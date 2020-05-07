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為台北的夜貓子點一盞燈 —深夜咖啡館主理人

聯合新聞網 / 臺北畫刊
深夜咖啡館「開燈咖啡」的兩位主理人阿潘(左) 和阿咪(右) 。 攝影－謝佩穎
深夜咖啡館「開燈咖啡」的兩位主理人阿潘(左) 和阿咪(右) 。 攝影－謝佩穎

文－ Stella Tsai 攝影－謝佩穎

夜幕低垂，華燈初上，台北的街頭換上一輪新妝， 相較於白天的繁華與喧嚷，擁有個性裝潢、獨家口味的小店，才是小巷弄裡的大驚喜，在這之中，尤以咖啡館格外酣暢迷人。也許是晚餐後的相聚聊聊，又或是下班後的心靈避難所，從下午點燈直到深夜的咖啡館，給了城市中的夜貓子一處定錨之所，得以安放心靈的另一個家。

熱愛衝浪的阿咪和阿潘，兩人在海邊相遇。身為夜貓子的兩人，過去常泡在營業至凌晨4 點的「暗角咖啡」，喜歡深夜裡人們安靜聚攏的氣氛，進而決定攜手完成阿咪的咖啡館夢，6 年前找到光復市場附近的店面，就這樣開了「開燈咖啡」。「開燈」是衝浪的術語，指的是太陽出來後，早晨的第一道浪。

一間咖啡館，兩道自由的靈魂，曾經在沒日沒夜的工作裡失去平衡，為了保有生活，從起初營業至凌晨3點，改至凌晨12 點，依舊是左右鄰里中最晚熄滅的一盞燈。早上偶爾衝浪、偶爾沖杯咖啡給自己，同時作為日常練習，保有一點自己的生活，晚上也才有餘力為台北夜貓族打造心靈避難所。

沖一杯給自己的咖啡是生活，也是主理人的日常練習。 攝影－謝佩穎
沖一杯給自己的咖啡是生活，也是主理人的日常練習。 攝影－謝佩穎

13:00-15:00

暖機、咖啡口味校正

午後到開店前的時間，兩人會提前到店打理空間與行政庶務，為即將到來的客人暖機。兩人打理一間店看似浪漫，其實並不輕鬆，相當仰賴效率與分工默契。阿咪到店後便會回覆採購與客人訊息，並確認電子點單系統運作如常；而阿潘則會同步確認空間與設備是否準備完善，並在開機之後調校咖啡機與確認咖啡風味。「就算昨天跟今天使用的豆子是同一批，咖啡的風味也會因為每日的天氣變化、溼度、溫度不同而有所轉變，所以開店前都要沖幾杯喝喝看，調整一下味道。」阿潘有些害羞地笑著說。儘管開燈咖啡不走職人烘豆、沖煮的路線，但這些咖啡館開門前的日常事項卻一樣不少，是開燈咖啡6 年來運作順暢、口味始終維持在兩人堅持的咖啡水準的祕訣。

調校咖啡機、確認手感與味道，是開燈咖啡保持好味道的例行作業。 攝影－謝佩穎
調校咖啡機、確認手感與味道，是開燈咖啡保持好味道的例行作業。 攝影－謝佩穎

高中就開始在咖啡館打工的阿咪，從顧客喜好到台北市咖啡館的特色變化都有長期觀察，從空間營運、品項開發到顧客接待，熟悉各式咖啡館的運作細節，並且熱愛品嘗咖啡、更愛煮咖啡的咖啡師身分，一身技巧也是從咖啡館這所社會大學累積學習而來。「有理想並規畫很重要，但決定並實行的衝勁也很重要！喜歡咖啡跟經營咖啡館是不同的事，要時時保有熱情與堅持。」阿咪短暫沉思後說道。

她觀察早期的咖啡館一級戰區⸺公館，咖啡師多偏好苦一點的咖啡，彼時的顧客也多是上班族或自營工作者。隨著時代轉變，複合式飲品店增多、顧客年齡層下降，人們來到咖啡館的需求也不再僅止於咖啡，更多是被特色甜點或裝潢所吸引。人們開始接受清爽或偏酸的咖啡口味，菜單也越發多元，

不僅要顧及軟性飲料愛好者，更要發展輕食、熟食、點心、蛋糕，照顧那些一待就是整天的胃，而開燈咖啡的願望，就是希望能在城市裡，提供一個如臨大海般放鬆舒服的咖啡場域。

15:00-19:00

備料、烘焙

下午3 點，開燈咖啡準時拉開鐵門， 此時的咖啡館還不是城市的主旋律，入座的客人以學生、業務和自由工作者居多，氣氛悠閒，不用忙於接待客人，兩人也有時間做點別的事。

酒吧出身的阿潘是調酒師，開燈咖啡令人驚喜的整頁調酒選項，以及結合咖啡的季節性特調，都是趁著這段空檔嘗試設計出來的；阿咪則愛好甜點，店裡的蛋糕都出自她手，她會趁滿客前的時光備料、烘焙，準備多樣化的餐點與甜點。

早期的咖啡館，蛋糕多半由中央廚房製作送來，上餐時還殘留著退冰的水氣；阿咪說，現在的客人跟過去不同，不只要好咖啡，還要有特色的餐點、精緻的擺盤，拍照打卡才有看點。開燈咖啡不走網紅店路線，卻也有期間限定的餐食菜單。「最近有特別去上烹飪課，巧克力戚風蛋糕是我近期的得意作品！」阿咪興奮地說。不只是蛋糕體要拿捏好烘烤火候，才能蓬鬆得恰到好處，糕體上的生奶油調有威士忌，微醺微甜，搭在一起嘗起來剛剛好。

「曾經有個熟客，每次來都會點一杯咖啡、一份餐點和蛋糕，但結帳時都面無表情，看不出情緒。」阿咪笑著說，有天卻在社群網站上意外看到這位客人的打卡，內文稱開燈咖啡為「愛店」，讓她心裡一陣感動。

19:00-00:00

接待夜貓與深夜相陪

「台北充滿『弄東西的人』。」阿潘笑說，從過去泡咖啡，到現在自己開咖啡館，他眼中的台北人老是在忙，不管看書、打電動、用電腦工作，咖啡館就像是一個軟墊，托住都市人永無止境的忙碌。阿咪則認為每個台北人都要有第三窟，租屋族房子小，下班回到家，宛如進入另一個牢籠，一間熟悉舒適的咖啡館不只是心靈的避難所，更是比家還像家的藏身之窟。

在開燈咖啡的夜裡，不限時、有WiFi，餓了有食物，寂寞也有酒，空間以木頭桌椅配上大型木作吧台，讓客人可以輕鬆落座，多來幾趟、主動開口，還能坐在吧台與咖啡師聊聊，一切就像在海邊般輕鬆自在。想安靜地做些自己的事情也可以，更不用擔心有人趕你走。開店至今，阿咪與阿潘熟悉了這樣的生活節奏，與客人陸續成為朋友；一如既往的咖啡口味是咖啡師與熟客的默契，「陪伴」才是深夜咖啡館的主節奏。

「這是一個像家的地方。」阿咪為開燈咖啡下了註解，阿潘則笑說開咖啡館都是浪漫的人。浪漫的人在台北這座城市裡，打造一處如海邊般自由、也如家一般舒適的空間，為夜貓族點一盞燈、煮一杯熱騰騰的咖啡。天亮後，也許還能相約一道去衝浪，「開燈」迎向全新的一天。

營業至午夜的咖啡館，為都市的人們提供一處夜裡的停泊之地。 攝影－謝佩穎
營業至午夜的咖啡館，為都市的人們提供一處夜裡的停泊之地。 攝影－謝佩穎

阿潘與阿咪

職業：深夜咖啡館主理人

人格特質：阿潘還算細心，但偶爾忘東忘西；阿咪有著不像處女座但偶爾龜毛的開朗，感受敏鋭有耐心。

工作任務：阿潘做好毎杯咖啡與飲品，在過程中感受客人的需求，同時不斷精進手藝並開發新品項；阿咪主管廚房部門，包含鹹甜食的備料、内外場、偶爾煮個咖啡。

核心理念：希望在城市裡提供一個放鬆舒服的，如臨大海的咖啡場所。（如果打開門是海更好！）

【完整內容請見《台北畫刊》五月號628期】。

台北畫刊109年5月-擁抱同婚日常 調整自由相愛的步伐
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