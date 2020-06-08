快訊

新竹市學校球隊性騷事件懲處出爐 教務處長請辭獲准

台版「刺蝟戰略」：外購魚叉飛彈 打造多層次打擊火力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

隱藏版的萬華故事 東三水街市場與夢想共食計畫

聯合新聞網 / 臺北畫刊
導覽後親手料理市場食材，將回憶銘記於心。 圖ー大可居青年旅館
導覽後親手料理市場食材，將回憶銘記於心。 圖ー大可居青年旅館

文ー謝孟華．圖ー大可居青年旅館

台北市東三水街市場自治會與大可居青年旅館，及長期培訓經濟弱勢導覽員的台灣夢想城鄉營造協會攜手，從2017 年起推動「大可居夢想共食計畫」，提倡在地深度體驗，希望人們能藉由地方導覽與共煮共食，感受在地的人文風情。

深入在地老市場

會會長蕭銘宏分享，東三水街市場歷經10年的階段性改良，在與新富町文化市場合作後，重新整頓與規畫市場空間及硬體設備，更因為住商合一的市場歷史，讓這裡不僅是交流、買賣的市場，也是許多人長大的家、民眾日常就會經過的街道。

在導覽員帶領下，民眾可以一邊感受傳統市場的人情味，一邊了解東三水街市場的老店家故事。 圖ー大可居青年旅館
在導覽員帶領下，民眾可以一邊感受傳統市場的人情味，一邊了解東三水街市場的老店家故事。 圖ー大可居青年旅館

「因為家就在攤位樓上，所以大家不急著收攤，這裡從早上6 點到晚上6 點都有營業，許多老店家也都有很多故事。」東三水街市場因此富有貼近生活的文化教育意義，先前曾舉辦親子市場導覽，帶著孩子認識東三水街市場，而後推出大可居夢想共食計畫。「如今市場內有許多傳承至第二、三代的店主，大家都很積極，希望能為這個市場做點什麼。」

萬華共食體驗

「大可居夢想共食計畫」籌備耗時半年左右，先由熟悉東三水街市場故事並適合導覽的攤商與團隊深入市場，與市場店家細心溝通、規畫導覽內容，並配合季節食材設計共食菜單、購置當季食材。民眾結束市場導覽後，回到大可居青年旅館進一步共煮共食導覽中所見所聞的新鮮食材，透過導覽與料理活動，留下難忘的市場體驗。

計畫主持人蔡寒筠本身就喜歡料理，她說，旅客對於市場其實非常感興趣，透過在地人導覽，民眾逛市場不再只是走馬看花，能接觸到平時沒機會接觸的店家與老萬華的故事，讓市場作為深入地方的場域，發生更多精彩的可能。

如市場內的「大豐魚丸」已由第三代接棒至今，從魚隻處理、製漿到熟食加工，都在小小的攤位內接力完成，讓來參加導覽的民眾都能深刻感受到家族產業緊密的分工與情感；「永恆製麵」是東三水街市場裡唯一還使用半手工製麵機、每日現做麵條的店家，參與導覽的民眾可走入店鋪後方的老製麵室，了解近50 年手工製麵的工夫與流程，藉此感受到的不只是食品本身，而是背後情感流動、手藝傳承的故事。

共食活動的菜單設計以家常料理為主，並結合當季食材，讓體驗者感受市場第一手的季節氛圍。「親自走過、親手料理才有參與感，才會記憶深刻。」蔡寒筠笑著說，以市場為媒介，料理為交流，民眾來到萬華可以有不一樣的選擇。

但她也感嘆，曾經有參與導覽的民眾，因習慣了大賣場的消費方式，對傳統市場感到非常恐懼，不知道如何與攤商互動，更不知道原來買菜也是可以有交流的。「外來旅客會覺得很新鮮，在地居民也會覺得很有收穫。大家從彼此不認識，到有說有笑地一起做菜，改變是很鮮明的，以市場作為一個起點，讓更多地方能量發酵，這才是我們重視的核心價值。」

持續參與地方

活動收入扣除成本後，所餘全數回饋給台灣夢想城鄉營造協會與導覽員，不僅讓擔任導覽員的長輩增加自立的技能與收入，也連結在地資源，規畫更多豐富的導覽內容，讓民眾能持續感受深度的萬華之美。此外，蕭銘宏會長進一步分享，東三水街市場未來也將邀請插畫家設計牆面彩繪、規畫立食區等，持續完善機能與氛圍，帶給民眾更舒適的市場體驗。

來到萬華，不妨在市場多待一會兒，以消費與攤商交流，聽聽更多在地的隱藏版故事，享受一趟萬華慢活食旅。

【完整內容請見《台北畫刊》六月號629期

台北畫刊109年6月-居家再定義 後疫情時代的私家體驗
台北畫刊109年6月-居家再定義 後疫情時代的私家體驗

相關新聞

插畫產業中的鏡面與橋梁—插畫經紀人

插畫在生活中俯拾即是，也許是繪本裡頭的奇幻國度、書籍的封面、街頭的活動告示，甚或是通訊軟體中用來表達情緒的貼圖，都能被涵括在插畫的範疇中。

從台北出發 台灣原創漫畫的復興時代

近年台灣原創漫畫逐步累積能量，尤其台北有著盛大的漫畫展會，又有豐富多元的城市生活，提供了漫畫創作者豐沛的動能，進而化為內涵深刻的佳作。且透過蓋亞文化漫畫部總編輯李亞倫與滿滿漫畫節策展人兼Mangasick 漫畫私倉主理人老B、黃尖，從編輯與策展人的角度，一窺台北創作能量成長及原創漫畫的發展歷程。

速寫畫家──鄭開翔：走進城市 繪出獨有的紋理

城市輪廓透過鋼筆在紙上舒展開來，線條粗細有致、墨色濃淡均勻，再透過水彩技巧性的點綴，只需短短一小時，便能將眼前佇立多年的建築收入畫中。本期愜意台北要從速寫畫家對周遭的觀察，來感知台北的一景一物，帶領民眾重新認識這座城市的紋理。

居住正義2.0 第2講／社宅服務齊步走

接續上期的「房市稅制面面觀」，「居住正義 2.0」系列小講堂第2 講，要帶你繼續前進「社宅出租」，從社會住宅分別提供社宅住民及周邊居民的服務項目，到社會住宅以外的包租代管、租金補貼等面向，了解居住正義如何以不同方式讓更多有居住需求的民眾受惠。

隱藏版的萬華故事 東三水街市場與夢想共食計畫

台北市東三水街市場自治會與大可居青年旅館，及長期培訓經濟弱勢導覽員的台灣夢想城鄉營造協會攜手，從2017 年起推動「大可居夢想共食計畫」，提倡在地深度體驗，希望人們能藉由地方導覽與共煮共食，感受在地的人文風情。

以料理豢養生活 家主的廚房手作時間

下廚料理是忙碌的都市生活中，回到家的生活練習，專心烹飪一道菜，好好吃一頓飯，每一道料理，都飽含了掌廚者的心意及小宇宙。疫情讓人們在家的時間變多，促使人們重拾居家料理的樂趣，如今疫情已趨緩和，正是上市場挑選生鮮食材的時候，加上創意轉化囤貨食材與罐頭食物，一道道精美料理就能輕鬆上桌，一起進入料理作家毛奇的生活與廚房，烹煮身體與心靈最直接的對話。

跨越時空學新知 上班族的居家動腦時光

俗話說學海無涯，當「書」不再是唯一的知識載體，新世代在網際網路上發現更遼闊的新知場域。保持社交距離的日子轉眼間已經過了一季，就讓線上課程平台「Hahow 好學校」分享在疫情期間的居住、工作與生活，看看如何善用各種遠端工具與線上平台，補足閉關之際的自我能量。

打造實驗遊戲空間 親子的自家共玩體驗

疫情逐步趨緩的時刻，父母適時帶孩子出外放電之餘，親子的居家共處仍是一大課題。孩子與父母的相處時間大大增長，教育現場也從教室延伸到家中，對於學齡前的幼童，定居台北的日本兒童玩具設計師江口健太郎認為，藉由簡單、好用、適才適性的玩具，既能結合生活所需，也能帶動身體感知，透過學習打造居家實驗遊戲空間，親子既能互為「玩伴」，也能成為彼此的「老師」，在居家空間創造廣闊的生活體驗。

台北早晨的多樣化美食

台北人的早餐，最經典者就是燒餅夾油條配豆漿，這鐵三角差可比擬劉、關、張桃園三結義了，更驚人的發現是，這個組合乃是台灣原創！

台北吹起的吐司新風潮

近期，生吐司風潮從發源地日本吹向台灣，引發各界熱烈討論，對此，在麵粉堆裡打滾20 多年的我，想從日本吐司文化切入，再回顧台灣吐司的演化歷程，最後帶回它的基本定義：完美的配角！這次將推薦4 家用心製作吐司，並引領獨特風潮的麵包坊，將吐司化為時下最有魅力的食材。

新派便當的多元樣貌

以雲端廚房模式經營餐盒便當，在減少了外場服務、空間裝潢的成本下，不僅能依市場需求快速調整餐點口味，更能吸引民眾不斷回購與嘗鮮。近期因為疫情影響，外送服務成為需求大宗，除了傳統便當，各種新派便當也紛紛搶食這塊市場。目標族群主打高薪上班族的頂級餐盒，選用來自世界各地的高級食材，注重健康也講求口感；也有創意水煮料理的餐盒，讓健身族群品嘗得均衡又滿足；又或是以選品店為概念的餐盒平台，讓喜歡嘗鮮的人能有多種選擇。透過台北多元的便當樣貌，感受這波話題上的美味浪潮。

為台北的夜貓子點一盞燈 —深夜咖啡館主理人

夜幕低垂，華燈初上，台北的街頭換上一輪新妝， 相較於白天的繁華與喧嚷，擁有個性裝潢、獨家口味的小店，才是小巷弄裡的大驚喜，在這之中，尤以咖啡館格外酣暢迷人。也許是晚餐後的相聚聊聊，又或是下班後的心靈避難所，從下午點燈直到深夜的咖啡館，給了城市中的夜貓子一處定錨之所，得以安放心靈的另一個家。

熱門新聞

台北吹起的吐司新風潮

台北早晨的多樣化美食

隱藏版的萬華故事 東三水街市場與夢想共食計畫

從台北出發 台灣原創漫畫的復興時代

以料理豢養生活 家主的廚房手作時間

居住正義2.0 第2講／社宅服務齊步走

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。