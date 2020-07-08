安心戲水fun心玩 台北親水節清涼一夏

文ー邱璟綾．圖ー台北自來水事業處

炎炎夏日到來，還在煩惱哪裡可以清涼一「夏」嗎？每年暑假最讓人期待的「台北親水節」在台北自來水園區登場囉！除了有適合各年齡層小朋友的戲水設施，今年還增加超大氣墊水池，加上趣味魔術、氣球互動等精彩活動，這夏就是要陪大小朋友快樂fun暑假！

水陸活動豐富精彩

位於思源街入口處的「水鄉庭園」戲水區，廣大又清涼的戲水樂園，是台北親水節的活動主場地，除了深約50 公分的大水池，還有各種水上兒童遊樂設施。最受孩子們歡迎的大型滑水道，搭配池畔不時灑下的水瀑，讓空氣中總是瀰漫清涼水氣，在孩子們的陣陣嘻笑聲中，不禁暑氣全消。

此外，今年親水節首度在「噴泉庭園」增設長寬各達10 公尺的超大氣墊水池，擴大戲水空間，小朋友可以在水池內快樂地潑水嬉戲，也可以到水池外，感受水柱沖刷的清涼，搭配由上方灑落的清涼水柱，消暑程度百分百。

考量疫情警報尚未完全解除，台北自來水事業處加強維護水質衛生，除了每天換水，並安排專人每小時檢測水質與氯成分，確保親子都能玩得放心。

除了水上活動盛況空前，陸上活動一樣精彩可期！今年台北親水節於7 月18 日舉辦開幕活動，從下午2 點開始一直到5 點結束，除了有精彩的開幕吉祥物帶動跳以及水炸槍開幕儀式外，現場還安排攤位宣導活動、大小朋友喜歡的趣味魔術，以及將廢棄物化腐朽為神奇的巴奇先生Mr. Bucket，有別於一般表演都在舞台上，這次大家更可以和表演者互動，讓親子都更有參與感，留下愉快的回憶。

寓教於樂的清涼假期

台北自來水園區同時也是以「水資源保育」為主題的環境教育場所，因此7 月25 日至30 日與經濟部水利署、國立科學工藝博物館合辦「愛水・樂活逗陣來」親子闖關活動，讓孩子從遊戲中明白水資源的重要性。

配合8 月1 日原住民族日，台北親水節在8 月1 日、2 日、8 日與9 日，安排原住民族帶來音樂與舞蹈表演，展現原民朋友敬天愛地的精神。而首度移師自來水園區的「2020台北河岸童樂會」也將於8 月14 日至23 日舉行，屆時將有熊讚加入，陪小朋友在暑假尾聲度過愉快的夏日時光。

除了玩水、戲水，台北自來水園區同時在活動期間的週末，於園區視聽教室內輪播《飲水思源頭——台北好水探秘》影片，以深入淺出的方式，介紹台北水資源發展歷史，搭配摸彩與有獎徵答活動，為孩子們打造富有教育意義的清涼假期。

精彩的水上活動及寓教於樂的陸上體驗一應俱全，準備好瘋玩整個暑假了嗎？現在就換上泳衣、全家一起整裝出發，留下美好而豐富的回憶！

圖ー台北自來水事業處

台北親水節

日期：即日起～ 8/30（日）

時間：週二至週日09:00 _ 18:00（售票、入園至17:00）

地點：台北自來水園區

電話：02-8369-5104

【完整內容請見《台北畫刊》七月號630期】。