快訊

快相約早起看天文奇景 隔23年再現肉眼可見大彗星

大巨蛋不符規定仍發照 林洲民：這不是我認識的柯文哲

發掘城裡的閱讀循環 知識游牧的有機交流

聯合新聞網 / 臺北畫刊
「PAPER MATTER」開放藝術家書籍文獻庫的空間預約，「森雨書房」則推動游牧書展與書籍流動借閱行動，各自推廣新型態的知識傳遞與交流，以閱讀體驗觸發多元的對話機會。 攝影－謝佩穎
「PAPER MATTER」開放藝術家書籍文獻庫的空間預約，「森雨書房」則推動游牧書展與書籍流動借閱行動，各自推廣新型態的知識傳遞與交流，以閱讀體驗觸發多元的對話機會。 攝影－謝佩穎

文－ Enjo Liu、祖孟萱 攝影－謝佩穎

台北除了有豐沛的藝文資源，各種藝術替代空間也讓靈感得以醞釀，人們為了一檔展覽、一次座談或一場表演在城市中遊走，知識的流動因人的主動連結而觸發，並在高倡紙本復興與數位浪潮興起的時代，透過書籍持續深沉而有溫度地傳承，也藉由數位模式締造不同的交流機會，開啟閱讀的游牧體驗，走進台北潛藏的知識與對話能量。

書籍作為一種有機閱讀型態

紙本刊物的開本、頁數有限，知識的傳遞卻是無遠弗屆，而你所認為的書本與閱讀形式正在悄然進化中。過往人們所熟知的「書籍」，就是「閱讀」的對象，將紙本視為傳遞資訊的載體，如今人們越加將書籍本身看作創作媒材，讓內頁與裝幀設計都成為藝術家創作的「作品」，重新定義了紙本型態的價值。

「森雨書房」設計獨特的借閱機制，以選物交換書籍，開啟生命故事的交流。 攝影－謝佩穎
「森雨書房」設計獨特的借閱機制，以選物交換書籍，開啟生命故事的交流。 攝影－謝佩穎

求學時期就對「藝術家書籍」（Artists’Books）一見鍾情的蔡胤勤，2018 年創辦藝術單位「PAPER MATTER」，致力於推廣此類書籍創作媒材，希望讓人們認識到書籍本身也可以是獨立的藝術作品，今年還開立了實體閱覽空間，讓人們進一步親身感受不同選紙、裝訂與設計，體認到每一本書都可以是完整的作品。同樣以書作為交流媒介的「森雨書房」創辦人鄭森雨，則藉由游牧於城市間、駐點風格空間的選書策展以及書籍借閱行動，開放人們透過珍貴物件交換借閱書籍，在不影響書籍可讀性的前提下，以任何形式在書中回饋閱讀經歷，讓閱讀不只是一個人的學習，更可能是多人間的智慧對話。兩人皆透過新的知識流動型態，將閱讀體驗轉化為一種傳播方式，成為人與人之間交換紙本溫度的美好管道。

從線上觸發線下閱讀體驗

蔡胤勤強調書籍本身內容與設計的共融即是一場完整的知識閱讀體驗，鄭森雨則致力以書籍為媒介，觸發人與人間思想與經驗的深度交流，兩人對於書籍關注的面向雖不同，卻因同為網路起家的計畫推廣者，對知識交流與載體的變化有一致的看法，認為網路像是觸發連結的開關，而知識與想法的互動，終究要回歸到真實生活。

「起初只是單純在網路上分享自己喜歡的書籍內容，期望吸引相同愛好的人、結交同好，才決定把自己的藏書釋放出去。」而2015 年參與華文朗讀節的書展擺攤更讓鄭森雨意識到，比起線上交換書籍情報，人們面對面實際觸摸、看到書本後所激發的交流意願更加強大。日本選書師幅允孝曾說過：「既然人們不來書店，那就把書送到有人去的地方吧。」激發鄭森雨開始帶著書在城市間游牧，透過累積人們在紙本上所留下的痕跡，記錄下這個時代的共同閱讀經驗。

蔡胤勤則認為，知識能夠透過紙張並以設計思考堆疊出時光的軌跡，內容感受也因此得以最大化，而紙本的可攜帶與可觸摸性則是閱讀體驗的強大支持，是數位平台永遠無法取代的。他以法國藝術家蘇菲・卡爾（Sophie Calle）於1986 年出版的藝術攝影書《The Blind》為例，裡頭收錄了藝術家採集先天盲者內心所見最美麗的風景，而2010年出版的《The Last Image》則是藝術家找到突然失去視力的盲者形容他們最後看見的事物。書本以受訪者的肖像，搭配藝術家根據受訪者形容所拍攝的黑白或彩色影像，使讀者在翻閱書本的過程即能透過不同紙質、色彩、文字與點字交錯的觸感，完成一場閱讀的游牧旅程，從中採集跨越文化、時空與認知的知識。

蔡胤勤( 左) 會在「PAPER MATTER」現場開放知識的交流與討論，帶領參與者互相分享對書籍內容的想法。 攝影－謝佩穎
蔡胤勤( 左) 會在「PAPER MATTER」現場開放知識的交流與討論，帶領參與者互相分享對書籍內容的想法。 攝影－謝佩穎

紙本體驗與知識流動的方式

從線上觸發到線下交流，知識跨越載體與時空的限制開啟各式可能。問起如何發掘城市中交流知識的動能，兩人都提出激發「主動性」的重要。鄭森雨舉例，當他游牧駐點於各式空間進行選書策展時，尤其重視視覺陳列，因為不同書封或是頁面風格，第一眼就會影響人們翻閱的慾望，因此選書展演期間，他幾乎每週都會變換場域內的陳設，改變書籍的擺放位置、牆面的海報，營造不同的空間狀態，才能讓來訪的人每次都有新鮮感，進而願意主動閱讀與交流。

蔡胤勤則以去年底在寶藏巖一檔為期3 個月的展覽為例，期間分類展出近百本藏書並舉辦多場導覽與座談，同時邀請7 位藝術家以這次展覽為契機，創作新的藝術家書籍作品，具象化實體交流的能量。比起網路平台推廣只能透過螢幕文字說明，實體空間的氛圍更能促使參與者主動對話、真正產生知識的發酵，打破書籍與展品只能靜態被觀看的刻板印象，而這也是兩人雙雙投入實體交流的原因。在數位浪潮下，知識交流的形式產生變化，載體或通路也不可避免地面臨一定程度的轉型，長期以各種實體形式推廣藝術家書籍的蔡胤勤透露，近期來自線上課程的邀約增加許多，課程質量的需求也越趨扎實，還有完善的評價系統，尤其因應疫情所加速的線上學習技術發展，加上VR 等技術的提升，皆讓藝術品策展更能在線上進行建置與導覽。

而書籍作為知識傳遞不可取代的重要載體，在科技時代中扮演的角色勢必會有所調整。鄭森雨認為，資訊或是短效性的內容必然會被轉譯成更有效率的線上形式呈現，對此他樂見其成，反觀紙本內容則將走向更加精緻的美感體驗。鄭森雨舉藝術家陳順築的書籍作品為例，書頁中混夾著玻璃紙或描圖紙，透過油墨的味道、紙張觸感、色彩視覺等，強調閱讀帶來的五感體驗。蔡胤勤進一步補充，從歷史上來看，像是廣播、報紙等傳統的知識媒介並不會消失，只是轉化成更適合當下的狀態，而當知識呈現方式越來越講求展現作者的創作意識，能夠使參與者親炙創作者風範的線下實體活動仍大有可為。

發掘城市中的知識循環

闔上一本書、走出一場展覽，這座城市裡是否仍有可期待的事物發生？「很少有一座城市能夠同時擁有資訊吸收、學習體驗與多元發表的可能，但台北卻同時兼具。」住在北投的鄭森雨對於台北的能動性感受尤其深刻，前一刻還在享受都會區密集的便利性，捷運一搭就能快速回到親山的幽靜環境，截然不同的區域和氛圍都能在一小時內轉換，讓創作與知識累積有了更完整多變的舞台。「台北各區都有自己自成一格的特質，以散布其中的店家作為節點，相互連結，而人們在移動之間，無形中都在吸收城市裡的文化養分。」對於蔡胤勤來說，這座城市最大的魅力即是在極其平凡的週末行程中，能夠隨意在上百間咖啡廳或展演空間貼近藝術。

對鄭森雨來說，書籍不僅傳遞知識，更能營造風格與對話，改變固有空間的氛圍。 攝影－謝佩穎
對鄭森雨來說，書籍不僅傳遞知識，更能營造風格與對話，改變固有空間的氛圍。 攝影－謝佩穎

人的移動將會是未來促成知識流動的關鍵，第一步便是要有勇氣離開螢幕，踏入城市，不論是走進展閱空間翻一本書，還是參與一次知識交流活動，試著花些時間與人產生連結，每一次遇到的不同人，都可能讓你產生下一次出發的慾望，真實世界沒有演算法與標準答案，這也正是讓知識游牧於城市中最迷人之處。

【完整內容請見《台北畫刊》七月號630期】。

台北畫刊109年7月-游牧台北 跨越虛實的城界
台北畫刊109年7月-游牧台北 跨越虛實的城界

相關新聞

安心旅遊GO了沒 銅板價暢遊台北

隨著國內疫情逐漸緩和，民眾出遊興致大增，台北市觀光傳播局推出「安心旅遊」專案，只要先上北北基好玩卡或KLOOK 官網購票，即可享有歡樂銅板價與套票等優惠；觀傳局並規畫17 條安心旅遊路線、推出安心旅宿，鼓勵民眾一起安心GO 台北。

就醬改變台灣

現在的網路火星文喜歡把「就這樣子」寫成「就醬子」，很是無厘頭，但若說「就醬改變台灣」，那些「醬」是真的存在，先來說沙茶醬。

進入香料的異想世界

說到香料餐，你會想到什麼？是印度料理？又或是承載千年香料經濟的中東菜、鹹香過癮的四川麻辣、廣袤多元的東南亞口味，還是獨樹一格的日式咖哩？其實，從台灣滷包裡常見的八角、丁香、肉桂、甘草、茴香籽，到蘸醬裡的辣椒、青蔥、香菜，又或是海鮮料理添加的薑、蒜，這些以香料製成的美味密碼，都已埋藏在我們的日常味蕾記憶，更讓來自馬來西亞的我，在這塊土地上找到「媽媽的味道」。

遊戲城市的生活態度

你還記得何時開始跟遊戲結下不解之緣？從古早味的紙上遊戲，到現今不受地域限制的線上遊戲，從稚齡開始，「遊戲」就與人的一生相互連結，隨著生活型態、科技設備的轉變，遊戲也在虛實之間變換，展現不同的樣貌。

共同攜手打造防疫網絡

肺炎疫情蔓延全球時，許多在海外工作或求學的國人也陸續返台，為了建構完善的防疫體系，台北市政府積極媒合旅館業者加入防疫旅館行列，獲得多家旅宿業者支持，順利安置許多檢疫旅客。同時，也有一群設計師發揮所長，以「#TaiwanCanHelp」為主題，設計一系列簡單易懂的圖文，分享台灣的抗疫經驗。不同角色的人們，共同於這個艱難時刻，在各自的工作崗位貢獻己力，一起為守護家園努力。

城市青農──王宣智 「為台北留下最後一片稻田」

百年以前，草山種出第一批蓬萊米，引領全台稻作邁向新的未來；百年之後，高樓取代稻田景觀，唯獨關渡平原的稻浪，依舊在風中搖曳成一片金黃。其實，台北離稻米產地比想像中更近，更間接透過米食文化的傳承，將土地今昔緊緊相連。讓我們橫越水泥叢林，探尋一畝畝綠意田園，欣賞都會裡的另一抹風景。

南港機廠社會住宅導入循環經濟

隨著環保意識抬頭，循環經濟的風氣也從歐洲吹到台灣。預計於2024 年4 月完工的台北市南港機廠社會住宅，透過以租代買、使用環保建材兩大方式，落實循環經濟理念，促進社會住宅資源得以循環再生、永續利用。

安心戲水fun心玩 台北親水節清涼一夏

炎炎夏日到來，還在煩惱哪裡可以清涼一「夏」嗎？每年暑假最讓人期待的「台北親水節」在台北自來水園區登場囉！除了有適合各年齡層小朋友的戲水設施，今年還增加超大氣墊水池，加上趣味魔術、氣球互動等精彩活動，這夏就是要陪大小朋友快樂fun暑假！

發掘城裡的閱讀循環 知識游牧的有機交流

台北除了有豐沛的藝文資源，各種藝術替代空間也讓靈感得以醞釀，人們為了一檔展覽、一次座談或一場表演在城市中遊走，知識的流動因人的主動連結而觸發，並在高倡紙本復興與數位浪潮興起的時代，透過書籍持續深沉而有溫度地傳承，也藉由數位模式締造不同的交流機會，開啟閱讀的游牧體驗，走進台北潛藏的知識與對話能量。

翻越媒介的音樂能量 在創作游牧中感受夜與光

帶著一台電腦、拎起一把吉他，不受地域限制，城市的任何角落都可譜寫音樂，感受自由的創作。不同於過往對「樂團」的認識，音樂透過科技媒介匯聚人們的集體意志，演出形式也因此打破虛實間的距離，創作橫跨各種空間、載體，成為了一場游牧旅程，一起藉由音樂收錄這座不夜城中自由且充滿想像的音符。

插畫產業中的鏡面與橋梁—插畫經紀人

插畫在生活中俯拾即是，也許是繪本裡頭的奇幻國度、書籍的封面、街頭的活動告示，甚或是通訊軟體中用來表達情緒的貼圖，都能被涵括在插畫的範疇中。

從台北出發 台灣原創漫畫的復興時代

近年台灣原創漫畫逐步累積能量，尤其台北有著盛大的漫畫展會，又有豐富多元的城市生活，提供了漫畫創作者豐沛的動能，進而化為內涵深刻的佳作。且透過蓋亞文化漫畫部總編輯李亞倫與滿滿漫畫節策展人兼Mangasick 漫畫私倉主理人老B、黃尖，從編輯與策展人的角度，一窺台北創作能量成長及原創漫畫的發展歷程。

熱門新聞

安心旅遊GO了沒 銅板價暢遊台北

安心戲水fun心玩 台北親水節清涼一夏

南港機廠社會住宅導入循環經濟

遊戲城市的生活態度

就醬改變台灣

進入香料的異想世界

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。