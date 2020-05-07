沒有孤島 為不安的心靈找尋歸所

文ー林佳蕙．攝影ー蔡耀徵

點一杯暖暖的咖啡，流過身體的飲品澆灌了渴，在放鬆的狀態中，飲者和手執沖煮壺的人娓娓道來一段人生故事。由一群心理師、職能治療師和社工於去年共同成立的「心不懶喘息咖啡」，就在這樣的氛圍中，成為北投山腳下一處寄託心靈的角落。

用輕鬆的氛圍改變思維

「咖啡店就有這個好處，大家不會覺得自己進了診所，而是來喝杯咖啡。」身兼心理師公會理事長的創辦人兼執行長方將任，為我們解釋開設這家店的原由，「其實許多來到這個空間的客人都知道這裡有心理專業人員，而我們也會用聊天的方式，來引導客人述說內心狀態，但不進行心理治療，所以不會有防衛或壓力感。」方將任強調，心不懶喘息咖啡並非醫療等級的諮商所，而是心理師利用工作外的閒暇時間於此服務，一方面推廣心理衛教觀念，一方面也提供緊繃的都市人一個紓壓管道。他提到，「很多時候，人們總是悶著或避諱去說心理的狀態，但只要願意說出來，我們就有機會同理他們的感受、釐清問題或是引導求助。」

心不懶喘息咖啡提供的服務十分多元，從呼應長照政策的喘息服務，到身心障礙就業輔導，並與大台北的心理諮商所合作，邀請專業講師舉辦心理衛生講座，「這裡也會舉辦牌卡、桌遊、繪畫、插花或是咖啡紓壓等活動。在專業人員的帶領下，透過這些活動導入健康觀念。」他解釋，心理衛教活動並不是那麼嚴肅，只要透過有趣的活動就能產生寓教於樂的效果。例如由專業心理師帶領的「小柔的最後一天」桌遊，就是一套有助於民眾了解憂鬱症的遊戲套組，每張牌卡上都有不同的語句，讓大家在遊戲中了解什麼樣的話語會讓病患更感孤立，而透過心理師的從旁解釋，民眾常常訝異於一些聽來平常的話語，對憂鬱症患者來說竟有非常負面的效果。

面對來到「心不懶喘息咖啡」的民眾，方將任會以聊天方式，去引導對方說出心理狀態。 攝影ー蔡耀徵

創立一年來，心不懶喘息咖啡運用心理學的知識幫助了不少家庭，改變他們對憂鬱症或自閉症等心理問題和疾病的刻板看法。開設公益咖啡館收益不多，更多的是勞心和勞力，但方將任對於開店以來深入社區的成果感到欣慰，甚至有人遠從新竹來此解惑，讓他更堅信自己的理念，有些家長原以為孩子缺乏專注力，但來此經過諮詢後，發現有過動的可能性，這樣就可以幫他轉介治療。此外很多社區機構也因為咖啡館而認識我們，有助於我們進行更多橫向和縱向的交流，提供民眾比較快和省力的媒合服務。」

「心不懶喘息咖啡」定期舉辦桌遊活動以及樂齡長者的主題講座，不僅引導民眾認識心理學，也能凝聚社區關懷力量。 攝影ー蔡耀徵

線上內容滿足理性的需求

除了實體空間，現代人也可透過線上資源尋得另一種層面的心靈滿足。由台灣應用心理學會理事長蔡宇哲創立的「哇賽心理學」粉專，一開始以文章形式深入淺出地分享專業內容，近期更透過podcast，以聊天的方式傳播心理學相關知識，獲得廣大回響。

蔡宇哲觀察到，目前聽眾年齡層約落在20 至35 歲區間，大都是年輕上班族利用通勤時間聆聽，他們的共通點是還在適應生活中的情況與壓力，因此利用理論跟實證來討論心理情況，能為他們點通許多糾結在心中的事。「例如，想要改變、成長、建立好的習慣，但卻老是不順利；又或是已工作一段時間，對於生活已沒有熱情的狀況等等。」蔡宇哲表示，他會透過IG 或Telegram 接收這些問題，並通常會在節目上開一個主題來談，或是在每一集的前2、3 分鐘來回覆。蔡宇哲強調市面上已有許多感性的心理文章，但大家對科學的實證結果仍然相對陌生，而心理學則兼備兩種不同面向，他說：「我們要用邏輯和科學的方法去看待人的行為，讓大家知道心理學不是隨便講講，而是透過實驗得到結論。」

除了軟性的心理議題之外，某幾集的硬派內容也獲得不少回響。蔡宇哲特別邀請黃致豪律師開設了「法客心法聊天室」單元，從司法心理學角度，針對大眾相對陌生的精神疾病患者犯罪、修復式正義等議題提供專業解釋。「我一直覺得軟性的東西應該比較多人想聽、想看，但其實硬派內容會更有需求，大眾也會需要這種深度的資訊或知識。」2019 年在台北首次舉辦的司法心理學講座，吸引了將近滿場的70 人報名。蔡宇哲認為，這次經驗顯示了人們對司法心理學知識的需求，另一方面也反映了台北人有開放的心胸接受新知識。

在台北，沒有人是一座孤島，人們可以輕鬆地透過軟性溝通渠道來滿足心理需求，讓問題得到聆聽與解答。在咖啡館的一角，有思覺失調的創作者在這裡重拾畫筆，另一邊則有上班族透過podcast 的心理學節目省思以前沒有思考過的問題，藉由實體與虛擬空間的交互作用，提供心靈喘息的片刻。

蔡宇哲不僅利用podcast 傳遞心理學資訊，更透過錄製有聲書，將心理學知識傳遞給更多民眾。 攝影－蔡耀徵

【完整內容請見《台北畫刊》五月號628期】。