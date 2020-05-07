快訊

紓困之亂蘇貞昌兩度致歉 宣布中央審核、基層免責

新派便當的多元樣貌

聯合新聞網 / 臺北畫刊
「肌肉海灘」以健康低脂為號召，搭配特製淋醬，將水煮菜變有趣、變好吃。 攝影－黃政達
「肌肉海灘」以健康低脂為號召，搭配特製淋醬，將水煮菜變有趣、變好吃。 攝影－黃政達

文－陳怡如 攝影－黃政達

以雲端廚房模式經營餐盒便當，在減少了外場服務、空間裝潢的成本下，不僅能依市場需求快速調整餐點口味，更能吸引民眾不斷回購與嘗鮮。近期因為疫情影響，外送服務成為需求大宗，除了傳統便當，各種新派便當也紛紛搶食這塊市場。目標族群主打高薪上班族的頂級餐盒，選用來自世界各地的高級食材，注重健康也講求口感；也有創意水煮料理的餐盒，讓健身族群品嘗得均衡又滿足；又或是以選品店為概念的餐盒平台，讓喜歡嘗鮮的人能有多種選擇。透過台北多元的便當樣貌，感受這波話題上的美味浪潮。

「生活倉廚」注重餐點的營養均衡，外送都會附上生菜，也可另外加購湯品，充滿飽足感且兼顧健康。 攝影－黃政達
「生活倉廚」注重餐點的營養均衡，外送都會附上生菜，也可另外加購湯品，充滿飽足感且兼顧健康。 攝影－黃政達

嚴選頂級食材，打造便當界精品

印度洋龍蝦、美國牛小排、西班牙松阪豬、北海道干貝、紐西蘭羊小排、智利鮭魚、台灣櫻桃鴨……看似高級餐廳才會出現的食材，卻是每日便當的主角。「生活倉廚」於2016 年底成立時，以台灣當時少有的「健康裸食」為概念切入，至今每月熱銷1 萬5,000個便當。

攤開生活倉廚的菜單，15 款主菜不只嚴選各國頂級食材，還分量十足，一整塊肉品、海鮮占據餐盒大半面積，成為上班族午間犒賞自己的好選擇。對待食材秉持高標準，肉品以手工仔細切修清理，同時採用低溫舒肥的烹調方式，入口毫不乾柴，再加上後續的煎烤、調味，光是板腱牛的處理，就多達7道手續，生活倉廚共同創辦人黃韋寧提到，「我們把顧客當老饕對待，重視健康，同時又要富有口感。」

強調便當不只吃飽，更能吃好，生活倉廚使用初榨橄欖油料理，完全不見傳統便當的油耗味，在白飯裡還加入30 克的祕魯藜麥，就連擺盤也不馬虎，「我們的餐盒是一場視覺與味覺的饗宴。」除了15 款固定餐盒，也即將推出5 款季節限定的海鮮餐盒，包含高麗馬鰆魚和台灣東部竹夾魚排，讓健康料理也有多元選擇，「健康也可以是一個娛樂，豐富你的生活。」

創意醬料入菜，顛覆水煮餐樣貌

若想吃水煮餐控制體重，卻又不想每天吃得無趣，「肌肉海灘」解決了這個兩難問題。以低油鹽調味的雞胸肉和低脂豬里肌為主食，搭配水煮蔬菜，再淋上自製的獨家醬料，從2014 年推出以來，已累積超過70 種菜單，靠著把水煮餐玩出創意，即使每天吃也不膩。

從健身族群發跡的肌肉海灘，兩位創辦人都有運動習慣，「一開始瘋狂地吃雞胸肉配胡椒，吃到自己都受不了！」共同創辦人徐廷宇笑著說。最後兩人決定跨入餐盒製作，和健身同好分享，意外闖出名聲。「即使水煮，但我們強調絕不枯燥乏味。」除了長年熱銷的青醬，兩人也常發想許多新奇醬料，例如在芋頭最鮮美的季節，就把芋頭拿來打成醬汁；還有特別的韓式辣味噌，就像上館子吃韓式料理一樣美味，「我們想讓大家吃得健康，但又不用侷限於什麼能吃、什麼不能吃。」

肌肉海灘還為時下健身男女設計3 種份量：基本入門款的「享瘦餐」、減去糙米澱粉的「仙女餐」和肉品蛋白質加量的「猛男餐」。除了外送，也提供消費者於合作健身房或餐飲店自取。此外，更在去年暑假推出全新的「極選系列」，在水煮之外，以煎烤燉煮等手法，打造更多樣的餐點，例如熱銷的波波明太子雞腿，創意靈感來自串燒店，跳脫傳統便當印象，讓明太子也能成為便當主角，不僅吃得健康，更要吃得有新意。

除了水煮，「肌肉海灘」也以烘烤方式料理雞腿肉，並加入明太子增添香氣。 攝影－黃政達
除了水煮，「肌肉海灘」也以烘烤方式料理雞腿肉，並加入明太子增添香氣。 攝影－黃政達

餐盒選品店，多元化的雲端料理服務

點開「湁湁創灶」的訂購頁面，會發現其經營模式與其他便當業者不同，它如同餐盒選品店，以雲端廚房經營多種餐飲品牌，從泰式酸辣到濃厚黑咖哩，又或是健康清爽的定食，每種品牌都有其主打的餐點類型，目前已推出「大叔黑咖哩」、「地方煮夫」、「汰汰熱情食堂」、「漁光職人商行」4 家不同品牌的餐點可供選擇。

以選品店概念打造的「湁湁創灶」，提供日式定食、濃郁咖哩、泰式酸辣等多元飲食品牌。 攝影－黃政達
以選品店概念打造的「湁湁創灶」，提供日式定食、濃郁咖哩、泰式酸辣等多元飲食品牌。 攝影－黃政達

目前也於松山區經營實體的1 號店，主打上班族午餐、會議餐盒。大叔黑咖哩的餐點基底以多種香料進行拌炒，再加入具有苦味的可可粉靜置48 小時，引出咖哩渾厚口感，十分下飯。如果上班心情太鬱悶，帶有南洋氛圍的餐食是紓壓的好選擇，汰汰熱情食堂以泰式酸辣口味為主打，並請來曾在泰式知名餐廳掌廚的主廚製作，端出了澎湃又夠味的雙層餐盒。

若喜歡日式定食，並且注重健康，可以選擇地方煮夫與漁光職人商行的餐盒，雖然主打家常式料理，但蔬菜的種類會定期更換，主餐也以清淡不油膩的方式處理。此外，湁湁創灶近期也推出了新品牌「ANGELIA st FIT」，透過改變烹調手法，有效控制餐點的熱量，像是原本較油膩的滷肉飯，熱量也因此減低至不到200 卡，成為上班族控制飲食熱量的好幫手。

不論是以高端西餐手法呈現餐盒，或是主打健康養生的菜色組合，發展越趨多元的便當市場，將帶給消費者更多新鮮感，不妨依著當下心情，訂購想嘗試的口味吧。

雲端廚房的經營方式可以依市場趨勢發展多種品牌，推出更符合現代人喜好的餐食。 攝影－黃政達
雲端廚房的經營方式可以依市場趨勢發展多種品牌，推出更符合現代人喜好的餐食。 攝影－黃政達

【完整內容請見《台北畫刊》五月號628期】。

台北畫刊109年5月-擁抱同婚日常 調整自由相愛的步伐
台北畫刊109年5月-擁抱同婚日常 調整自由相愛的步伐

相關新聞

新派便當的多元樣貌

以雲端廚房模式經營餐盒便當，在減少了外場服務、空間裝潢的成本下，不僅能依市場需求快速調整餐點口味，更能吸引民眾不斷回購與嘗鮮。近期因為疫情影響，外送服務成為需求大宗，除了傳統便當，各種新派便當也紛紛搶食這塊市場。目標族群主打高薪上班族的頂級餐盒，選用來自世界各地的高級食材，注重健康也講求口感；也有創意水煮料理的餐盒，讓健身族群品嘗得均衡又滿足；又或是以選品店為概念的餐盒平台，讓喜歡嘗鮮的人能有多種選擇。透過台北多元的便當樣貌，感受這波話題上的美味浪潮。

為台北的夜貓子點一盞燈 —深夜咖啡館主理人

夜幕低垂，華燈初上，台北的街頭換上一輪新妝， 相較於白天的繁華與喧嚷，擁有個性裝潢、獨家口味的小店，才是小巷弄裡的大驚喜，在這之中，尤以咖啡館格外酣暢迷人。也許是晚餐後的相聚聊聊，又或是下班後的心靈避難所，從下午點燈直到深夜的咖啡館，給了城市中的夜貓子一處定錨之所，得以安放心靈的另一個家。

沒有孤島 為不安的心靈找尋歸所

都市生活常令人倍感孤立，但不遠處已有人持燈等待。由一群專業心理工作者成立的「心不懶喘息咖啡」和可線上聆聽的「哇賽心理學」，提供了心理學專業資源，滿足不同層面的需求，讓生活更有溫度。

作家們的記憶群像 台北城內的同愛與文學— 詩人 羅毓嘉 × 散文作家 謝凱特

同婚合法化屆滿一週年的前夕，回首同性相戀的漫漫歷程，文學始終走得很前面。二二八和平公園裡彼此交換的心情；男校的課堂之間，隱晦幽微的日常動心，都早在台灣的「同志文學」分類誕生前，就潛伏在小說、散文等各類文學書寫中。透過文學書寫者羅毓嘉和謝凱特的暢談，彷彿重新梳理了兩人作為寫作者的創作歷程，也看見他們落腳於台北的性別脈絡與文學啟蒙。

照明設計師賴雨農：用燈光 為城市畫下一抹優雅的天際線

走在台北街頭，白天在日光均勻照射下，整座城市的輪廓一覽無遺，直到暮色滿天，點點光影在明媚或曲折間，畫出城市的天際線、點亮建築的表情，此刻，燈光不只具有照明意義，更是美學的展現。本期的愜意台北以「城市光景」為主題，帶民眾在入夜的台北進行一場燈光漫遊。

居住正義2.0 第1講／房市稅制面面觀

從本期開始，《台北畫刊》將展開「居住正義2.0」系列小講堂，帶你從「社宅出租」、「民宅更新」、「房市健全」三大面向的不同構面，了解居住正義如何實踐於我們的日常生活中。5 月適逢房屋稅開徵，本期就從房屋稅制開始，帶讀者了解居住正義2.0 ！增減稅是實現居住正義的方式之一，稅負的比例、課徵對象等都是調整的關鍵，台北市政府近年持續以單一自住更輕稅、公益性出租減稅、多戶持有成本提高、空屋改課非自住稅率等措施，也推動整體稅制更趨向公平正義，讓台北市成為更宜居的城市。

儀式中的同志學 婚禮之前 同婚路上的習俗物語

同婚專法上路的一刻，同性伴侶終能走入婚姻，將兩人的親密關係延伸至雙方家庭之中。在同性伴侶攜手步上紅毯之際，傳統禮俗也相伴前行，因應時代變化而發酵出新的思考。

家庭的同志凝視 打開家門 我們的生活更加完整

同婚過後，打開家門，我們對家的模樣有了新的註解。如何理解雙方家庭過去的生命場景？又如何參與彼此的生活現場？大方分享也能成為能量，讓更多有相同需求的人們可以感受、參考並建立屬於自己的相處樣態，生活將從此開展不一樣的樣貌。

職場的友善風景 進入群體 為下一哩路柔軟發聲

同婚專法實施至今，民眾更有意識地關注同志權益與議題，在追求平等之路上，同志友善職場也成為專法通過後，各大企業與職場關心並推進的重要面向。不論異同，當我們進入工作場域，不妨齊心協力，從小小的行動開始激起漣漪，以柔軟的方式，攜手走往同志友善環境的下一哩路。

生命中的便當記憶

便當實應作日本漢字「弁当」。有則笑話，有人初學華語，而欲請人吃飯，乃造句曰：「今天晚上我請您吃個便飯。」對方一時之間未置可否，那人乃心急脫口而出：「放心，只是小便飯，不是大便飯。」聞者莫不胃口倒盡。

Chill 大使鄭順聰：突破傳統場域限制 走到哪裡台語都能通

近期開始重現台語風華，包括以台語寫詩、寫小說、開發台語桌遊、拍攝台語電影等，讓台灣的本土語言再度活躍。不論從推廣的角度，或是文化傳承的立場，台北都是一個推廣台語的絕佳舞台。本期的「愜意台北」單元將以「台語文化」為主題，讓民眾在生活日常就能感受本土語言的魅力。

推動特色型就業服務站 銀髮求職一把罩

求職路上難免遭遇挫折，台北市就業服務處設置了7 處就業服務站，提供民眾就業諮詢，無論是社會新鮮人、二度就業者、重返就業市場的退休族等，都可以在這裡獲得最切合自身狀況的服務。

熱門新聞

生命中的便當記憶

家庭的同志凝視 打開家門 我們的生活更加完整

儀式中的同志學 婚禮之前 同婚路上的習俗物語

新派便當的多元樣貌

為台北的夜貓子點一盞燈 —深夜咖啡館主理人

居住正義2.0 第1講／房市稅制面面觀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。