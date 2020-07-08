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共同攜手打造防疫網絡

聯合新聞網 / 臺北畫刊
在旅客檢疫結束後，瀚寓酒店會對房間進行澈底消毒，並在間隔3 天後，才會接待下一組客人。( 圖／台北市觀光傳播局)
在旅客檢疫結束後，瀚寓酒店會對房間進行澈底消毒，並在間隔3 天後，才會接待下一組客人。( 圖／台北市觀光傳播局)

文ー張煥鵬．攝影ー林冠良 圖ー柯達大飯店ー台北天津、Re-lab、台北市觀光傳播局

共同攜手打造防疫網絡 攝影ー林冠良
共同攜手打造防疫網絡 攝影ー林冠良

肺炎疫情蔓延全球時，許多在海外工作或求學的國人也陸續返台，為了建構完善的防疫體系，台北市政府積極媒合旅館業者加入防疫旅館行列，獲得多家旅宿業者支持，順利安置許多檢疫旅客。同時，也有一群設計師發揮所長，以「#TaiwanCanHelp」為主題，設計一系列簡單易懂的圖文，分享台灣的抗疫經驗。不同角色的人們，共同於這個艱難時刻，在各自的工作崗位貢獻己力，一起為守護家園努力。

高規格軟硬體設施 打造安心檢疫環境

作為全國第一家對外公開的防疫旅館，瀚寓酒店在正式開幕前就投入防疫旅館行列，問起為何願意在疫情尚有擴散風險，且可能讓品牌蒙上疫情標籤的疑慮下做出這個決定，總經理雷力誌透露，「董事長聽說許多國外留學生擔心返台後無處可住，一想到自己的孩子也在海外求學，當下決定加入防疫旅館行列。」當初為了提供高品質住宿服務所規畫的軟硬體設施，正符合防疫旅館所需獨棟建築、動線分流、房間有獨立或可開窗的通風設計、具獨立衛浴與空調設備等條件，於是與台北市政府一拍即合，成為防疫網絡的一分子，提供歸國遊子一處安全又舒適的短暫居所。

瀚寓酒店提供100 間客房接待檢疫旅客，每間房間和廊道的空調設備各自獨立，大幅降低旅客與飯店員工交叉感染的機率。雷力誌表示，決定加入防疫旅館之後，酒店在短短4 天之內就完成硬體增設，像是走廊地板分別鋪設厚珍珠板、木板、塑膠膜，以隔絕病毒；每層樓也都設置紫外線殺菌燈，並加強飯店同仁的消毒訓練；客人結束隔離後，清潔人員會先進行噴灑式消毒，再由穿著防護衣的房務人員入內仔細清潔打掃，澈底整理乾淨，之後房間會關閉3 天，才接待下一組客人。

除了硬體設施，瀚寓酒店也貼心地為檢疫旅客提供各式台灣料理，「從國外返鄉的遊子，最想念的味道一定是家鄉味，客人想喝珍珠奶茶，我們也會竭盡所能滿足需求，如果客人有不同飲食習慣，例如低GI 飲食、對某種食材過敏、少肉、多菜等等，我們也會特別註記，再交由餐廚做分配。」雷力誌笑說，飯店廚房宛如客人的許願池。

同樣也是防疫旅館一分子的「柯達大飯店─台北天津」，總管理處副總經理陳立群表示，在加入防疫旅館之前，所有的員工都已經做好訓練，延續飯店一貫的職人精神，服務檢疫旅客。

從國外返台的民眾，可搭乘防疫計程車直達飯店的地下停車場，原有的停車格畫分出旅客和員工動線，明顯標示出行李消毒區、旅客消毒區。當旅客完成量測體溫和消毒後，再穿上鞋套前往入住房間，確實做好分流。同時，由飯店人員進行基本的健康檢測，並填寫體溫表、切結書，以便飯店進行追蹤管理。旅客入住後，會發給專用的環保餐具，避免交叉感染。

「剩下最後一天了，繼續加油！」飯店人員除了每天運用LINE 聯繫旅客了解需求，更會以小卡片為客人打氣。陳立群提到，他經常叮囑員工，被隔離14 天的客人心情難免煩躁，一定要多多給予關懷，因此當客人完成檢疫離開時，飯店也會特別準備蛋糕和紀念禮物，慰勞度過檢疫的日子。

從商務旅店到防疫旅館，接著又要迎來後疫情時代，陳立群認為有了防疫旅館的接待經驗，絕對有信心能提供旅客安全又安心的住宿環境，也希望未來造訪台北的旅客，看到台灣的防疫成績，都能開心又放心地入住。

「柯達大飯店─台北天津」在地下停車場畫分行李及旅客消毒區，並明確區分旅客與員工動線，做好第一時間把關。( 圖／柯達大飯店－台北天津)
「柯達大飯店─台北天津」在地下停車場畫分行李及旅客消毒區，並明確區分旅客與員工動線，做好第一時間把關。( 圖／柯達大飯店－台北天津)

趣味圖文懶人包 分享台灣抗疫成果

「希望每個人用一點小小的力量，讓世界正確認識台灣。」Re-lab 資訊設計顧問公司共同創辦人劉又瑄表示，當初只是單純想要分享台灣的抗疫成果，因此企畫了「#TaiwanCanHelp」圖文系列，設計出中英兩種版本以及空白模板，提供網友自由下載分享，傳達台灣的善意和正確的防疫訊息。

為了讓複雜的資訊變得淺顯易懂，設計團隊先梳理政府的防疫成果，再設計出簡單有梗的圖像，讓人快速理解台灣的防疫經驗。分享圖文製作完成後，在網路發布不到一週，就有熱心網友翻譯成俄文，分享至俄羅斯相關社群，引起許多俄國人的討論與回響。之後更在熱心網友的協助下，完成日、韓、泰、印尼、西班牙、法等20 多國語言版本。

因為「#TaiwanCanHelp」系列的反應，Re-lab 後續也推出「#ANiceSoapCanHelp」、「#RiceCookerCanHelp」以及「#SocialDistancing」等系列，將用肥皂勤洗手、電鍋蒸口罩等防疫小技巧，以及如何保持社交距離等議題，用幽默有趣的方式呈現，提醒大家一起做好防疫工作。「希望台灣的好，讓全世界都知道」、「已分享至推特了」、「圖文簡單扼要，超讚！」由於防疫圖文包的網路回響超乎預期，在大量分享下，許多國家的網友也因而獲得更多正確的防疫觀念。

一場疫情，拉開人們的距離，卻拉近許多人的心。藉由許多人的默默支持與付出，國內疫情才得以日漸趨緩，逐漸回復正常生活，也正因為大家的用心和努力，這座城市才會如此令人安心。

「Re-lab」運用設計專業將防疫資訊轉譯成可愛圖表，後續被翻成多國語言版本，讓全球都能攜手抗疫。( 圖／ Relab)
「Re-lab」運用設計專業將防疫資訊轉譯成可愛圖表，後續被翻成多國語言版本，讓全球都能攜手抗疫。( 圖／ Relab)

【完整內容請見《台北畫刊》七月號630期】。

台北畫刊109年7月-游牧台北 跨越虛實的城界
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