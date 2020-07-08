快訊

快相約早起看天文奇景 隔23年再現肉眼可見大彗星

大巨蛋不符規定仍發照 林洲民：這不是我認識的柯文哲

安心戲水fun心玩 台北親水節清涼一夏

聯合新聞網 / 臺北畫刊
多款水上遊樂設施，讓親子在炎炎夏季能清涼共樂。 圖ー台北自來水事業處
多款水上遊樂設施，讓親子在炎炎夏季能清涼共樂。 圖ー台北自來水事業處

文ー邱璟綾．圖ー台北自來水事業處

炎炎夏日到來，還在煩惱哪裡可以清涼一「夏」嗎？每年暑假最讓人期待的「台北親水節」在台北自來水園區登場囉！除了有適合各年齡層小朋友的戲水設施，今年還增加超大氣墊水池，加上趣味魔術、氣球互動等精彩活動，這夏就是要陪大小朋友快樂fun暑假！

水陸活動豐富精彩

位於思源街入口處的「水鄉庭園」戲水區，廣大又清涼的戲水樂園，是台北親水節的活動主場地，除了深約50 公分的大水池，還有各種水上兒童遊樂設施。最受孩子們歡迎的大型滑水道，搭配池畔不時灑下的水瀑，讓空氣中總是瀰漫清涼水氣，在孩子們的陣陣嘻笑聲中，不禁暑氣全消。

此外，今年親水節首度在「噴泉庭園」增設長寬各達10 公尺的超大氣墊水池，擴大戲水空間，小朋友可以在水池內快樂地潑水嬉戲，也可以到水池外，感受水柱沖刷的清涼，搭配由上方灑落的清涼水柱，消暑程度百分百。

考量疫情警報尚未完全解除，台北自來水事業處加強維護水質衛生，除了每天換水，並安排專人每小時檢測水質與氯成分，確保親子都能玩得放心。

除了水上活動盛況空前，陸上活動一樣精彩可期！今年台北親水節於7 月18 日舉辦開幕活動，從下午2 點開始一直到5 點結束，除了有精彩的開幕吉祥物帶動跳以及水炸槍開幕儀式外，現場還安排攤位宣導活動、大小朋友喜歡的趣味魔術，以及將廢棄物化腐朽為神奇的巴奇先生Mr. Bucket，有別於一般表演都在舞台上，這次大家更可以和表演者互動，讓親子都更有參與感，留下愉快的回憶。

寓教於樂的清涼假期

台北自來水園區同時也是以「水資源保育」為主題的環境教育場所，因此7 月25 日至30 日與經濟部水利署、國立科學工藝博物館合辦「愛水・樂活逗陣來」親子闖關活動，讓孩子從遊戲中明白水資源的重要性。

配合8 月1 日原住民族日，台北親水節在8 月1 日、2 日、8 日與9 日，安排原住民族帶來音樂與舞蹈表演，展現原民朋友敬天愛地的精神。而首度移師自來水園區的「2020台北河岸童樂會」也將於8 月14 日至23 日舉行，屆時將有熊讚加入，陪小朋友在暑假尾聲度過愉快的夏日時光。

除了玩水、戲水，台北自來水園區同時在活動期間的週末，於園區視聽教室內輪播《飲水思源頭——台北好水探秘》影片，以深入淺出的方式，介紹台北水資源發展歷史，搭配摸彩與有獎徵答活動，為孩子們打造富有教育意義的清涼假期。

精彩的水上活動及寓教於樂的陸上體驗一應俱全，準備好瘋玩整個暑假了嗎？現在就換上泳衣、全家一起整裝出發，留下美好而豐富的回憶！

圖ー台北自來水事業處
圖ー台北自來水事業處

台北親水節

日期：即日起～ 8/30（日）

時間：週二至週日09:00 _ 18:00（售票、入園至17:00）

地點：台北自來水園區

電話：02-8369-5104

【完整內容請見《台北畫刊》七月號630期】。

台北畫刊109年7月-游牧台北 跨越虛實的城界
台北畫刊109年7月-游牧台北 跨越虛實的城界

相關新聞

安心旅遊GO了沒 銅板價暢遊台北

隨著國內疫情逐漸緩和，民眾出遊興致大增，台北市觀光傳播局推出「安心旅遊」專案，只要先上北北基好玩卡或KLOOK 官網購票，即可享有歡樂銅板價與套票等優惠；觀傳局並規畫17 條安心旅遊路線、推出安心旅宿，鼓勵民眾一起安心GO 台北。

就醬改變台灣

現在的網路火星文喜歡把「就這樣子」寫成「就醬子」，很是無厘頭，但若說「就醬改變台灣」，那些「醬」是真的存在，先來說沙茶醬。

進入香料的異想世界

說到香料餐，你會想到什麼？是印度料理？又或是承載千年香料經濟的中東菜、鹹香過癮的四川麻辣、廣袤多元的東南亞口味，還是獨樹一格的日式咖哩？其實，從台灣滷包裡常見的八角、丁香、肉桂、甘草、茴香籽，到蘸醬裡的辣椒、青蔥、香菜，又或是海鮮料理添加的薑、蒜，這些以香料製成的美味密碼，都已埋藏在我們的日常味蕾記憶，更讓來自馬來西亞的我，在這塊土地上找到「媽媽的味道」。

遊戲城市的生活態度

你還記得何時開始跟遊戲結下不解之緣？從古早味的紙上遊戲，到現今不受地域限制的線上遊戲，從稚齡開始，「遊戲」就與人的一生相互連結，隨著生活型態、科技設備的轉變，遊戲也在虛實之間變換，展現不同的樣貌。

共同攜手打造防疫網絡

肺炎疫情蔓延全球時，許多在海外工作或求學的國人也陸續返台，為了建構完善的防疫體系，台北市政府積極媒合旅館業者加入防疫旅館行列，獲得多家旅宿業者支持，順利安置許多檢疫旅客。同時，也有一群設計師發揮所長，以「#TaiwanCanHelp」為主題，設計一系列簡單易懂的圖文，分享台灣的抗疫經驗。不同角色的人們，共同於這個艱難時刻，在各自的工作崗位貢獻己力，一起為守護家園努力。

城市青農──王宣智 「為台北留下最後一片稻田」

百年以前，草山種出第一批蓬萊米，引領全台稻作邁向新的未來；百年之後，高樓取代稻田景觀，唯獨關渡平原的稻浪，依舊在風中搖曳成一片金黃。其實，台北離稻米產地比想像中更近，更間接透過米食文化的傳承，將土地今昔緊緊相連。讓我們橫越水泥叢林，探尋一畝畝綠意田園，欣賞都會裡的另一抹風景。

南港機廠社會住宅導入循環經濟

隨著環保意識抬頭，循環經濟的風氣也從歐洲吹到台灣。預計於2024 年4 月完工的台北市南港機廠社會住宅，透過以租代買、使用環保建材兩大方式，落實循環經濟理念，促進社會住宅資源得以循環再生、永續利用。

安心戲水fun心玩 台北親水節清涼一夏

炎炎夏日到來，還在煩惱哪裡可以清涼一「夏」嗎？每年暑假最讓人期待的「台北親水節」在台北自來水園區登場囉！除了有適合各年齡層小朋友的戲水設施，今年還增加超大氣墊水池，加上趣味魔術、氣球互動等精彩活動，這夏就是要陪大小朋友快樂fun暑假！

發掘城裡的閱讀循環 知識游牧的有機交流

台北除了有豐沛的藝文資源，各種藝術替代空間也讓靈感得以醞釀，人們為了一檔展覽、一次座談或一場表演在城市中遊走，知識的流動因人的主動連結而觸發，並在高倡紙本復興與數位浪潮興起的時代，透過書籍持續深沉而有溫度地傳承，也藉由數位模式締造不同的交流機會，開啟閱讀的游牧體驗，走進台北潛藏的知識與對話能量。

翻越媒介的音樂能量 在創作游牧中感受夜與光

帶著一台電腦、拎起一把吉他，不受地域限制，城市的任何角落都可譜寫音樂，感受自由的創作。不同於過往對「樂團」的認識，音樂透過科技媒介匯聚人們的集體意志，演出形式也因此打破虛實間的距離，創作橫跨各種空間、載體，成為了一場游牧旅程，一起藉由音樂收錄這座不夜城中自由且充滿想像的音符。

插畫產業中的鏡面與橋梁—插畫經紀人

插畫在生活中俯拾即是，也許是繪本裡頭的奇幻國度、書籍的封面、街頭的活動告示，甚或是通訊軟體中用來表達情緒的貼圖，都能被涵括在插畫的範疇中。

從台北出發 台灣原創漫畫的復興時代

近年台灣原創漫畫逐步累積能量，尤其台北有著盛大的漫畫展會，又有豐富多元的城市生活，提供了漫畫創作者豐沛的動能，進而化為內涵深刻的佳作。且透過蓋亞文化漫畫部總編輯李亞倫與滿滿漫畫節策展人兼Mangasick 漫畫私倉主理人老B、黃尖，從編輯與策展人的角度，一窺台北創作能量成長及原創漫畫的發展歷程。

熱門新聞

安心旅遊GO了沒 銅板價暢遊台北

安心戲水fun心玩 台北親水節清涼一夏

南港機廠社會住宅導入循環經濟

遊戲城市的生活態度

就醬改變台灣

進入香料的異想世界

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。