快訊

髮夾彎！才宣布境外舊生全解禁 教部秒改口：排除陸生

又傳一人自台返港確診 指揮中心聯絡港方後這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

品味舌尖的兼容並蓄 葉怡蘭的美食再探索

聯合新聞網 / 臺北畫刊
葉怡蘭以飲食作家身分，列出屬於自己的台北美食探索清單。 攝影－蔡嘉瑋、林冠良
葉怡蘭以飲食作家身分，列出屬於自己的台北美食探索清單。 攝影－蔡嘉瑋、林冠良

文－謝宛庭、黃映嘉 攝影－蔡嘉瑋、林冠良 圖－態芮

與家鄉台南的純樸截然不同，初來台北之際，飲食作家葉怡蘭被台北所展現的現代化姿態所震懾。如今的台北，對葉怡蘭來說，除了保有與時並進的生命力，她還看見了懷舊的因子，尤其美食層面的多元選擇性，更能激起大家想向內探索、重新挖掘的好奇心。同時，葉怡蘭也分享學成歸國的主廚們紛紛在台北開設的Fine Dining、法式甜點等各式料理，即使現在仍不便出國，也能透過味蕾的連結，感受世界的脈動。

新舊並存是台北美食精髓_

台北，不論是怎麼吃都不厭煩的小吃攤，或是時尚新潮的高檔料理，都能描摹出這座城市的風味骨幹，在人們希望更深入認識台北美食之際，提供新舊並存的探索路徑。

以飲食作家靈敏的味覺引路，葉怡蘭攤開她腦中的美食地圖，橫跨多國菜系、新舊店家，堪稱一本台北美食演進百科。葉怡蘭以過去商貿繁榮的大稻埕為例，因為歷史底蘊的滋養，小吃與周邊場域發展出緊緊相依的生態，「像是永樂市場周邊的香菇飯湯、滷虱目魚、𩵚魠魚羹，只要在這一帶覓食，還是選擇小吃最有氛圍。」若是剛好前往萬華，縱使日正當中、大汗淋漓，也會在路邊點一盤黑白切跟米粉湯解解饞，她提到，「正因為城市街角處處藏著世代風華與象徵，讓已經在台北落腳近30 年的我，仍然不時沉醉其中。」

如果以一日台北美食之旅為題，白天用懷舊味覺打前鋒，那麼，晚上便是新潮台北登場的時刻。奠基於眾多從法國、日本等海外各地深造回國的餐飲從業人員，「這些人才造就了台北如同世界美食的縮影，反過來說，也將台灣的餐飲文化推向世界舞台。」葉怡蘭剖析了RAW、態芮等近期話題上的Fine Dining 餐廳，她提到，這些主廚的手法、技巧都緊扣著世界脈動，但食材選用反倒興起往本土發掘的風潮，積極地想用料理勾勒出台灣的特色，「飲食風格能完美體現地方性格，若是以一個詞彙形容台北，我認為『精緻』最為貼切，但我指的『精緻』並非法國的精細、日本的空靈或中國的華麗，而是在舊有文化底蘊與食材本質上的高標準要求。」

舊城區的老滋味、Fine Dining 的新潮風味各自在台北綻放魅力。 右圖-態芮
舊城區的老滋味、Fine Dining 的新潮風味各自在台北綻放魅力。 右圖-態芮

後疫情時代的甜點帶路

「滿多人好奇疫情對我是否有很大的影響？」過去總是在旅途中的葉怡蘭，笑著分享最近經常被詢問的話題，「我認為並非只有出國才能稱作旅行，台北的新舊並存，就足以重複地去探索，最重要的是，台北有許多站在世界頂尖的西餐、咖啡、巧克力，即使前往其發源地，也不一定能吃到這麼正統的風味。」

葉怡蘭特別喜歡自己辦公室所在的敦安街區（仁愛、信義、敦化南路與安和路所圍起的方正街區），她觀察到，近年在此凝聚了一股獨有的美食力量。敦安街區原為純粹的住宅區，這十幾年間開始進駐風格飲食店、葡萄酒專賣店，尤其「SEASON ArtisanPâtissier」、「某某。Quelques Pâtisseries」、「畬室」等頗受飲食圈注目的法式甜點店，以類似群聚效應的法則，紛紛在此落腳，讓這裡成為嗜甜者必訪的一級戰區。

「SEASON Artisan Pâtissier」在敦安街區落腳，為台北甜點界帶來豐沛的話題與能量。 攝影-林冠良
「SEASON Artisan Pâtissier」在敦安街區落腳，為台北甜點界帶來豐沛的話題與能量。 攝影-林冠良

「這些店家的開幕，讓我這個超級甜點控非常開心。」過去經常往來法國採訪、又熱愛甜點的葉怡蘭，十分開心能以步行就可抵達的距離，走訪這些人氣店家。她提到，這些甜點店的共通點，都是主廚曾受過正統法式廚藝薰陶，以SEASON Artisan Pâtissier 來說，由於承襲法國糕點師Pierre Hermé 的風格，將甜點打造成感官花園，讓喜愛法國多層次風味的人，在台北也能吃到繽紛的甜點創作。某某。Quelques Pâtisseries 則是將檸檬塔、聖多諾黑等法國傳統甜點端上檯面，再巧妙融合大量的台灣茶元素，形成一股不可小覷的甜點文化能量。

以法式巧克力為主打的畬室，因為講求細節，從產地原料到調溫技巧的講究都十分嚴苛，讓非常在意巧克力質地和風味呈現的葉怡蘭也成為店裡常客，逢人就推薦它們的美味，「這些新一代的職人，將法國經驗帶回台灣，同時將街區的飲食文化提升至能與國際接軌的水平，讓我每次去都驚豔不已。」在暫時無法飛往其他國家的特別時刻，以甜點開啟美食旅遊的大門，從中窺見世界飲食文化脈動，讓旅人心中再次揚起出發探索台北的樂章。

尋根打造個人化味蕾

在葉怡蘭眼中，對海外文化的包容大度，加深了台北寬闊而開放的性格，這裡就像是近代亞洲的櫥窗，卻也從中演化出屬於自己的調性，這正是台北飲食如此迷人的原因，而居住於此的人們，更能透過多元選擇，打造自己的個人飲食需求。

近年，為了個人化飲食而誕生的食品選貨店也日趨增加，例如精品等級的肉鋪、專營小農作物的選貨店，這些選貨店的商品不僅新鮮，還跟得上飲食潮流，每回採購都能發掘自我鍾情的風味，如同一趟更加認識自我飲食品味的食材探索之旅。

食品選貨店近期在台北形成一股熱潮，提供民眾依個人品味挑選來自世界各地的食材。 攝影－蔡嘉瑋、林冠良
食品選貨店近期在台北形成一股熱潮，提供民眾依個人品味挑選來自世界各地的食材。 攝影－蔡嘉瑋、林冠良

以葉怡蘭自身經營的「PEKOE 食品雜貨鋪」為例，她認為，與其追尋他人口中的美味，不如定義自己心中的風味，「當初在構思店內餐點呈現時，我是以『試吃』性質為設計概念，例如：麵包組合搭配花蜜、果醬、初榨橄欖油、花生醬等不同性質的抹醬，讓每個人在體驗後，都能選購自己喜愛的材料。」而牆面上琳琅滿目的食品食材，是葉怡蘭自世界和台灣各地搜羅、甚至量身訂作而來的珍寶，也是她對於美食的理想藍圖，更是台北廣納各國多元滋味的縮影。

台北如同一座窮極一生都挖掘不盡的寶藏，並非一時半刻就能掌握全貌，後疫情時代的來臨，是開展全身感官的轉捩點，不妨用味蕾再次感知心中的台北，重新捏塑這座城市的印象。

【完整內容請見《台北畫刊》8月號631期】。

台北畫刊109年8月-旅途再發現 重溫台北風景
台北畫刊109年8月-旅途再發現 重溫台北風景

延伸閱讀

foodpanda市占率達八成 穩坐美食外送龍頭

和詹朴一起看月亮！首波「中秋月餅」曝光 名人加持夯

避免疫情再襲 巴黎規劃戶外強制戴口罩

疫情殺了法國香檳業 但這事更讓葡萄農心碎

相關新聞

開啟空中聆聽的嶄新世界 ——Podcaster

通勤路上、吃飯時間、整理家務時，或是閉上眼進入睡眠前……越來越多人利用一天中的零碎時間，點開手機App 隨選想聽的Podcast 節目，吸收來自各個領域的大小事。跳脫過去的廣播節目模式，不一定非得講話字正腔圓，也並非需要科班出身，只要有自己的觀點、聊的話題符合時下脈動，就能引起聽眾共鳴。加上隨著社群平台的發展，聽眾可以即時於線上反饋收聽感受，主持人、節目製作團隊也能即時回應，發展出與聽眾更加緊密的關係。

以茶入料 喜歡茶的100 種理由

「懷瑾，這杯茶有好濃郁的花香。」「是啊，今年的翠玉做起來香氣特別濃、特別好。」這是今年我對包種茶春茶的第一印象，在本世紀台灣本島最後一次日環食那天，和夥伴顧瑋辦了場活動，邀請茶人帶來7 種以不同茶樹製成的包種茶給大家品嘗，消費者多分不清楚茶樹「品種」與「茶款」的差異，那天剛好一次理解。

品味舌尖的兼容並蓄 葉怡蘭的美食再探索

與家鄉台南的純樸截然不同，初來台北之際，飲食作家葉怡蘭被台北所展現的現代化姿態所震懾。如今的台北，對葉怡蘭來說，除了保有與時並進的生命力，她還看見了懷舊的因子，尤其美食層面的多元選擇性，更能激起大家想向內探索、重新挖掘的好奇心。同時，葉怡蘭也分享學成歸國的主廚們紛紛在台北開設的Fine Dining、法式甜點等各式料理，即使現在仍不便出國，也能透過味蕾的連結，感受世界的脈動。

回歸日常的漫遊 郭佩怜的台北再指南

一間餐點美味的餐廳、每回踏入都讓人靈感爆炸的選品店，又或者城市一隅的小書店……隨機打開人們的台北愛店名單，裝進口袋的私心地點也許各有不同，但相似的是，背後總有那麼一個經得起時間考驗、無論如何都想一去再去的美好理由。「我覺得這就是選品店的重要條件，要能每次去都還是一樣覺得很開心。」風格旅遊書《GOOD EYE 台北挑剔指南》作者郭佩怜笑著解釋，關於如何在熟悉的城市重新發掘旅行的動能與意義，她的眼光有些挑剔，卻絕對中肯。

就醬改變台灣

現在的網路火星文喜歡把「就這樣子」寫成「就醬子」，很是無厘頭，但若說「就醬改變台灣」，那些「醬」是真的存在，先來說沙茶醬。

進入香料的異想世界

說到香料餐，你會想到什麼？是印度料理？又或是承載千年香料經濟的中東菜、鹹香過癮的四川麻辣、廣袤多元的東南亞口味，還是獨樹一格的日式咖哩？其實，從台灣滷包裡常見的八角、丁香、肉桂、甘草、茴香籽，到蘸醬裡的辣椒、青蔥、香菜，又或是海鮮料理添加的薑、蒜，這些以香料製成的美味密碼，都已埋藏在我們的日常味蕾記憶，更讓來自馬來西亞的我，在這塊土地上找到「媽媽的味道」。

遊戲城市的生活態度

你還記得何時開始跟遊戲結下不解之緣？從古早味的紙上遊戲，到現今不受地域限制的線上遊戲，從稚齡開始，「遊戲」就與人的一生相互連結，隨著生活型態、科技設備的轉變，遊戲也在虛實之間變換，展現不同的樣貌。

共同攜手打造防疫網絡

肺炎疫情蔓延全球時，許多在海外工作或求學的國人也陸續返台，為了建構完善的防疫體系，台北市政府積極媒合旅館業者加入防疫旅館行列，獲得多家旅宿業者支持，順利安置許多檢疫旅客。同時，也有一群設計師發揮所長，以「#TaiwanCanHelp」為主題，設計一系列簡單易懂的圖文，分享台灣的抗疫經驗。不同角色的人們，共同於這個艱難時刻，在各自的工作崗位貢獻己力，一起為守護家園努力。

城市青農──王宣智 「為台北留下最後一片稻田」

百年以前，草山種出第一批蓬萊米，引領全台稻作邁向新的未來；百年之後，高樓取代稻田景觀，唯獨關渡平原的稻浪，依舊在風中搖曳成一片金黃。其實，台北離稻米產地比想像中更近，更間接透過米食文化的傳承，將土地今昔緊緊相連。讓我們橫越水泥叢林，探尋一畝畝綠意田園，欣賞都會裡的另一抹風景。

南港機廠社會住宅導入循環經濟

隨著環保意識抬頭，循環經濟的風氣也從歐洲吹到台灣。預計於2024 年4 月完工的台北市南港機廠社會住宅，透過以租代買、使用環保建材兩大方式，落實循環經濟理念，促進社會住宅資源得以循環再生、永續利用。

安心戲水fun心玩 台北親水節清涼一夏

炎炎夏日到來，還在煩惱哪裡可以清涼一「夏」嗎？每年暑假最讓人期待的「台北親水節」在台北自來水園區登場囉！除了有適合各年齡層小朋友的戲水設施，今年還增加超大氣墊水池，加上趣味魔術、氣球互動等精彩活動，這夏就是要陪大小朋友快樂fun暑假！

發掘城裡的閱讀循環 知識游牧的有機交流

台北除了有豐沛的藝文資源，各種藝術替代空間也讓靈感得以醞釀，人們為了一檔展覽、一次座談或一場表演在城市中遊走，知識的流動因人的主動連結而觸發，並在高倡紙本復興與數位浪潮興起的時代，透過書籍持續深沉而有溫度地傳承，也藉由數位模式締造不同的交流機會，開啟閱讀的游牧體驗，走進台北潛藏的知識與對話能量。

熱門新聞

品味舌尖的兼容並蓄 葉怡蘭的美食再探索

回歸日常的漫遊 郭佩怜的台北再指南

以茶入料 喜歡茶的100 種理由

開啟空中聆聽的嶄新世界 ——Podcaster

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。