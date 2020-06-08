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插畫產業中的鏡面與橋梁—插畫經紀人

聯合新聞網 / 臺北畫刊
插畫經紀人須與創作者及業主保持順暢溝通，確保合作順利運行。 攝影－蔡耀徵
插畫經紀人須與創作者及業主保持順暢溝通，確保合作順利運行。 攝影－蔡耀徵

文－翁于庭 攝影－蔡耀徵

插畫在生活中俯拾即是，也許是繪本裡頭的奇幻國度、書籍的封面、街頭的活動告示，甚或是通訊軟體中用來表達情緒的貼圖，都能被涵括在插畫的範疇中。

插畫經紀人毛豬帶著電腦，就能隨時上線開啟工作模式。 攝影－蔡耀徵
插畫經紀人毛豬帶著電腦，就能隨時上線開啟工作模式。 攝影－蔡耀徵

在歐美國家，插畫市場已然成熟，「插畫經紀」更是串聯插畫家與業界的重要橋梁。反觀國內，插畫經紀的概念仍在萌芽中。4 年前，插畫經紀人毛豬因為陪伴甫轉職獨立接案的插畫家前去大型出版社洽談工作，意外開啟了踏入獨立插畫經紀一行的契機，更創立粉絲專頁，分享作為插畫經紀人的甘苦。

問起插畫經紀人的重要性，「插畫家對於行政、商業經營未必擅長，所以就會出現像我們這樣的『中間人』，負責談判、合約簽定、款項與進度掌控、專案管理等事宜，讓插畫家只需要專注於創作層面。」毛豬娓娓道來。

06:00-09:00

收發郵件、提供商業報價

電郵往來與社群網站私訊，是毛豬經營插畫經紀的主要聯絡方式，舉凡業主主動來訊討論委託、合作，或是插畫家出席活動、擺攤、展覽等事宜，眾多不同類型的插畫合作案細節，毛豬主要都是以網路建立起溝通管道。

毛豬在大學時期透過《dpi 設計插畫誌》入門插畫的世界，對作品的產出萌生興趣。完整的作品集，是插畫家讓別人看見自己的第一步。進入網路時代後，他也逐步調整插畫品牌的曝光與經營模式。「把自己準備好很重要。無論是臉書、IG 還是Behance，都是向潛在客戶展示自己的好平台。」插畫品牌的成功，除了插畫家的畫作，經紀人發掘插畫家潛力的精準眼光與看見優秀作品的品味也缺一不可。毛豬自小閱讀大量圖像作品，而後進入國立台北科技大學設計科系的背景養成，讓他更懂得插畫家的語言與痛點。

「插畫家的風格會隨著創作時期的不同而改變，步調也不盡相同，因此現代經紀人的作用已與往昔不同。」過去插畫經紀人可能只要專注在經紀業務即可，如今的插畫經紀要照顧的面向更全面，小至關心插畫家的情緒狀態，大至協調與業主的合約問題，毛豬說「對於業主，我們是有如『保險』的存在，確保插畫家的作品有穩定品質，使案件推動更順遂；對插畫家而言，我們替他創造更多機會，照顧經濟來源，也節省耗費創作以外的能量，讓創作質量與效率提升。」

與創作者討論作品的概念，才能平衡作品的商業性與創作性。 攝影－蔡耀徵
與創作者討論作品的概念，才能平衡作品的商業性與創作性。 攝影－蔡耀徵

而插畫經紀人在保有熱情的同時，也需要建構起三方良好的合作模式，「向業主及插畫家提出報價，是經紀人最需要優先處理的事。」毛豬說道，報價取自經紀人的專業判斷、不同委託形式等多方因素而定，有時是一次性合作、有時為長期專案委託，版權歸屬也必須納入考量。而插畫經紀人作為居中橋梁，必須判斷市場需求並傳遞給創作者，也要站在創作者的專業立場與業主溝通，透過制定明確的報價與工作期程，為彼此訂立合作共識，為良好的合作過程定錨，以兼顧作品的商業性與藝術價值。

12:00-16:00

企畫、消化合約與客戶協調

獨立經紀人常需要一人分飾多角，創作以外的一切，都落在毛豬的業務範疇中。「包括插畫家的品牌經營、案件的往來提案、展覽的規畫與線上曝光的製作等。」毛豬娓娓道來，「規畫的細節則視插畫家的風格而定。」

以經紀成功的創作者為例，毛豬替插畫家Duga 在「Hahow 好學校」規畫了一系列線上課程。從內容規畫、受眾定位、團隊籌組、宣傳，到引導初次嘗試的Duga 放鬆面對鏡頭，都是毛豬的工作範疇。而插畫家Shih-Fen 海外留學歸國後，毛豬也籌組團隊，在集資出版平台Fliper Publish 上為其繪本作品《心的樣貌》募資，成功打響知名度。此外，今年5 月起在特有種商行開展的「就這樣剪了一年」，是插畫家25 度的剪紙個展。為了傳遞剪紙結合插畫的獨特創作形式，毛豬多次前往勘景並與店家討論合適的展出形式，最後在店內高腳椅區延伸的透明老窗展出，開拓傳遞插畫藝術的新媒介。

毛豬認為，無論是創作者還是大眾，平時都可多觀察生活中的插畫作品，除了網路平台之外，台北更處處都是交流、展覽的好地點。毛豬也會帶著插畫家參與如台灣文博會、草率季或小誌市集擺攤，互相交流的同時也藉此提升創作者的曝光度。「文博會人流量大，直接與客戶或讀者接觸，可以得到第一手回應。」

插畫經紀人也會協助插畫家規畫展出及推出周邊作品，用多樣方式提升創作的能見度。 攝影－蔡耀徵
插畫經紀人也會協助插畫家規畫展出及推出周邊作品，用多樣方式提升創作的能見度。 攝影－蔡耀徵

17:00-24:00

與插畫家溝通、自己的創作時間

問及插畫為何令毛豬如此著迷，「我認為插畫介於純藝術與圖文之間，它既可以保有純藝術的形貌，又可以承載起比圖文更為雄厚的故事能量。」近來公部門使用插畫的比例也大為提高，不只是文宣期刊，大型盛會如第29 屆金曲獎亦使用了插畫作為主要影像元素，使插畫跳脫平面，立體化的呈現得到更多關注。

除了建立粉絲專頁，毛豬將在插畫產業打拚的種種都記錄在自己的Zine 作品《毛豬經紀日誌》內，期待能以紙本漫畫的形式，讓人們慢下來，透過閱讀感受插畫經紀過程的情感與細節，分享作為經紀人的酸甜苦辣。「插畫經紀是一項需要同時具備硬實力與軟實力的職業，像是報價、業界術語等實務經驗，是有助於你深入圈子的硬實力；而同理心、溝通方式等，則有助於潤滑合作過程，是提醒自己不忘本的軟實力。」

毛豬奉英國樂團Coldplay 的歌詞「 Be my mirror, my sword and shield 」（當我的鏡子、劍與盾）為工作心法，努力在商業與自我創造的碰撞中站穩腳步，「要去正視人性，才能從中取得平衡。」期許自己成為插畫家的鏡子與夥伴，同時也持續學習在關係中照見自己，夠扎實的心理建設，亦得以保護自己在工作與自我價值間不犧牲、不遷就的生活原則。

毛豬建議，台北最適合剛起步的插畫家與經紀人，「不只是因為我是土生土長的台北人，而是台北的機會真的相較更多。」從雙手抱著插畫雜誌、繪本的設計系學生，到實際經手大小插畫案件，毛豬說道：「穩定腳步，在台北或走或停，持續去做喜歡的事吧！」

插畫經紀人-毛豬 攝影－蔡耀徵
插畫經紀人-毛豬 攝影－蔡耀徵

姓名：毛豬

職業：插畫經紀人

人格特質：理性＆感性兩種思考迴路同時存在。

工作任務：協助插畫家接洽商業案件、執行、報價、追款、開發作品與商品、經營插畫品牌。

核心理念：與插畫家成為彼此真正的力量，在創作與生活間取得平衡。

【完整內容請見《台北畫刊》六月號629期

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