小時都有新歌上傳，聽過之後再挑出編輯推薦。」這樣的音樂熱忱延伸成為他從事Podcaster 的重要工作能量，與音樂人對談時因此更加有火花，而面對其他領域的受訪者，現場的談話節奏、內容的深度，也需依靠事前詳盡的調查與準備。

小樹分享他的事前準備技巧，「如果跟受訪者有私交，我會去瀏覽對方的社群帳號，看看他最近做了哪些事。另外，我也會閱讀受訪者的相關採訪，從中抓取可以再深入追問的點，帶到錄音現場讓議題再度發酵。」

小樹隨時隨地聽音樂、找資料，讓自己不斷吸收音樂相關資訊。 攝影－蔡耀徵
小樹隨時隨地聽音樂、找資料，讓自己不斷吸收音樂相關資訊。 攝影－蔡耀徵

13:00-16:00 引出話中有話的聆聽者

午後，通常是《感官一條通》的錄音時間，小樹的工作內容還是在聆聽，只是從單向接收音樂，變成與受訪者雙向對談，「願意上節目的人，一定都有些話想說。」作為一個好的聆聽者，小樹將大部分的時間交給來賓，但自己的魔性笑聲不時穿插其中，讓主持人的存在也相當鮮明。不僅如此，小樹也會適時提出問題，「聽受訪者說什麼，並找出他的話中有話。」這對於面對「消極男子」之類的圖文創作受訪者尤其重要，因為聽眾平常只能看到設計發表的創作，看不到背後的創作者，因此更要想辦法在對談中突破，讓受訪者與聽眾更加貼近。

「當主持人就是要對人充滿好奇！」問到對的點，受訪者就更願意敞開心胸分享。小樹想起訪問阿牧與迪拉胖這對鮮少同台的顏社嘻哈夫妻檔，分享兩人相遇的故事，因為其中一個問題而打開了話匣子，讓他們將對彼此的情緒和不滿抒發出來，用意非在引起衝突，而是談如何走過衝突，連阿牧與迪拉胖都驚訝於對方給自己的回饋，小樹笑說是特別有感情的一集。

《感官一條通》節目來賓背景多元，共通點是離不開新的文化價值和觀念，小樹指出，不管是受訪者，甚至是Podcaster 本身，都顛覆了過往廣播節目的命題，「走到這個時代，很多新的觀點被建立起來，包括多元性別認同、更注重工作與生活平衡的人生觀等，這也是節目想傳達給聽眾的訊息。」透過Podcast 打開與多樣受訪者對話的大門，在言談間激起對許多議題的火花與對時代脈動的反饋，像是作家林立青為小人物發聲、YouTuber 又仁傳達搞笑藝人其實也能很有深度……訪問各種符合時下話題的人事物，正是這份工作最有意義的部分。

與製作人密切溝通也是小樹的工作之一，兩人經常互丟想法，激盪出節目更有趣的一面。 攝影－蔡耀徵
與製作人密切溝通也是小樹的工作之一，兩人經常互丟想法，激盪出節目更有趣的一面。 攝影－蔡耀徵

零碎時間 在日常瑣碎中尋找題材

小樹與製作人習慣用社群軟體討論受訪節目題材，不限時段，只要有想法就會互相丟給對方，又或是透過聽眾的反應與回饋，來推敲能夠引起共鳴的受訪對象。不過小樹也坦承，選題還是有一定的潮流壓力，以前做音樂節目，就是找宣傳期的歌手，而現在更要考慮到人選、時間點、聊天內容與議題後續發酵之間的關聯，意即「這個時間點找某某來聊，能帶來什麼效應？」雖然有如此的選題考量，「但基本上還是以主持人和製作人的喜好來選題！」小樹還是想保有一點任性。

接下來，製作人負責擬訪綱，小樹則在閱讀預定受訪者的過往報導後，找出切點、列出關鍵字，錄節目時就放在手邊參考，融合原有訪綱，用消化過後的思維轉譯成具有「小樹風格」的訪問模式，有點不按牌理出牌，甚至讓問題的順序很跳躍，但小樹卻笑說，「脫稿演出反而成就最迷人的橋段，那才有節目的獨特性。」

其實Podcaster 的工作沒有明確的上下班分野，可能到了凌晨時分還躺在床上聽音樂、找資料、回訊息，以開發題材、吸收新知，不過在本質上都脫離不了「聆聽」。雖然Podcast 近年才在台灣逐漸升溫，但小樹認為要讓社會覺得這是一個值得投入的產業還有待努力。「Podcast 會帶來一些衝擊，對於傳統廣播節目的意義是再不轉型就有可能走向滅亡。」但不可否認的是，Podcast已為聆聽體驗打開更多元的一條路。

攝影－蔡耀徵
攝影－蔡耀徵

姓名：小樹

職業：《感官一條通》主持人

人格特質：對人有好奇心，同時具備自己的觀點。

工作任務：以自身對音樂的熱情，將來自四方的創作串聯成溝通平台，並與製作人一起選題，聆聽受訪者想説的話，引出更多話題，創造節目亮點。

核心理念：打破傳統聆聽方式的界線，讓創作者、聽眾能夠更自在、無拘束地選擇想要獲得的收聽内容。

【完整內容請見《台北畫刊》8月號631期】。

台北畫刊109年8月-旅途再發現 重溫台北風景
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