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南港機廠社會住宅導入循環經濟

聯合新聞網 / 臺北畫刊
圖ー台北市都市發展局
圖ー台北市都市發展局

文ーSabrina Chang．圖ー台北市都市發展局

隨著環保意識抬頭，循環經濟的風氣也從歐洲吹到台灣。預計於2024 年4 月完工的台北市南港機廠社會住宅，透過以租代買、使用環保建材兩大方式，落實循環經濟理念，促進社會住宅資源得以循環再生、永續利用。

以社宅為示範基地　引領循環經濟發展

「讓資源在封閉的系統內重複利用」為循環經濟的基本概念，台北市都市發展局住宅工程科科長魏國忠指出，若要將此概念套用在建築上，並且引導市場發展，「量」必須夠大，台北市政府選定南港機廠社會住宅導入循環經濟系統，就是看中其1,442 戶的量體，是台北市總戶數最高的單一基地社會住宅。魏國忠說，透過南港機廠社宅的規模經濟，吸引廠商進入循環經濟市場，且不僅是試驗，更要引領市場發展。

導入以租代買　只買服務不買硬體

「以租代買」是南港機廠社宅實現循環經濟的策略之一，魏國忠以YouBike 為例，「不用擁有一台自行車，有需要時再借就好，這就是買服務。」不只是自行車，許多公司行號的影印機早已採用此概念，以購買影印服務取代直接購入影印機。

魏國忠解釋，「買服務」讓廠商傾向使用更好的材料製作硬體設備，藉此降低維修成本，並延長產品使用年限。同時，廠商也會傾向設備「模組化」，有別於傳統缺乏彈性的單一標準化產品，轉變為建立系列元件規格，再依照需求組織元件，以組裝概念滿足不同需求，靈活運用模組元件，也提高設備生產效率。產品報修時，維修人員不需要先到現場檢視，而是先確認故障之處，再帶著模組零件到現場直接更換，降低現場維修的時間成本。

同樣的概念也可用於家具、家電、照明設備等產品，荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場的照明即以「買服務、不買產品」的概念運作，由照明公司提供可穩定運作的燈泡並確保照明良好，機場營運單位無需購買燈泡、不用負擔維修成本，即可確保穩定的照明。魏國忠分析，設備提供者選用品質較好的產品，降低維護成本，期望社宅能夠「以利導市」，引領台灣以租代買市場的發展，也有助於減少各類型廢棄物的產生。

20％再生資源　回收鋼與廢輪胎

魏國忠說，歐洲建築倡導的循環經濟講求保持彈性，也就是當建物的使用需求改變時，可隨時拆解並原地或移地重建，不過台灣有地震、颱風、人口密度高等特性，因此台灣的建築循環經濟需「在地化」。

「我們從原始材料端著手。」魏國忠指出，南港機廠社宅於2019 年12 月27 日動工，總工程經費約為78 億元，當初發包時便要求運用於循環再生資源之經濟規模，目標以超過南港機廠社宅基地投入資源的20% 為原則，也可使用電爐煉鋼材、定尺化鋼筋，不需重新採礦提煉，降低對環境的破壞，且鋼材本身的使用年限高達50 年以上，因此無需擔心鋼材結構安全性。

此外，也同時因應循環經濟市場的快速變化，彈性保留5％的預算空間，供新興循環經濟相關技術與市場使用，在南港機廠社宅完工前，若有新興產業拔地而起，只要符合循環經濟的概念，即可運用此5％的彈性預算，投入南港機廠社宅相關需求中。

再者，南港機廠社宅的「空中跑道」鋪面採用PU 材料或是廢棄輪胎回收再製成，不僅環保還兼具抗熱、耐用等效果。魏國忠強調，台灣目前的相關產業已有許多技術開發成熟的廠商，因此採購並不是問題，更不會讓南港機廠社宅淪為實驗品，反而是推動台灣循環經濟產業的契機。

能源自給　智慧綠建築

節能減碳則是南港機廠社宅另一著重的面向。社宅頂樓將架設太陽能板，用於公共空間的用電，降低對外部供電的依賴，同時連結智慧系統，在尖峰、離峰時段配置電力，避免不必要的浪費，調節購電成本。屋頂也將設置都市農園供住戶栽植，而澆灌用水則是來自雨水回收系統。

南港機廠社宅從硬體到軟體都依循循環經濟的理念設計，除此之外，魏國忠說，建築主體規畫也獲得台灣建築中心核發的綠建築標章銀級、智慧建築標章黃金級、無障礙標章、耐震標章等。

循環經濟的風氣才剛吹到台灣，雖然已有部分業者啟動布局，不過整體來說市場還在萌芽階段。台北市政府導入循環經濟概念，讓社會住宅實現居住正義之餘，更肩負資源永續利用的環保重任。

【完整內容請見《台北畫刊》七月號630期】。

台北畫刊109年7月-游牧台北 跨越虛實的城界
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