居住正義2.0 第1講／房市稅制面面觀
整理ー張語羚．圖表ーMiyabi
從本期開始，《台北畫刊》將展開「居住正義2.0」系列小講堂，帶你從「社宅出租」、「民宅更新」、「房市健全」三大面向的不同構面，了解居住正義如何實踐於我們的日常生活中。5 月適逢房屋稅開徵，本期就從房屋稅制開始，帶讀者了解居住正義2.0 ！增減稅是實現居住正義的方式之一，稅負的比例、課徵對象等都是調整的關鍵，台北市政府近年持續以單一自住更輕稅、公益性出租減稅、多戶持有成本提高、空屋改課非自住稅率等措施，也推動整體稅制更趨向公平正義，讓台北市成為更宜居的城市。
【完整內容請見《台北畫刊》五月號628期】。
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