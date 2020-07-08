安心旅遊GO了沒 銅板價暢遊台北

文ー邱璟綾．圖ー台北市觀光傳播局、台北市立美術館

隨著國內疫情逐漸緩和，民眾出遊興致大增，台北市觀光傳播局推出「安心旅遊」專案，只要先上北北基好玩卡或KLOOK 官網購票，即可享有歡樂銅板價與套票等優惠；觀傳局並規畫17 條安心旅遊路線、推出安心旅宿，鼓勵民眾一起安心GO 台北。

只要50 元便可一票遊遍北市７大藝文場館。( 圖／台北市立美術館)

線上購票享歡樂銅板價

從7 月15 日起至8 月31 日，只需半價20元就能走訪台北市天文科學教育館展示場；貓空纜車單程票更從120 元降至50 元；而每年暑假必定造訪的台北自來水園區，7 月期間全票也只要50 元，歡迎全家大小來消暑。

若想親子同樂，則推薦購買兒童新樂園超值的一日歡樂票，200 元即可「一票玩到底」，無限暢玩園內21 種遊樂設施。如果想走藝文路線，只要50 元就能一次跑遍台北市立美術館、台北二二八紀念館、士林官邸正館、台北當代藝術館、草山行館、李國鼎故居與孫運璿科技人文紀念館等七大熱門展館，是暑假期間最超值的一日遊首選。

除了半價玩場館與7 館聯票，暑期大促銷還包含各種加碼贈品，例如台北市立動物園準備限量2,000 份入園禮；購票入場台北101觀景台，每日加碼送出600 張雙層觀光巴士單次票兌換券，讓遊客不只可以省錢玩台北，還能一路享好康。

旅遊套票聰明玩

為了讓遊客玩得放心，觀傳局同步公開招募符合防疫自主管理檢查16 項標準的「安心旅宿」，只要入住與觀傳局合作「加碼送雙層觀光巴士票券專案」的安心旅宿，且入住當次房價滿千元，即可獲贈價值600 元的雙層觀光巴士24 小時乘車兌換券。

除了前述優惠，觀傳局更推出兩大旅遊套票，包含結合永康商圈的「安心旅遊，祈願永康」套票，優惠期間只要半價，並贈送特色十足的「擲筊皂」一組，讓你旅途中潔淨雙手得保庇；而外縣市遊客在8 月底前購買「北北基好玩卡高鐵聯票」可享65 折優惠，最多可省2,480 元。

17 條安心旅遊路線任你挑

除了透過優惠價玩景點，觀傳局更規畫包山包水包文史的17 條參考遊程，像是富有歷史韻味的艋舺、大稻埕，可以一次看盡古蹟、宗廟，還能走訪許多在地老字號商行，感受老台北的歷史風華；或是到近郊的貓空、白石湖、大溝溪生態園區走踏親山步道；也可以沿著雙溪、新店溪或淡水河畔，騎自行車感受追風的清涼。

一系列的旅遊優惠讓你心動了嗎？台北市還有台北親水節、台北河岸童樂會，以及每年七夕最具代表性的大稻埕情人節等大型活動陪你共度夏天。今夏，無論是全家大小一起出門，或三五好友相揪小旅行，歡迎來台北省荷包又Fun 心玩！

台北101 觀景台限量送出雙層觀光巴士單次票兌換券，兩種登高體驗一次滿足。(圖/台北市觀光傳播局)

安心旅遊專案

日期：7/15（三）～ 8/31（一）

【完整內容請見《台北畫刊》七月號630期】。