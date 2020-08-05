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回歸日常的漫遊 郭佩怜的台北再指南

聯合新聞網 / 臺北畫刊
郭佩怜以獨特又帶點挑剔的眼光，用文字分享自己的台北旅遊指南。 攝影－林軒朗、林冠良
郭佩怜以獨特又帶點挑剔的眼光，用文字分享自己的台北旅遊指南。 攝影－林軒朗、林冠良

文－Ani Syu 攝影－林軒朗、林冠良

一間餐點美味的餐廳、每回踏入都讓人靈感爆炸的選品店，又或者城市一隅的小書店……隨機打開人們的台北愛店名單，裝進口袋的私心地點也許各有不同，但相似的是，背後總有那麼一個經得起時間考驗、無論如何都想一去再去的美好理由。「我覺得這就是選品店的重要條件，要能每次去都還是一樣覺得很開心。」風格旅遊書《GOOD EYE 台北挑剔指南》作者郭佩怜笑著解釋，關於如何在熟悉的城市重新發掘旅行的動能與意義，她的眼光有些挑剔，卻絕對中肯。

潮州街與永康街一帶，在新潮店家進駐的同時，依舊保有當地居民的生活風景。 攝影／林冠良
潮州街與永康街一帶，在新潮店家進駐的同時，依舊保有當地居民的生活風景。 攝影／林冠良

挑剔是回訪之必需

幾年前由台北出發、如今拓展至全台，郭佩怜寫旅行指南，第一個挑剔守則是選入的地點得要自己有所偏愛，那說的不僅是第一次踩點的驚喜感，還必須具備讓人想一再造訪的魅力。「就跟交朋友一樣，我們喜歡跟每次相處都覺得有趣的朋友聚聚，店家的選擇也是這樣。」她率直地比喻，接著列舉起不同的店家類型與其中的迷人之處，譬如：選品店若能定期變換陳列、有獨到的選物理念，就很有吸引力；而一家小吃店，基本上她不在意裝潢，能有幾道讓人時常想要回味的招牌菜式，才是魅力的本體。

「有時候，甚至是跟店家已經太熟了，只是去聊個天也很開心。」總之，回訪的理由可以很任性，但造訪時的歡欣總要能維繫下去。「如果你問我在這些有特色的店之中要如何再精選，可能就是地點要夠方便。我會盡量挑捷運、公車可達的地方。」她接著列出第二條推薦守則，身為世界旅行的重度愛好者，也在斜槓的製片工作中帶領不少國外團隊認識台灣，郭佩怜深諳對於旅遊者而言，交通與跨區移動總是一大難題，因此大眾運輸的易達性相當關鍵。

城市型旅行的嶄新假設

至於最後一項考量則是「價格」。郭佩怜打趣地說，自己的旅遊書字級偏小，估計閱讀者的年齡層也偏低，「所以我選擇的地郭佩怜以獨特又帶點挑剔的眼光，用文字分享自己的台北旅遊指南。 點會比較親民、價格稍可負擔。」於是，總合三個面向的挑剔篩選，她以旅行書作為引子，盡可能搜羅城市裡的各類店種。

而就在這樣最大化地挖掘和挑揀的過程裡，似乎也隱隱然定錨了一種重新探索台北旅行的可能性，郭佩怜若有所思地提出店家蒐集後的假設：「我在想，以台北開店的密度跟頻率，應該每個人住家附近都會有一些不錯的店，只是過往你沒想到要去。」

帶著人們普遍對於都會的熟悉感與風格上的各有私心，郭佩怜大膽提供了一帖疫情後的旅遊「再指南」，她觀察到，現階段正是害怕遠行和人群的非常時期，然而，換個視角，說不定危機就是轉機，此時恰好適合重啟對自身周遭的好奇，嘗試更近身、隨興地出行。

疫情之後，徒步探索自家附近的街區，是重新認識城市的旅行型態。 攝影－林軒朗、林冠良
疫情之後，徒步探索自家附近的街區，是重新認識城市的旅行型態。 攝影－林軒朗、林冠良

以自身出發的當代再指南

具體而言，郭佩怜解釋，「以前看到某間店開幕或很受歡迎，就會想特地前往造訪，但現在反而想減少搭乘大眾運輸工具的機會。我覺得疫情之後，旅行如果要有變化或新嘗試，那可能就是開始探索附近區域、步行可及的地方。」過去或許很難想像，以自家為圓心步行15 分鐘以內的距離可以稱之為探索或旅行，但這些近在咫尺的有趣所在，往往就在日復一日的生活中，逐漸被視為理所當然而就此埋沒；而今，疫情將日常的慣習重新洗牌，混亂未嘗不是新型態旅行誕生的契機。

她以自家附近的潮州街為例，「像我前幾天去永康街開會，順路走到潮州街，經過『BRUSH & GREEN』就忍不住手滑，我家門口的墊子就是當時買的。」從咖哩好吃得不得了的音樂展演空間「月見ル君想フ」開始，郭佩怜見證了潮州街慢慢變得熱鬧。隨著老屋翻新的餐飲與藝文空間「貳房院」落腳、生活選物店「BRUSH & GREEN」開幕，「然後『厝內』的辦公室和小店面、『童里繪本洋行』也在那邊。我滿喜歡那間書店，他們常常舉辦有趣的活動。潮州街算是位在永康街、師大、古亭的中間，一個完整的散步行程要涵蓋到永康街也是可以。」時間可長可短、範圍可大可小，因為離家不遠，累了甚至可以隨時打道回府。說起來，親切感與自在的彈性，大概就是社區型小旅行令人鍾情的原因。

「貳房苑」將老屋重新翻修，成為潮州街上具指標性的建築。 攝影－林軒朗、林冠良
「貳房苑」將老屋重新翻修，成為潮州街上具指標性的建築。 攝影－林軒朗、林冠良

在「BRUSH & GREEN」時常能發掘新鮮好物，是郭佩怜推薦的主因。 攝影－林軒朗、林冠良
在「BRUSH & GREEN」時常能發掘新鮮好物，是郭佩怜推薦的主因。 攝影－林軒朗、林冠良

「我印象特別深刻，那時寫完《GOOD EYE台北挑剔指南》便去了當時在泰順街上，現已搬到敦化南路的首飾店『張張 changchang』，為自己買下第一枚戒指作為犒賞，所以特別想要推薦這間店。」有些偏心卻絕對真摯，也許這樣帶點任性的私房引薦，才正是新時代之於「城市再指南」的確切期待。

在分眾市場已然成熟的現代台北，不同年齡區間、生活區位、族群，甚至是興趣取向的人們，都可能有著內藏自身文化的口袋挑剔指南。每個城市漫遊者從自身的偏好和個體經驗出發，由各別景點、散步路線到探索周遭的方方面面，重新建構起覺知生活的一套指標，那約莫就是後疫情階段，屬於台北旅行的再指南、新發現。

【完整內容請見《台北畫刊》8月號631期】。

台北畫刊109年8月-旅途再發現 重溫台北風景
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