居住正義2.0 第1講／房市稅制面面觀

以雲端廚房模式經營餐盒便當，在減少了外場服務、空間裝潢的成本下，不僅能依市場需求快速調整餐點口味，更能吸引民眾不斷回購與嘗鮮。近期因為疫情影響，外送服務成為需求大宗，除了傳統便當，各種新派便當也紛紛搶食這塊市場。目標族群主打高薪上班族的頂級餐盒，選用來自世界各地的高級食材，注重健康也講求口感；也有創意水煮料理的餐盒，讓健身族群品嘗得均衡又滿足；又或是以選品店為概念的餐盒平台，讓喜歡嘗鮮的人能有多種選擇。透過台北多元的便當樣貌，感受這波話題上的美味浪潮。

2020-05-07 11:04