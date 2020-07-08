城市青農──王宣智 「為台北留下最後一片稻田」

文ー邱璟綾．攝影ー莊智淵

百年以前，草山種出第一批蓬萊米，引領全台稻作邁向新的未來；百年之後，高樓取代稻田景觀，唯獨關渡平原的稻浪，依舊在風中搖曳成一片金黃。其實，台北離稻米產地比想像中更近，更間接透過米食文化的傳承，將土地今昔緊緊相連。讓我們橫越水泥叢林，探尋一畝畝綠意田園，欣賞都會裡的另一抹風景。

「很久以前，台北放眼望去都是稻田，還是全台稻米產量數一數二高的地方。」歷史系畢業的王宣智，說起台北米食文化，開口就像是一段故事。他踩著田埂前進，視線落在遠方櫛比鱗次的都會叢林，緩緩開口：「這是台北市最後一片稻田。」一字一句在風聲中益發清晰。

王宣智在4 年前接手岳父鄭雄傑的稻田，成為北投八仙聚落第六代稻農。八仙聚落位於大度路一段與基隆河之間的平原，長久以來，此地的農家種植水稻，成片稻田與遠山相連，但隨都市發展，畝畝良田日趨減少，「甚至有許多人不知道台北有水田」。

「但台北的農業曾經引領全台！」他接著說，百年以前，日本人吃不慣台灣的秈米，引進原本慣吃的粳米，並在陽明山竹子湖培育出第一批蓬萊米，「台北的好米運往大稻埕日曬、加工、出口，稻米曾是台北最重要的產業之一。」

如今八仙聚落只剩約10 戶農家，守著台北最後一片良田。於是他跟著岳父的腳步，從門外漢開始學習稻苗的語言，打田、插秧、施肥到水位控制，無一不是眉角，最後甚至反過來說服老農打破慣行農法的種植方式，接受生態平衡、永續環境的新興農法。例如不用除草劑與化學肥料，讓田裡隨處可見瓢蟲、白鷺鷥，還有黑翅鳶在空中盤旋。他也與台北市七星農田水利會、台灣水資源與農業研究院合設試驗田區，以小範圍栽種實驗無毒農法，並找出最適合台北氣候的種苗。

除了將收穫的米糧交與糧商收購、烘乾，王宣智也保留部分產量採傳統日曬後自產自銷，「傳統日曬米保有穀類原始的香氣，我都說那是『太陽的味道』。」更重要的是，他希望讓更多人吃到台北產地直送的好米，認識台北非都會的一面。

除了關渡平原的稻田，近幾年陽明山、天母也漸漸重現零星農田、菜園，王宣智認為，點綴在城市間的農田，正是讓孩子們貼近歷史及家鄉最好的教學場域。除此之外，吃好米、認識米，也能在日常生活中傳承米食文化，王宣智說，「好好吃飯」就是了解故鄉最好的方法。

想在金黃稻浪中騎單車，然後去吃超懷舊豬油拌飯嗎？點我看宣智介紹的私密景點

王宣智

中興大學歷史系畢業，曾從事各種行業，直到身為稻農的岳父有意退休，妻子不忍農田荒廢，夫妻倆決定承接祖業，先後創立「八仙六代園」農場與自家品牌「投投是稻」，強調友善耕作與永續環境，並於2018 年獲選為台北市標竿青農。

【完整內容請見《台北畫刊》七月號630期】。