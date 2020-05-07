文－陳怡如 攝影－黃政達

以雲端廚房模式經營餐盒便當，在減少了外場服務、空間裝潢的成本下，不僅能依市場需求快速調整餐點口味，更能吸引民眾不斷回購與嘗鮮。近期因為疫情影響，外送服務成為需求大宗，除了傳統便當，各種新派便當也紛紛搶食這塊市場。目標族群主打高薪上班族的頂級餐盒，選用來自世界各地的高級食材，注重健康也講求口感；也有創意水煮料理的餐盒，讓健身族群品嘗得均衡又滿足；又或是以選品店為概念的餐盒平台，讓喜歡嘗鮮的人能有多種選擇。透過台北多元的便當樣貌，感受這波話題上的美味浪潮。

「生活倉廚」注重餐點的營養均衡，外送都會附上生菜，也可另外加購湯品，充滿飽足感且兼顧健康。 攝影－黃政達

嚴選頂級食材，打造便當界精品

印度洋龍蝦、美國牛小排、西班牙松阪豬、北海道干貝、紐西蘭羊小排、智利鮭魚、台灣櫻桃鴨……看似高級餐廳才會出現的食材，卻是每日便當的主角。「生活倉廚」於2016 年底成立時，以台灣當時少有的「健康裸食」為概念切入，至今每月熱銷1 萬5,000個便當。

攤開生活倉廚的菜單，15 款主菜不只嚴選各國頂級食材，還分量十足，一整塊肉品、海鮮占據餐盒大半面積，成為上班族午間犒賞自己的好選擇。對待食材秉持高標準，肉品以手工仔細切修清理，同時採用低溫舒肥的烹調方式，入口毫不乾柴，再加上後續的煎烤、調味，光是板腱牛的處理，就多達7道手續，生活倉廚共同創辦人黃韋寧提到，「我們把顧客當老饕對待，重視健康，同時又要富有口感。」

強調便當不只吃飽，更能吃好，生活倉廚使用初榨橄欖油料理，完全不見傳統便當的油耗味，在白飯裡還加入30 克的祕魯藜麥，就連擺盤也不馬虎，「我們的餐盒是一場視覺與味覺的饗宴。」除了15 款固定餐盒，也即將推出5 款季節限定的海鮮餐盒，包含高麗馬鰆魚和台灣東部竹夾魚排，讓健康料理也有多元選擇，「健康也可以是一個娛樂，豐富你的生活。」

創意醬料入菜，顛覆水煮餐樣貌

若想吃水煮餐控制體重，卻又不想每天吃得無趣，「肌肉海灘」解決了這個兩難問題。以低油鹽調味的雞胸肉和低脂豬里肌為主食，搭配水煮蔬菜，再淋上自製的獨家醬料，從2014 年推出以來，已累積超過70 種菜單，靠著把水煮餐玩出創意，即使每天吃也不膩。

從健身族群發跡的肌肉海灘，兩位創辦人都有運動習慣，「一開始瘋狂地吃雞胸肉配胡椒，吃到自己都受不了！」共同創辦人徐廷宇笑著說。最後兩人決定跨入餐盒製作，和健身同好分享，意外闖出名聲。「即使水煮，但我們強調絕不枯燥乏味。」除了長年熱銷的青醬，兩人也常發想許多新奇醬料，例如在芋頭最鮮美的季節，就把芋頭拿來打成醬汁；還有特別的韓式辣味噌，就像上館子吃韓式料理一樣美味，「我們想讓大家吃得健康，但又不用侷限於什麼能吃、什麼不能吃。」

肌肉海灘還為時下健身男女設計3 種份量：基本入門款的「享瘦餐」、減去糙米澱粉的「仙女餐」和肉品蛋白質加量的「猛男餐」。除了外送，也提供消費者於合作健身房或餐飲店自取。此外，更在去年暑假推出全新的「極選系列」，在水煮之外，以煎烤燉煮等手法，打造更多樣的餐點，例如熱銷的波波明太子雞腿，創意靈感來自串燒店，跳脫傳統便當印象，讓明太子也能成為便當主角，不僅吃得健康，更要吃得有新意。

除了水煮，「肌肉海灘」也以烘烤方式料理雞腿肉，並加入明太子增添香氣。 攝影－黃政達

餐盒選品店，多元化的雲端料理服務

點開「湁湁創灶」的訂購頁面，會發現其經營模式與其他便當業者不同，它如同餐盒選品店，以雲端廚房經營多種餐飲品牌，從泰式酸辣到濃厚黑咖哩，又或是健康清爽的定食，每種品牌都有其主打的餐點類型，目前已推出「大叔黑咖哩」、「地方煮夫」、「汰汰熱情食堂」、「漁光職人商行」4 家不同品牌的餐點可供選擇。

以選品店概念打造的「湁湁創灶」，提供日式定食、濃郁咖哩、泰式酸辣等多元飲食品牌。 攝影－黃政達

目前也於松山區經營實體的1 號店，主打上班族午餐、會議餐盒。大叔黑咖哩的餐點基底以多種香料進行拌炒，再加入具有苦味的可可粉靜置48 小時，引出咖哩渾厚口感，十分下飯。如果上班心情太鬱悶，帶有南洋氛圍的餐食是紓壓的好選擇，汰汰熱情食堂以泰式酸辣口味為主打，並請來曾在泰式知名餐廳掌廚的主廚製作，端出了澎湃又夠味的雙層餐盒。

若喜歡日式定食，並且注重健康，可以選擇地方煮夫與漁光職人商行的餐盒，雖然主打家常式料理，但蔬菜的種類會定期更換，主餐也以清淡不油膩的方式處理。此外，湁湁創灶近期也推出了新品牌「ANGELIA st FIT」，透過改變烹調手法，有效控制餐點的熱量，像是原本較油膩的滷肉飯，熱量也因此減低至不到200 卡，成為上班族控制飲食熱量的好幫手。

不論是以高端西餐手法呈現餐盒，或是主打健康養生的菜色組合，發展越趨多元的便當市場，將帶給消費者更多新鮮感，不妨依著當下心情，訂購想嘗試的口味吧。

雲端廚房的經營方式可以依市場趨勢發展多種品牌，推出更符合現代人喜好的餐食。 攝影－黃政達

【完整內容請見《台北畫刊》五月號628期】。