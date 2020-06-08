台北早晨的多樣化美食

文．圖－魚夫

台北人的早餐，最經典者就是燒餅夾油條配豆漿，這鐵三角差可比擬劉、關、張桃園三結義了，更驚人的發現是，這個組合乃是台灣原創！

台灣有百年油條，沒有百年燒餅，燒餅是戰後進入台灣的。一般咱們看到可以夾油條的燒餅，其形如朝笏，又稱朝牌餅（一作潮牌餅），來台後發展到今天，南北作法大不同，北部使用高溫烤爐，質地較為鬆軟，不像南部是炭烤缸燒，食來頗富嚼勁。

圖－魚夫

永和有家「世界豆漿大王」，1955 年由山東人李雲增離開部隊後找來軍中袍澤一起創業，這家店不管是我在報社或電視台工作，只要熬夜收工後，便會拖著疲累的身子先去吃過再回家補眠，每回都看到一群「老芋仔」分工合作，用鄉音交談得不亦樂乎，生意一大早就沖沖滾！這裡的經典早餐便是燒餅夾油條配豆漿，為什麼這三者會義結金蘭呢？

從前在中國北方，住在北平的梁實秋回憶，他嘗到豆漿是14 歲那年，北京滿人的美食家唐魯孫也曾說過：「北平的油條，是兩股一擰，炸成長圓形，跟現在台灣擎天一柱的油條，完全兩樣。」所以考究起來，這三者應是渡海來台後才結拜的，竟成豆漿店裡不成文約法三章的組合，如此佳緣，野史稱「新桃園三結義」！新桃園三結義出了台灣本來無復見之矣，但台商反攻大陸後，中國也流行起來了。

有一種說法，認為食油條手會油油的很膩，而燒餅本來就是可以包餡料的，剛好用來包油條，不過台灣有百年油條，沒有百年燒餅，顯然燒餅夾油條也是別類的外省老芋遇見台灣姑娘。其次，台灣人在戰前是習慣油仔粿蘸杏仁茶，豆漿鮮之見也，所以豆漿也算新移民。

日本時代，臺灣人也曾為了要不要實踐跟日本人一樣的早餐而發生論戰。由於皇民化運動的推行，譬如醫師也是文學家的吳新榮在日記裡寫道，他經常穿著和服，喜歡吃「沢庵漬け」（醃漬切片的黄色菜頭）、味噌、刺身和鋤燒等，這曾是當時在異族統治下對皇民化的一種認同；但也有像文壇老前輩吳濁流那樣在短篇小說〈先生媽〉中，嘲諷那些早餐不吃油條而食味噌的皇民化士紳，強調早餐不吃味噌來抗拒日本文化的壓迫。

從前父親大人要是來我台北的住處，一大早便開著我的車去吃早餐，他的選擇大都是米粉湯或半粥，再配上一小盤紅糟肉。米粉湯是一種大箍米粉，半粥則是從生米煮成粥，不是泡飯或飯湯，這些大抵都是隨著廣東、福建漢人的移入而出現，父親是饕家，自然對這些道地的古早味樂此不疲。

烤吐司當早餐，再抺層牛油是我兒時的記憶，不過吐司應是隨著日本治台而進入台灣的，這食物在日本時代稱「食パン」，乃源自明治初期用模型烘焙的英國白麵包。這種麵包據考證就是吐司，在烤麵包機發明前，可能就是用炭火來烤吧？

蛋餅的出現，和燒餅夾油條一樣，也是台灣的獨家發明，是戰後從外省人製作蔥油餅開始的，慢慢演變成加入雞蛋，為了使口感更為軟嫩，再羼入蕃薯粉，此乃蛋餅之誕生也！北方外省人的麵食文化，當然也為台灣人的早餐帶來饅頭，如今饅頭的品項多到不可勝數，可奇怪的是不愛吃甜食的我，對黑糖饅頭並不排斥。

早餐對許多台北人來說，趕著上班，兵馬倥傯之際，囫圇吞棗者眾，至於勤務時間自由者，於9 點後進食，那只能算是早午餐；有一天，我刻意起了一大早，想要像在台南那般好好享受一碗鮮魚湯，打探一番，居然在台北鬧熱滾滾的巷弄裡找到一家，心想如果有心找尋，台北的早餐也真的是很多樣化的啦！

【完整內容請見《台北畫刊》六月號629期】