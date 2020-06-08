台北吹起的吐司新風潮

口述－林瓊書（苗林行負責人）文字整理－柯佳珍、黃映嘉 攝影－黃政達 圖－ Astar Coffee House、LE GOÛT

近期，生吐司風潮從發源地日本吹向台灣，引發各界熱烈討論，對此，在麵粉堆裡打滾20 多年的我，想從日本吐司文化切入，再回顧台灣吐司的演化歷程，最後帶回它的基本定義：完美的配角！這次將推薦4 家用心製作吐司，並引領獨特風潮的麵包坊，將吐司化為時下最有魅力的食材。

吐司的演化歷程

早期台灣人對吐司的見解，大都是外邊較厚、中間幾乎一壓就扁，相較於時下日系吐司的回彈度口感，有著相當大的差異。

由於對吐司的專精研究，讓日本很早就設計出麵粉與模具的黃金比例，使用日本麵粉製作的吐司，尺寸會剛好占滿模具，四角邊緣會有完美的弧度與略顯白色的線條，吐司的組織也很均勻，不會有過大空隙或是特別扎實之處，這就是吐司最好的狀態。台灣早期麵粉的蛋白質含量較高，容易影響麵團的延展性，所以同樣是帶蓋吐司（四方形吐司），麵團受熱後會不斷膨脹、向上延展，碰到模具邊緣後，還是會持續延展、堆積，因此造成吐司邊較厚、中間特別軟的口感。

不過，單就回顧台灣吐司的變化歷程也相當有趣。還記得我小時候，大概是1970 年代，彼時加入芋頭、奶酥口味的夾餡吐司，一般叫作甜吐司，相對比白吐司接受度更高。之後，日系麵包店陸續進駐台北，1985 年聖瑪莉於永康街開張；1987 年山崎麵包於崇光百貨成立專門店；1991 年東客麵包於南西新光三越展開1 號店，日系白吐司開始熱賣，也連帶促使台灣在吐司的製作技術與熱賣程度都大幅躍進。

生吐司風潮來襲

談到現在流行的生吐司，主打不用回烤就很好吃，並且使用鮮奶油或牛奶、雞蛋與麵粉混合揉捏，如此高成分的構成，具備討喜、糖度高的風味。大概一年多前，我們將生吐司的趨勢與技術帶入台灣，並且透過各家師傅不斷研發新風味，賦予吐司豐沛的生命力。

生吐司的流行是一個階段，雖然我個人喜歡樸實無華、耐吃的風味，但因為這股流行，讓台灣人開始重視吐司。同時，在素材的創意發揮與技術演進下，在台灣已經能吃到不亞於日本的吐司了。

百家爭鳴的個性化吐司

來台30 年的麵包職人野上智寬，創作無數經典雋永的麵包。「野上麵包坊」的秒殺蜂蜜吐司，使用台灣龍眼蜜、荔枝蜜製作。蜂蜜含有酵素，而酵素會影響麵團的發酵，所以製作技術更加困難；且蜂蜜成本高，又必須添加足量，才能有明顯的蜂蜜香氣。

而為了讓麵團膨脹時較不容易塌陷，更使用特殊模具，也連帶在吐司外皮烙下褐色紋路，成為一大特色。這樣耗工費時、不惜成本製作，果然創作出口感Q 彈溼潤，又帶著蜂蜜香氣的吐司，不但有特色也很討喜，直接吃、烤來吃都令人印象深刻。

第6 屆世界麵包大賽冠軍得主陳耀訓，曾於野上門下學習，他的「陳耀訓．麵包埠」馬斯卡邦吐司營造的是較為豐厚的口感，如果白吐司是白飯的話，那這款吐司可能是奶油玉米飯。由於添加馬斯卡邦起司至麵團攪打，其乳脂含量更高，但味道清爽，吃了不易膩。而外觀採小型的山形吐司，是希望客人能直接剝開食用，口感蓬鬆不厚重，是款相當平易近人的吐司。

「陳耀訓．麵包埠」的馬斯卡邦吐司烘烤時上方未加蓋，讓吐司外觀呈現如山一般的起伏，也讓麵包體吃來鬆軟不厚重。 攝影－黃政達

「單純」是吐司好吃的定義

對我個人而言，回歸吐司最基本的定義，可能還是偏好單純的配方，讓它成為完美的配角。就像是蛋沙拉三明治，吃到最後一口時，不是在咀嚼吐司，而是蛋沙拉的風味與香氣，而BLT 三明治則是吐司作為三明治最經典的演繹。

「Astar Co_ee House」的BLT 三明治有培根（Bacon）、生菜（Lettuce）、番茄（Tomato），還有一個很重要的靈魂：會流出蛋液的荷包蛋。如何掌握每種材料的乾溼度，而不只是將素材擺上去，透過巧妙的計算，克服吐司易吸水的特性，兼顧口感及風味的表現。此外，店家選用山形吐司做搭配也是好吃的祕訣之一，此款吐司的麵團經過盡力的舒展，所以咬下去的口感最輕盈，並且具有蓬鬆感，視覺上也有開胃的賣相，因此我個人覺得最適合用於BLT 三明治。

演繹生吐司的極致香氣

我自己的麵包店「LE GOÛT」，則是以取得難度很高的素材來製作公主生吐司，像是日清麵粉、中沢北海道純生鮮奶油。北海道有日本最好的純淨乳源，幾乎等於生乳的北海道純生鮮奶油，保存期只有14 天，鮮度與風味都位列鮮奶油的極致。

此外，攪拌、發酵、分割、烘焙，各階段都需要嚴謹的溫度控管，每個過程都會決定乳香味與吐司的完美呈現，與日本麵粉共同演繹在柔軟綿密中，又帶有彈性口感的風味，直接吃就很美味。

公主生吐司以北海道的純生鮮奶油融入麵粉，讓吐司口感香濃柔軟，成為「LE GOÛT」的招牌之一。( 圖／ LE GOÛT ) 攝影－黃政達

吐司必須恰如其分扮演好一個載體，它可以把自己放得很淡，但又必須具備存在感，這點一直讓我覺得很有趣。如果因為這波生吐司熱潮，讓吐司進入更多人的生活，我想，與麵包相關的各種事物，也會漸漸展開更多樂趣，等著我們來探索。

台北畫刊109年6月-居家再定義 後疫情時代的私家體驗

【完整內容請見《台北畫刊》六月號629期】