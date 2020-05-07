職場的友善風景 進入群體 為下一哩路柔軟發聲

文－謝孟華 攝影－謝佩穎 圖－台灣同志諮詢熱線協會

同婚專法實施至今，民眾更有意識地關注同志權益與議題，在追求平等之路上，同志友善職場也成為專法通過後，各大企業與職場關心並推進的重要面向。不論異同，當我們進入工作場域，不妨齊心協力，從小小的行動開始激起漣漪，以柔軟的方式，攜手走往同志友善環境的下一哩路。

同婚過後的轉捩點 從溝通開始

作為台灣第一個立案的同志組織，「台灣同志諮詢熱線協會」最早從同志接線服務起家，後來逐漸發展出許多工作小組，致力於性別教育推廣及同志人權法律倡議。熱線協會耕耘多年的講座推廣，在2019 年同婚專法通過後，開始受到更多公司關注，願意主動探討同志議題，「如何做到職場友善」成為專法通過後企業的重要課題之一。

許多跨國企業或大公司都有同志友善宣導的規畫，邀請台灣同志諮詢熱線協會分享同志友善職場經驗。( 圖／台灣同志諮詢熱線協會)

透過定期與友善企業的交流，熱線掌握各類型職場中同志社群的現況，也藉由各公司分享內部同志權益推廣行動，達到資源和資訊共享。面對專法通過後的法律背景，熱線舉辦座談讓企業主實際談論同志職場所面臨的問題，並協助企業主更有法源依據地提出具效益的友善方針，真正了解同志族群在公司體制中所面對的困境，熱線行銷企畫部主任阮美嬴表示：「唯有先了解、思考後，才能知道如何做得更多。」

在職場中推廣同志友善議題，第一步就是要打破「同溫層」。透過全公司主動發信通知活動消息，讓無論是否原本就支持同志的所有員工，都有機會接收到「公司正在經營一個同志友善職場」的環境資訊，更有利於帶動職場性別意識的良性循環。「我覺得台灣的『體質』很好。」持續推動公司內部同志友善環境的群眾募資平台「flyingV」，執行長Tim 以自身觀察為例，相較於在美國的生活經驗，台灣一直以來在多元民族的融合下，能容納各種文化與聲音。「在台北居住了二十幾年，發現在這座不設限的城市裡，每個人都可以提出想法，重要的是不帶歧視與預設立場的對話方式。」而這也成為台灣推動職場溝通的良好基礎。

觸碰女同志議題的紀錄片《日常對話》是flyingV 致力推動的募資案例之一。 攝影－謝佩穎

同志友善環境 多元發聲的可能

除了職場內部溝通，熱線也為企業量身制定適合不同組織型態的講座方案。例如今年在科技公司「戴爾」所推動的講座中，因應公司內較多育有孩子的職員，特別從基本議題、專法談起，引導員工思考性別在職場中的多元性。

除此之外，熱線也積極培訓公部門專業人員提高性別敏感度，例如為台北市家庭暴力暨性侵害防治中心社工舉辦教育訓練，提升對同性伴侶的友善服務；台北市民政局則邀請協會為員工安排培訓，在同志朋友前來洽公、辦理結婚登記時，給予舒適的互動環境。熱線透過「再教育」，帶動不同職場放下偏見，以同理心照顧各種性別所擁有的權利。

除了講座溝通、專業訓練外，同婚專法通過後，熱線也隨即與婚姻平權大平台聯合推出電子手冊《同志友善職場指南》，向社會大眾廣為推動同志友善職場意識，也為職場提供有效的參考指標。為了解同婚專法上路一年後的職場變化，熱線特別和婚姻平權大平台合作，針對同志朋友進行職場調查。調查結果顯示，相較專法通過前，職場出櫃意願並無明顯增加，但職場環境的確變得更友善，語言歧視的情形也相對減少。「從調查結果可以感受到法律的改變對於同志社群的意義，同志職場話題的討論度變高，同志族群對自己的認同感也有提升，對自我與社群的連結有更高期待。專法通過前常有的職場福利不平等問題，在專法通過後明顯改善了，圈內社交的需求也大大增加。」阮美嬴笑著說道，「我們希望成為企業與同志間的橋梁，讓業主知道如何讓職場環境變得更好，讓同志更自在。」

調查結果也顯示，相較於中小企業，大公司資源較多，同志友善措施較完善，而台灣的跨國企業對同志議題的理解也相對成熟，多數皆設立性別社團，或透過人資、公關部門安排性別課程；台灣本土公司則較注重職場性騷擾、玻璃天花板等議題，同志友善的意識仍有提升空間。 熱線協會推出《同志友善職場指南》，作為同志友善職場建立的參考。 圖－台灣同志諮詢熱線協會

此外，大企業與小公司的職場文化也有所不同，flyingV 成員不超過20 人，Tim 笑說：「公司小，新創團隊成員較年輕且世代相近，情感相對緊密，成員對同志議題本就關注，因而價值觀相近，比較容易在同志議題中達到多元與包容的共識。就連2014 年我要代表公司去連署『同志友善企業條款』的時候，大家也是3 秒內就有共識，根本想都不用想。」台灣小型的新創產業能快速凝聚價值共識，但台灣本土大型企業仍相對保守。相比而言，跨國企業醫療保健公司「嬌生」在同婚專法通過後，首度以同志為主軸成立性別社團，廣邀各部門以共同參與的方式，舉辦電影放映會、講座、廣發彩虹小物等，或是鼓勵同志職員分享職場經驗，以各種方式逐步促進企業內部對同志的認識。

法律的環境實踐 開拓職場生活空間

2017 年5 月24 日同婚釋憲後，讓許多同志開始願意表態自己的性傾向，讓大眾逐漸理解同婚法案通過對同志族群的意義。這一波過程也讓許多同志勇於在職場中出櫃，間接促成同婚專法上路後，同志能在公司體制中大方行使婚假等法律權益，「必須要表明自己的同志身分才有辦法享有法律權益，若職場對同志族群不夠友善，法律終將無法發揮效益。」阮美嬴認為，同婚專法通過後，部分企業逐漸正視員工中同志族群的基本需求，一年來藉由有意識地使用去性別化詞語營造同志友善職場，推動婚假、育嬰假、喪假等實質福利及權益平等，開拓更自在的工作場域，讓更多同志族群從家裡到職場，都能誠實地做自己。

職場就有如社會的縮影，同婚專法為這座城市注入了新的能量，無論是服務同志族群的熱線協會，或是因為觀點相近而聚在一起的職場夥伴，每個人都能透過同理的方式發聲，讓職場更友善，這座城市也能更加展現包容多元的力量。

資料整理－謝孟華

資料整理－謝孟華

資料整理－謝孟華

【完整內容請見《台北畫刊》五月號628期】。