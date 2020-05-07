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家庭的同志凝視 打開家門 我們的生活更加完整

聯合新聞網 / 臺北畫刊
小玄( 左) 與小銘( 右) 是首批登記結婚的同志伴侶之一，新居中貼滿兩人一路的生活照片。 攝影－林軒朗
小玄( 左) 與小銘( 右) 是首批登記結婚的同志伴侶之一，新居中貼滿兩人一路的生活照片。 攝影－林軒朗

文－吳亭諺 攝影－林軒朗 圖－同志父母愛心協會創辦人郭媽媽

同婚過後，打開家門，我們對家的模樣有了新的註解。如何理解雙方家庭過去的生命場景？又如何參與彼此的生活現場？大方分享也能成為能量，讓更多有相同需求的人們可以感受、參考並建立屬於自己的相處樣態，生活將從此開展不一樣的樣貌。

小銘與小玄是台灣去年同婚專法通過後，首批登記結婚的同志夫夫。兩人在大學時期相遇相戀，至今已有13 年，小玄開朗奔放，小銘內斂沉穩，個性不同卻非常互補，而後他們更開始經營粉絲專頁，記錄兩人婚前婚後的生活與經歷，大方分享日常相愛的模樣，傳達給其他同志伴侶及家庭，每個人都擁有迎向幸福的權利。

幸福的模樣看似一帆風順，實則經過多年的耐心陪伴與努力。兩人都生長在單親家庭，但相處方式不盡相同，小玄與家人總是無話不談，小銘則是從小隨心所欲跟著自己的想法走；在兩人遇到性別認同的人生課題時，小玄從「不能說的祕密」到被媽媽發現，也曾經歷媽媽帶著自己去看心理醫生，直到小玄開始主動將自己的朋友、男友介紹給媽媽認識，也隨著日漸成熟穩重的交友與生活進展，才讓媽媽安心。小銘則因不希望家人擔心，而遲遲不願意向媽媽表明，直到決定和愛人共度一生，小銘才向媽媽坦白，沒想到媽媽只靜靜地回道，「你跟誰在一起我會不知道嗎？」這讓小銘忍不住落淚。

聊到與親人互動、溝通的過程，小銘說，媽媽也曾經自責，擔心是家庭教育出了問題，更煩惱同志婚姻是否有未來？於是他告訴媽媽，「我愛誰，跟你教我什麼沒關係。我們跟所有相愛的伴侶一樣，也都懂得照顧自己。」他也明白家人的擔憂其實都是出自不安與關心。就像所有婚姻相處都需要兩家人一同融入、投入感情與包容，找機會和彼此的家人聊天、用心相處。

長輩對同志議題的不談論，多是源於對同志關係的陌生，需要時間慢慢吸收、轉化，因此同志伴侶們可以試著更勇敢大方地用溫和、同理的方式與親人對話、分享生活，才是了解彼此的最佳解方。像是小銘與小玄兩人就時常分享相關影片與資訊給媽媽及親人，透過理解讓家族環境更友善。

兩人親手將乾燥花壓入婚禮喜帖中，希望它不只是一份限時邀約，更能成為家飾，延續愛的感受。 攝影－林軒朗
兩人親手將乾燥花壓入婚禮喜帖中，希望它不只是一份限時邀約，更能成為家飾，延續愛的感受。 攝影－林軒朗

同婚過後　在台北感受更多愛

通過了雙方母親這一關，兩人在2019 年5月24 日同婚專法正式上路當天就立刻去戶政事務所登記結婚。對於兩人的婚禮儀式，家人是否發表意見？小銘說，因為媽媽沒參加過同志的婚禮，也不知該如何參與，於是與小玄兩人一手包辦，在準備過程中適時向媽媽報備、分享，讓家人參與每個步驟，慢慢產生互動。直到婚禮當天，家人和親友們幾乎全員到齊，即便曾經對同婚有所質疑，仍在婚禮當天被溫馨的氛圍打動。小玄說：「這是我們決定辦婚禮最重要的原因，希望家人朋友們就算不了解，也有可能因為參加我們的婚禮，在現場感受到愛是什麼，知道同志伴侶跟任何一對相愛的伴侶都是一樣的。」

兩人攜手以同志伴侶的身分，在這座城市走過好多年，「我覺得同婚專法通過後，在台北可以明顯感覺到很多的愛耶。」小玄說，這是他們從來沒想過會在台灣發生的事。而台北的多元及友善風景，在同志議題因同婚法案端上檯面後，也讓更多人有機會「看見」，也更願意談論，路上擦身而過的人，無論何種性別認同，都成為生活中很自然的一景。

聊到婚後生活是否有什麼不同，兩人除了與雙方家庭有了公開且更緊密的關係之外，也在今年有了自己的家庭空間，家中還多了一隻白柴「小白菜」，像是多了一個孩子，生活更加充實。提起對生活下一個階段的想像，兩人有一個簡單而美好的願望：「如果說同婚是讓同志被更多人看見，我們更希望有一天不再有人注意到這件事，因為大家都是一樣的，沒有不同。」兩人希望傳達的並不只是幸福亮麗的模樣，還有走向幸福過程中的辛苦和困惑，只要好好面對每一個願意理解、溝通的對象並給予時間，回過頭看就會明白，一切都是每段親密關係的必經過程。

婚禮是小銘與小玄一生一次的珍貴回憶。 攝影－林軒朗
婚禮是小銘與小玄一生一次的珍貴回憶。 攝影－林軒朗

同志父母　走出自己的櫃子

隨著同志議題發酵，同志人權逐漸受到重視，除了關心同志們所面臨的考驗外，同志的父母也是很重要的一環。「同志孩子常會忽略父母親這個角色，認為父母是個阻力，但其實有父母的支持，應該是更大的助力。」同志父母愛心協會創辦人郭媽媽說。這位別人眼中有著宗教信仰、傳統夫妻觀念下養成的母親，扶持著世俗價值中再「正常」不過的小家庭，直到她的孩子走出了跨性別的路，才讓郭媽媽開啟了對性別議題的認知大門。

郭媽媽的女兒從小就不愛穿裙子、玩「女生喜歡」的東西，並在15 歲那年向媽媽出櫃，郭媽媽雖然震驚，卻也開啟她和先生認識同志與跨性別議題的契機；在網路尚未普及的時代，他們主動在國外網站找資訊、出國購買相關書籍，為的就是能更了解自己的孩子。2011 年她創立了同志父母愛心協會，希望分享自己的經歷，幫助更多同志父母。

同志父母愛心協會創辦人郭媽媽長年關注同志家庭議題。 攝影－林軒朗
同志父母愛心協會創辦人郭媽媽長年關注同志家庭議題。 攝影－林軒朗

對一般人來說，同志們很神祕，但同志的父母更神祕。一直以來，他們接收的同志相關知識多半較少，在孩子出櫃或猜測孩子的性向時，自身遭受的同儕壓力也很大，因此幾乎都不願曝光。為了幫助這些躲在櫃子裡的爸媽，協會目前以個人服務為主，只要電話或網路社群聯繫就可以預約，並配合每個家庭的狀況與期望提供不同形式的協助。

與其躲藏　不如邀請父母一起走過

許多家長告訴郭媽媽，他們懷疑自己的孩子是同志，但孩子卻不願鬆口，該怎麼辦？郭媽媽說，可以不時地告訴孩子，「不管你喜歡什麼樣的人，我們都一樣愛你。」讓孩子安心，同時自己也要放寬心，無論孩子如何發展都要好好接受。

在接觸了無數個同志家庭之後，郭媽媽發現，同志小孩不敢出櫃，選擇躲躲藏藏、說謊隱瞞、甚至離開爸媽身邊，這些舉動反而會讓做父母的更為慌張。許多同志常認為「爸媽很難搞」，卻鮮少有人想到爸媽也會有受傷的一面。若孩子懂得換位思考，就會明白父母感受到被孩子拒絕、不信任的隔離心態其實是很難過的。郭媽媽建議，身為同志，不要把自己當成受害者，反而可以把自己當作「老師」，坦率地讓父母了解「我是怎麼走過來，以後又要怎麼走下去」。並且讓父母感覺參與自己的生活，平時也可以多分享相關資訊，幫助他們同步學習。就協會的經驗來看，若有正確管道可以協助父母了解，再加上同志孩子的帶領，慢慢走過接受期，其實八成以上的父母都可以接受。

「同志可以做得更多、過得更好，不用很悲情。」郭媽媽說，每天都採取一點行動，從親近的家人開始出櫃，再到社會群體中的出櫃，就能為自己打造友善的生活環境。一直以來都在台北生活的郭媽媽說，在台北原有的多元教育基礎下，可以思考如何更進一步讓父母提前了解同志議題，例如規畫在媽媽手冊上說明，孩子出生後有10% 的機率會有非異性戀的性傾向；或在學校課程中加入性別教育、舉辦給長輩的交流座談，讓觀念可以在生活中扎根。

同婚專法通過一年，談起協會之後是否有新的計畫，郭媽媽說，「希望未來參與這個團體的人越來越少，因為那就代表同志身分在社會上不再特殊。」無論「愛」的對象是什麼性別，期待我們都能因坦然表達，擁有更多與人相愛的可能。

【完整內容請見《台北畫刊》五月號628期】。

台北畫刊109年5月-擁抱同婚日常 調整自由相愛的步伐
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