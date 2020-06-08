隱藏版的萬華故事 東三水街市場與夢想共食計畫

文ー謝孟華．圖ー大可居青年旅館

台北市東三水街市場自治會與大可居青年旅館，及長期培訓經濟弱勢導覽員的台灣夢想城鄉營造協會攜手，從2017 年起推動「大可居夢想共食計畫」，提倡在地深度體驗，希望人們能藉由地方導覽與共煮共食，感受在地的人文風情。

深入在地老市場

會會長蕭銘宏分享，東三水街市場歷經10年的階段性改良，在與新富町文化市場合作後，重新整頓與規畫市場空間及硬體設備，更因為住商合一的市場歷史，讓這裡不僅是交流、買賣的市場，也是許多人長大的家、民眾日常就會經過的街道。

在導覽員帶領下，民眾可以一邊感受傳統市場的人情味，一邊了解東三水街市場的老店家故事。 圖ー大可居青年旅館

「因為家就在攤位樓上，所以大家不急著收攤，這裡從早上6 點到晚上6 點都有營業，許多老店家也都有很多故事。」東三水街市場因此富有貼近生活的文化教育意義，先前曾舉辦親子市場導覽，帶著孩子認識東三水街市場，而後推出大可居夢想共食計畫。「如今市場內有許多傳承至第二、三代的店主，大家都很積極，希望能為這個市場做點什麼。」

萬華共食體驗

「大可居夢想共食計畫」籌備耗時半年左右，先由熟悉東三水街市場故事並適合導覽的攤商與團隊深入市場，與市場店家細心溝通、規畫導覽內容，並配合季節食材設計共食菜單、購置當季食材。民眾結束市場導覽後，回到大可居青年旅館進一步共煮共食導覽中所見所聞的新鮮食材，透過導覽與料理活動，留下難忘的市場體驗。

計畫主持人蔡寒筠本身就喜歡料理，她說，旅客對於市場其實非常感興趣，透過在地人導覽，民眾逛市場不再只是走馬看花，能接觸到平時沒機會接觸的店家與老萬華的故事，讓市場作為深入地方的場域，發生更多精彩的可能。

如市場內的「大豐魚丸」已由第三代接棒至今，從魚隻處理、製漿到熟食加工，都在小小的攤位內接力完成，讓來參加導覽的民眾都能深刻感受到家族產業緊密的分工與情感；「永恆製麵」是東三水街市場裡唯一還使用半手工製麵機、每日現做麵條的店家，參與導覽的民眾可走入店鋪後方的老製麵室，了解近50 年手工製麵的工夫與流程，藉此感受到的不只是食品本身，而是背後情感流動、手藝傳承的故事。

共食活動的菜單設計以家常料理為主，並結合當季食材，讓體驗者感受市場第一手的季節氛圍。「親自走過、親手料理才有參與感，才會記憶深刻。」蔡寒筠笑著說，以市場為媒介，料理為交流，民眾來到萬華可以有不一樣的選擇。

但她也感嘆，曾經有參與導覽的民眾，因習慣了大賣場的消費方式，對傳統市場感到非常恐懼，不知道如何與攤商互動，更不知道原來買菜也是可以有交流的。「外來旅客會覺得很新鮮，在地居民也會覺得很有收穫。大家從彼此不認識，到有說有笑地一起做菜，改變是很鮮明的，以市場作為一個起點，讓更多地方能量發酵，這才是我們重視的核心價值。」

持續參與地方

活動收入扣除成本後，所餘全數回饋給台灣夢想城鄉營造協會與導覽員，不僅讓擔任導覽員的長輩增加自立的技能與收入，也連結在地資源，規畫更多豐富的導覽內容，讓民眾能持續感受深度的萬華之美。此外，蕭銘宏會長進一步分享，東三水街市場未來也將邀請插畫家設計牆面彩繪、規畫立食區等，持續完善機能與氛圍，帶給民眾更舒適的市場體驗。

來到萬華，不妨在市場多待一會兒，以消費與攤商交流，聽聽更多在地的隱藏版故事，享受一趟萬華慢活食旅。

【完整內容請見《台北畫刊》六月號629期】