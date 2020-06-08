從台北出發 台灣原創漫畫的復興時代

文ー林育如．攝影ー蔡耀徵

近年台灣原創漫畫逐步累積能量，尤其台北有著盛大的漫畫展會，又有豐富多元的城市生活，提供了漫畫創作者豐沛的動能，進而化為內涵深刻的佳作。且透過蓋亞文化漫畫部總編輯李亞倫與滿滿漫畫節策展人兼Mangasick 漫畫私倉主理人老B、黃尖，從編輯與策展人的角度，一窺台北創作能量成長及原創漫畫的發展歷程。

滿滿漫畫節從主視覺的設計開始，就加入滿滿的漫畫創作力。 攝影ー蔡耀徵

從翻譯到原創，回溯台漫轉變契機

李亞倫自小愛看漫畫，赴日本求學時還曾靠著閱讀漫畫雜誌《周刊少年Jump 》學習日文；回台後，出自對漫畫的熱忱，自然而然地踏上了漫畫編輯之路。彼時台灣漫畫市場上日本翻譯漫畫盛行，李亞倫主要負責翻譯漫畫的編輯工作，直到中研院找上他任職的蓋亞文化出版社出版台灣首本漫畫人文誌《CCC 創作集》，於是工作重心逐漸從編輯翻譯漫畫轉向編輯台灣原創漫畫，2010 年接續出版的本土原創漫畫大獲好評，「可能當時以台灣歷史、文化與自然為題材的《CCC創作集》、1935 年台北城歷史為背景的《北城百畫帖》，還有19 世紀中葉台北茶文化為核心的《異人茶跡》等原創台漫作品相繼成功，成為推動漫畫家繼續思考如何原創屬於台灣故事的契機。」李亞倫說道。

歷經由翻譯漫畫大宗到轉以原創漫畫為主力的過程，李亞倫對漫畫產業變化的感受特別深刻，「起初真的很辛苦，創作的溝通成本很高，也擔心市場反應不佳。」翻譯漫畫的編輯不會直接與作者接觸，編輯作業也較單純；然而原創漫畫則從提案、蒐集素材到腳本溝通都需要編輯參與。不僅討論過程要花費許多心力，開創新市場更需要編輯的高敏感度及行銷準備。「翻譯漫畫再怎麼做都是別人的，而原創漫畫的推出顛覆當時台灣漫畫出版市場，也改變我對原創的想像。」李亞倫有些靦腆地笑著說。當時，在被翻譯漫畫包辦的台灣市場推出原創內容是一大挑戰，但本土題材與台灣文化改編的原創作品，與日本漫畫相較，多了貼近生活背景的本質，逐漸在少男少女主流漫畫以外的漫畫族群獲得好評，讓李亞倫感受到台灣的原創能量旺盛了起來，加上讀者對台灣題材日漸熟悉，「我們終於可以開始往創作屬於自己的作品邁進！」

李亞倫，資深漫畫編輯，現任蓋亞文化漫畫部總編輯，致力於開拓台灣本土原創漫畫的舞台。 攝影ー蔡耀徵

漫畫策展，翻轉主流任意開花

相較於從編輯台上見證漫畫由譯本走向原創，致力於讓多元漫畫被看見的另類漫畫選店主理人老B 更有感於台漫的市場轉變。回顧1980 年代台漫興盛時期，阿推、敖幼祥等被尊稱為大師的台灣漫畫家風靡一時，幾乎人手一本他們的漫畫集；然而1990 到2000 年代，漫畫家出現了斷層、漫畫主流受日本題材占據，堪稱台漫歷史上的黑暗時代，然而隨著台灣人的自我認同逐漸覺醒，開始想看自己的東西，本土原創漫畫才再度受到關注。

從小就是漫畫迷的老B 和黃尖，在一次的日本旅行中意外在古書店發現戰後另類漫畫，多樣的題材與畫風令他們深深著迷。「我們發現自己認識的主流漫畫，闡述的故事背後真的只是漫畫文化中的冰山一角！許多小眾、非主流作品能更深入刻劃文化與社會縮影，或融合各類藝術技法在其中，卻因為通路、風格較冷門的緣故，很難被讀者看見，覺得太可惜了。」於是兩人決定創立Mangasick 漫畫私倉，以獨立書店的形式專門販售台灣與各國的另類原創漫畫並定期舉辦展覽，用「主題性」企畫改變一般人對漫畫店或漫畫種類的想像。

注重漫畫作品背後所蘊含的藝術性，並引進許多小眾作品，Mangasick 成為許多漫畫與圖文創作者的啟蒙與創作能量，更藉由推薦者的角色，鼓勵獨立創作者創作原創漫畫作品，創辦第一屆「滿滿漫畫節」，提供創作者與漫畫愛好者另一個交流平台，「除了創設實體書店來推廣原創漫畫，我們也想把同樣的概念帶到展演活動中，於是舉辦了『滿滿漫畫節』，要求每個書展攤位至少要展一本原創漫畫書，讓各漫畫作品與作者齊聚一堂，提供讀者一次接觸到各種漫畫類型的機會，讓讀者們知道漫畫到底可以有多少變化。」黃尖如此說道。

老B(下排左)與黃尖( 下排右)，滿滿漫畫節策展人，長期關注漫畫的表現可能性，也挖掘並整理台灣、日本等地的創作者情報。 攝影ー蔡耀徵

漫畫路上的養分，重現台北漫畫地景

台灣原創漫畫的根基，建構在一段段動人心弦的好腳本上，不捨近求遠創作的最好辦法，就是從自身的文化背景下手。近年來台北有許多歷史成為漫畫家改編的絕佳素材，李亞倫就興奮地分享，「《北城百畫帖》從日本時期的台北出發，重現這座城市的文化背景與風土民情，是很具標的性的原創漫畫內容創作；另外，以台北為故事背景的《異人茶跡》明年即將推出完結篇，單行本也已連載了10 年，可說是台灣原創漫畫產業一個時代的里程碑。」老B 與黃尖則推薦《暫時先這樣》：「這部作品以漫畫刻畫台北女生的日常面貌，講述城市人的相處與自處，或許我們都能在其中看見一點自己的影子。」

有了好故事和漫畫選書者，最重要的還是漫畫產業的持續拓展，而台北無論透過大型漫畫展或濃厚的文化基礎，都是給予台漫發展的資源沃土。李亞倫說：「台北是一個非常優秀的發展場域，從最前線的出版到最後端的印刷、文創、會展能量，已經發展出完整且便利的產業鏈，對原創漫畫產業與創作而言是非常大的能量。」李亞倫目前全心全力打造台漫的線上閱覽平台，希望透過數位商業模式的建立，提供市場良性競爭，並支付創作者應得的報酬，使漫畫家職業化。

不只「看」漫畫，原創漫畫的多元可能

面對閱讀形式的改變，不只從紙本走向電子平台，蓋亞文化也不斷結合多元IP 及科技形式，善用台北影視音跨界資源創造漫畫的多種可能，如以名廚傅培梅故事為背景的《五味八珍的歲月》，結合台劇與漫畫共同推出；又或是搭配AR體驗，讓《北城百畫帖》劇情中的台北喫茶店活躍於讀者眼前等，李亞倫認為，「台灣原創漫畫需要更厚實的基底，也需要一個帶起風潮的成功案例，樹立創作者的夢想，帶動更完善的產業運作。」

相對於李亞倫對大環境的思考，老B 和黃尖則以獨立、小眾的角色進行反思。「我們在做的，是讓創作者知道有個地方可以做些奇怪的事、畫些奇怪的漫畫或圖，知道自己不是只有一條路可以走。」因此，他們創辦了滿滿漫畫節，以不同方式對台灣原創漫畫發展提供應援。商業出版集結跨界資源，為台灣原創漫畫厚實的產業發展基底；獨立出版守護創作空間，為原創漫畫孕育多元聲音，不同的模式，以各自的作品與通路和讀者對話，守護各自的重要之處，共同建構今日的台灣原創漫畫面貌。

「不覺得很神奇嗎？漫畫基本上可以做到任何事情。」黃尖笑著說。三人心中都住著一個單純熱愛漫畫的孩子，延續台北為他們所帶來在原創漫畫推廣之路上的啟發，渴望迸發出屬於台灣更燦爛的漫畫創作能量。台灣近年來青出於藍的創作與越趨多元、健全的產業型態，讓台灣原創漫畫的前景充滿無限驚喜。

台灣漫畫基地 攝影ー蔡耀徵

【完整內容請見《台北畫刊》六月號629期】