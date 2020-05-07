照明設計師賴雨農：用燈光 為城市畫下一抹優雅的天際線

文ー邱璟綾．攝影ー莊智淵

走在台北街頭，白天在日光均勻照射下，整座城市的輪廓一覽無遺，直到暮色滿天，點點光影在明媚或曲折間，畫出城市的天際線、點亮建築的表情，此刻，燈光不只具有照明意義，更是美學的展現。本期的愜意台北以「城市光景」為主題，帶民眾在入夜的台北進行一場燈光漫遊。

這場採訪，從入夜的台北街頭開始，照明設計師賴雨農在暮色中緩緩走來，不時張望人來車往的街口，抬頭觀察逐一亮起的城市燈光。順著他的目光望去，是台北101，一座讓他費時五年改變的建築。

「我過去時常看著台北101 的燈，想著有一天，要讓它變得更好看。」在台北生活，他看著台北101 萬丈高樓平地起，成為代表台北市的地標。當時他已在照明設計界努力近十年，帶著海內外一身歷練，決心為台北打造一抹優雅的天際線。

「希望還原建築輪廓線，讓大家好好看見台北101 原本的樣貌。」於是他捨棄原先安裝在大樓外框色彩鮮明的眉燈，改以打在牆面的扇形照明，突顯如意釦等外牆細節，將彩色報時功能移到建築頂冠，賦予台北101知性、冷靜的美感。他認為，最好的燈光，應能反映城市居民的態度，也是認識城市最好的方式，「光不只是妝點城市的『表情』，入夜後看到光畫出的天際線，會使你記住城市的樣子。」

他為了燈光走遍世界各大城市，大致可以歸納出東京乾淨、現代的照明，呼應著日本人的節制性格；巴黎的昏黃、浪漫燈光，猶如法國人的優雅從容。相較於其他國家，賴雨農眼中的台北，雖然沒有固定的光線調性，卻因為新舊並陳且充滿活力的光線，而有獨特的魅力。

例如西區的建物比較有歷史感，燈光懷舊溫暖，即使走在熱鬧的西門町，也能發現燈光多安裝在視線可及的地方，給人一種貼近、親切的感受。而商業氛圍濃厚的信義區，光線大都投射在建物頂端，色溫、亮度較高，讓整體區域更具現代感。若想靜靜地欣賞，只要沿著象山步道拾級而上，便可以從高處欣賞台北的城市光景。

台北也有許多角落尚未投入美化景致的照明設計，形成一處處有無限可能的場域。例如河濱公園的自行車道，賴雨農時常在晚上漫步其間，雖然目前只有街燈、地燈等機能性照明，卻在心底對這片綠帶湧上無限想像，「如果結合景觀照明，例如布置有主題的燈光裝置藝術，就能創造出台北獨有的夜間自行車道……」他希望透過光影，重新定義台北的輪廓，無論走在哪一區，都能愜意享受入夜的美。

攝影ー莊智淵 賴雨農

照明設計師與光雕藝術家，學生時代開始接觸劇場燈光設計，台北藝術大學畢業後，赴美國紐約攻讀帕森設計學院建築照明碩士，2005 年創立十聿照明設計UNOLAI LIGHTING DESIGN，知名作品為台北101大樓建築立面燈光及部分上海外灘景觀燈光設計。

Chill 大使推薦──在台北欣賞城市光景

文ー邱璟綾

# 遠望台北燈火漫漫 地點：象山、陽明山

從象山欣賞台北夜景，能沉浸在滿城燈火的璀璨魅力中。 攝影ー莊智淵

想盡覽台北城市光景，莫過於登高賞夜景，無論是信義區的象山，或是陽明山文化大學，各有不同美感。賴雨農認為，信義區的光景是台北市最集中的區域，他笑說，「象山步道簡直是為欣賞信義區夜景而設！」由觀景台放眼望去，前景可以看見台北101 的平視角度，一旁高樓櫛比鱗次，後方是整個台北街景，整體光線具有層次感，色調由信義區的暖白向外漸層至暖黃，這樣的景致也是許多人心中的台北印象。

陽明山夜景則多了浪漫氛圍，由於文化大學一側剛好位於台北盆地邊緣，且相較象山，地理位置更高，沒有群山的阻擋，可以一眼望盡整個台北，自山上俯瞰彷彿是從飛機上鳥瞰，滿城燈火宛如星光點點，也讓陽明山夜景歷久不衰，始終是情侶約會的好選擇。

# 用燈光呼應建築與人的關係 地點：總統府

透過燈光照明，讓總統府不會給人過於冰冷的距離感。( 攝影／黃映嘉)

台北市轄內各級政府機關林立，總統府周邊也是欣賞夜間照明美學的好地點，賴雨農發現，不同於美國白宮，燈光打得充滿威嚴與距離感，總統府外牆燈光近期有些微調整，不僅呈現出地標性，又保有親和力。賴雨農表示，「我覺得總統府的燈光氛圍掌握得很好，有思考到建築與人的關係。」走在凱達格蘭大道或鄰近的二二八和平公園，遠遠欣賞總統府，會發現正中間塔樓有許多小窗戶點上橘光，與磚牆相互呼應，是很棒的巧思。

此外，透過光線設計，總統府建築亦和周邊綠蔭相映成趣，除了白天能看到成排綠樹，晚上點燈後率先突顯綠意，接著帶到迴廊與主體建築，透過光線讓晚上的總統府景致更有層次與可觀性。

# 燈光的新舊並存 地點：台電大樓日光域

「以前我們白天追裝置藝術品感受氣氛，現在夜晚也能欣賞光的裝置藝術。」除了前面提到的幾個地點，讓賴雨農讚不絕口的，還有台電大樓牆面的「日光域」。

將241盞不同年代的路燈重新整理、拼組成裝置藝術，白天的「日光域」像是依附在建物外牆的雕塑體，夜晚則透過電腦控制燈光明暗變化，呈現能量運轉的姿態。由於光線會在不同的燈座之間流動，為夜晚街頭帶來不同表情，變換之間常吸引民眾駐足欣賞。賴雨農表示，「日光域」本身帶點機械性，而回收的路燈與科技新舊並存，整體帶有對環保與文明的省思，「更重要的是用科技重新點亮它，這種背景意涵，讓我們做燈光設計的人覺得特別有意義。」

與台北燈光共舞

文ー黃映嘉

看完Chill 大使賴雨農與台北的燈光故事，不妨找個時間，實際走入台北夜晚，看著入夜的城市換上亮麗衣裳，心中也會洋溢著滿滿感動。

沉浸式的燈光漫遊 地點：綠美丘東區市集、心中山線形公園

結合手作攤位與街頭藝人表演的綠美丘東區市集，白天夜晚擁有不同面貌。市集中心最引人注目的木作燈光裝置，為燈光藝術家孫啟能的作品，每當夜晚到來，暖黃的燈泡亮起，象徵牽引著彼此來到市集相聚。

走逛市集後，可以坐著感受點燈後的浪漫氛圍。 圖-綠美丘提供

主題：綠美丘 Midori Art Market III 東區市集

日期：即日起 ～ 12/31（每週五、六、日）

時間：14:00 -21:00

地點：東區頂好廣場、瑠公公園、忠孝Sogo 後廣場

心中山線形公園於白天是一條橫越地景的綠色廊道，夜晚，公園內的「心中山舞台」，結合捷運中山站4 號出口，打造成為一座觀景台，順著階梯而上，於平台欣賞繁忙車潮，感受台北迷人夜色。還有「遊人啡飲」、「月光森林」、「爵士廣場」及「星橋綠坡」也是熱門的打卡地點，溫柔的白熾燈光將設施烘托得極有情調，漫步其中，享受愜意的城市夜景。

心中山線形公園以柔和照明區隔出商圈的光亮與繁忙，讓人漫步其中更加愜意。( 攝影／黃映嘉)

主題：心中山線形公園

地點：捷運中山站至捷運雙連站之間

# 點亮城市鮮明印象 地點：流Stream、仙泡兒

「流Stream」以燈光變化展現水的流動感，整點時分會搭配音樂轉變燈光投射形式，吸引不少民眾駐足停留，用拍照或錄影的方式記錄美好一刻。其中結合悠遊卡、一卡通的感應互動模式，啟動後會展現燈光的色彩與動態變化，讓裝置品與民眾更有連結。

主題：流Stream

時間：落日時分亮燈

地點：東區龍門廣場、頂好廣場

由地景藝術家林舜龍創作的「仙泡兒」，以蒲公英的造型為概念，象徵植物行光合作用，人類從中獲得能源，近22 公尺的高度，直徑5.5 公尺的發光球體，內部設有溫度感測儀器，會隨環境溫度產生7 種不同的色彩變化，為關渡平原增添亮眼地標。 「仙泡兒」以彩色球體組合，內部設有溫度感測儀器，增添與環境的互動。( 圖／台灣電力公司)

主題：仙泡兒（Saint Power）

時間：19:00 -22:00（亮燈時間）

地點：台電仙渡超高壓變電所

【完整內容請見《台北畫刊》五月號628期】。