跨越時空學新知 上班族的居家動腦時光

文－黃思齊 攝影－蔡昀儒、林軒朗 圖－Hahow 好學校

俗話說學海無涯，當「書」不再是唯一的知識載體，新世代在網際網路上發現更遼闊的新知場域。保持社交距離的日子轉眼間已經過了一季，就讓線上課程平台「Hahow 好學校」分享在疫情期間的居住、工作與生活，看看如何善用各種遠端工具與線上平台，補足閉關之際的自我能量。

歡迎光臨眾「知」成城的台北

「我是台南人，小時候想學吉他、模型，卻發現才藝課教的東西和自己想學的不太一樣。」Hahow 消費者事業總監Chris 直到北上就業後才發現，原來過去身處的城市相較於台北有著巨大的學習資源落差，於是進一步投入打破時空差異的線上學習領域。

被稱為首善之都的台北，擁有相對豐富的學習資源與創新工具，因而發展出滋養線上課程生態的沃土。Chris 認為，台北擁有網路普及、涵蓋率高、師資豐富等優點，能讓老師快速與線上課程平台接洽而開啟合作；對使用者而言，都會區的線上及線下體驗課程也較多，接觸資訊的管道更多元，容易養成主動學習的習慣。

時常帶著筆電移動，便能隨時找到自己最舒適的狀態，投入工作與學習。 攝影－蔡昀儒

在大家嚴陣以待的防疫期間，Hahow也跟上了在家工作的趨勢，從線上學習延伸到預防性的遠端工作。談起遠端工作的體驗，Chris 笑著說：「大家後來發現，線上開會如果沒有開視訊的話，便很容易錯失如點頭或皺眉這類無聲的訊息，造成缺乏參與感。所以我們後來規定視訊會議要開啟鏡頭，也意外看見很多同事素顏或穿居家服的樣子，很新鮮，感覺也更親近了。」在家工作的形式與線上教學的模式其實有異曲同工之妙，在過程中如何兼顧螢幕兩端的參與感，是Hahow一直關注的事。

防疫期就是最好的充電期

談起疫情發生後，學習趨勢有何變化，「就是『線上課程』關鍵字搜尋量高出以前3 倍！」Chris 接著分享Hahow 的使用趨勢與數據調查，顯示疫情期間有更多人希望趁此充實自己的職場技能，包括資訊設計、程式語言、理財等，都是人們學習的大宗，而軟性的學習主題則集中在刺繡、瑜伽、健康飲食等關注自我療癒的類型。

除了各式線上課程，也可以善用各種管理式APP，增加學習與工作效能。 攝影－蔡昀儒

Chris 認為， 疫情導致社會環境變化劇烈，而驅使人們動身為自己做準備；他更分享，許多過去擔任企業內訓的講師，開始希望能夠轉開線上課程，線上版本的企業內訓需求更達到以往的4 倍。「而且老師製作線上課程的速度也變快了。」Hahow 行銷經理Gwen 笑稱，或許是老師們也因為疫情而在家的時間變長，製作線上課程的速度因此較以往加快許多。

Hahow 成立至今，推出多款線上課程，為現代人不斷更新學習內容的資源。 ( 圖／ Hahow好學校)

城市的學習新能量

好知識的交流，可以為整個社會帶來良善的影響，在課程開設的過程中，不僅老師更了解線上課程的眉角，Hahow 也在過程中研究文獻、觀察大眾迷思並蒐集數據，因而更加了解業界的發展與大眾的學習需求。疫情期間，除了加速推動許多既有課程，比如因全球股市動盪而需求暴增的線上理財課，也有因應疫情而開發的特別課程，例如總統府主動找上Hahow 討論合作宣導防疫知識的可能性，在短短兩週內促成了由前副總統陳建仁主講的「全民防疫通識課」。「時常一不小心，我們的同事就變成理財專家、防疫大師。」Chris 笑道，親身實踐學習的互動性，並收整經驗提高學習質量，老師與學員都可以在過程中教學相長。

以「全民防疫通識課」的內容來舉例，陳前副總統以數學計算公式解釋「隔離在家」對防疫的重要性，也用疾病的擴散曲線來說明疫情進程，更告訴大家台灣當時無需執行普篩的原因，這些知識內容讓大眾能因理解而減低恐慌。Chris 與Gwen 也分享，他們自己看過課程之後，也更能夠辨別疫情資訊的正確性，資訊與學習確實能夠給予閱聽人穩定的力量。

不只疫情相關課程受歡迎，居家辦公的上班族也能從各種自我學習中獲得療癒能量。Chris 分享，台北生活步調快、競爭激烈，許多人會因為職場技能或個人學習的停滯而焦慮，但在工作之餘報名參加實體課程，似乎又變相成為另類的「工作」，徒增壓力。其實，線上學習不乏多樣的軟性課程，如Chris 推薦近期平台上「凱蒂瑜珈」與「大人的蠟筆畫」兩堂課，破除軟性學習非得以實體授課方式進行不可的迷思，在家裡根據自己的步調隨時上課更自在，不失為一種相對減壓的自我充實方式，讓學習藉由正向循環開始運作。Chris 說，「過去的求學歷程讓許多人把自己限縮在單一領域，但學習不是為了證照或考試，也不一定要有理由，我們可以撕下對學習的標籤，輕鬆多元地發展自我。」無論是技能或者嗜好，學習都是種拓展視野、提升自我的有效方式。

迎接斜槓的動腦世代

除了趁著居家期間自我充實，上班族也可嘗試成為「斜槓一族」，藉由分享自身的專長，開啟成為講師的機會，「首先要知道自己最擅長的領域是什麼，下一步則是把專業知識轉譯成使用者需要的架構，接著就是以市場機制驗證這堂課的需求程度。」Chris分享，Hahow 也會利用過去的研究資料和製課經驗，和講師分享線上與實體教學的技巧差異，例如即時以圖文輔助來吸引學員注意力的重要性，「即使是線上學習，還是很需要交流互動的感覺。」教學相長在線上學習模式中也是很重要的一環，講師會設計一些圖表式的環節讓學員更容易產生共識並理解課程內容，或是在課程中加入更多講師個人的生命故事，讓學員更能產生共鳴。

開設線上甜點製作課程的韓國金老師就是成功的斜槓一族，在廚房之外，他其實是專業的臨床營養師。因為喜歡吃甜點，從小便累積許多手製經驗，直到大學時期進一步修課精進手藝，從起初愛做甜點與親朋好友分享，到開始寄賣甜點，大獲好評後也開了粉絲專頁、教學工作室，甚至線上教學課程。營養師和甜點師兩者關注的焦點都是食物，而從事營養師工作所包含的營養諮詢及課程訓練，也讓韓國金線上教授甜點製作得心應手。為了開發出適合台灣人的課程，更親自試驗各種在地食材並大量試做，斜槓授課的背後，是韓國金花費時間、心力仔細規畫課程和調整食譜的成果。成功跨域教學並不難，從自身專長出發，每個人都有機會將自己所熱愛的內容傳遞給別人。

線上學習讓人們的知識汲取管道不再受限於地域與時間，龐雜的資訊量也因為講者主動梳整與不斷調整授課方針，使學習者更容易理解與吸收。在這慢下腳步的防疫時節，無論是學習者或教學者、從增強工作技能到風格品味養成，都能透過無界線的線上平台，跨越時間與空間，在居家時代中找到學習的樂趣。

每堂線上課程的拍攝都經過多次排練與校準，以提供學員精準且良好的學習內容。( 圖／ Hahow 好學校)

【完整內容請見《台北畫刊》六月號629期】