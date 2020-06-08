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速寫畫家──鄭開翔：走進城市 繪出獨有的紋理

聯合新聞網 / 臺北畫刊
鄭開翔 (攝影ー張晋瑞)
鄭開翔 (攝影ー張晋瑞)

文ー黃映嘉．攝影ー張晋瑞

城市輪廓透過鋼筆在紙上舒展開來，線條粗細有致、墨色濃淡均勻，再透過水彩技巧性的點綴，只需短短一小時，便能將眼前佇立多年的建築收入畫中。本期愜意台北要從速寫畫家對周遭的觀察，來感知台北的一景一物，帶領民眾重新認識這座城市的紋理。

人來人往的屋簷下，鄭開翔的目光不斷來回於遠方景物以及眼前的畫紙，畫筆跟著他閃電般的觀察力與思緒飛舞著，不到10 分鐘，雪白畫紙上長出一棟棟建築，像是南機場夜市的招牌立面以及周邊店家，都被永恆地記錄下來。

對於台北，鄭開翔坦言幾乎是透過速寫才認識，「台北有許多嶄新的大樓，但繞過這些大樓，或許就會發現某個舊社區，在那裡時間像是被遺忘，我特別喜歡記錄這樣的畫面。」鄭開翔從小在屏東長大，原本對台北的印象是高樓林立，以及擁有豐富多樣的夜市小吃，然而在繪畫蒐集全台灣街屋的過程中，發現了這個城市具有新舊並存的反差感，對喜歡老房子的他來說十分珍貴，也逐漸發現台北比想像中更加「可愛」。

「可愛」是鄭開翔喜愛用來形容城市街景的詞彙，由於在尋找創作場景時，經常能發現時間的痕跡，像是門外貼著的褪色春聯，又或是略顯斑駁的牆面，這些景象都會讓他去揣摩屋主當時的心情與樣貌，進而讓建築產生了個性，「這些痕跡讓建築充滿人味，有了人味就顯得特別可愛。」如同鄭開翔眼中的南機場夜市，有不少老店家的招牌保留著手繪或是立面雕刻，走逛其中宛如時間回溯，「相較時下招牌線條的一致性，手作的東西多少有些微誤差，粗細不一的圖面輪廓，更能感受到情感的溫度。」因此在下筆時，鄭開翔雖不會刻意更動實景比例，但是對於視覺重點會以加粗墨線做勾勒，其餘部分會在上水彩時以暈染方式帶過，以突顯主角，讓欣賞者一眼就能明白畫作想傳達的故事。

為了尋找畫作場景，鄭開翔總是以步行的方式穿梭大街小巷，他說：「就連騎自行車也太快，只有行走才能看到細節。」他也提到「走畫」是最適合速寫的方式，也是一種迷人的旅行模式，透過停下來記錄的時間，加深對四周的感知，例如光線與建築的明暗觀察、人潮與車流的變化、食物香氣的蔓延……以北投依山而建、櫛比鱗次的樓房為例，鄭開翔笑著說，「沿著蜿蜒的道路慢慢上山，一邊畫著四周建築，有種正在探險的感覺。」

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近期，鄭開翔更參與了台北市文化局的「台北無圍牆博物館」宣傳計畫，與市長一同速寫大稻埕。他提到，此區完整的花紋立面，相當適合初學者來觀察學習。鄭開翔說，「其實速寫沒有特別的限制，用自己的方式記錄眼前生活即可，一本小冊子、簡便的工具，再透過觀察，再小的地方也能有新發現。」

鄭開翔

藝術家、城市速寫畫家，屏東大學視覺藝術研究所畢業，2017 年開始以「台灣街屋100 計畫」作為研究專題，更集結成冊出版《街屋台灣》，有系統地以繪畫記錄台灣建築及老屋文化。畫作以鋼筆、水彩為媒材，在畫紙上勾勒出城市輪廓、堆疊起繽紛色彩。

【完整內容請見《台北畫刊》六月號629期

台北畫刊109年6月-居家再定義 後疫情時代的私家體驗
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