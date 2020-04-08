推動特色型就業服務站 銀髮求職一把罩

文－Sabrina Chang 圖－南港東明青銀就業服務站

求職路上難免遭遇挫折，台北市就業服務處設置了7 處就業服務站，提供民眾就業諮詢，無論是社會新鮮人、二度就業者、重返就業市場的退休族等，都可以在這裡獲得最切合自身狀況的服務。

首推銀髮特色就業服務

台灣已邁入高齡化社會，因此勞工就算屆齡65 歲退休，仍需要規畫銀髮生活的重心。去年12 月啟用的南港東明青銀就業服務站，當前主打銀髮就業服務，並以青銀共事為長遠目標，安排專責業務輔導員，提供銀髮族職涯諮詢及就業媒合等服務，是台北市首座結合青銀就業的服務站。

南港東明青銀就業服務站主推銀髮就業服務。 圖－南港東明青銀就業服務站

站長郁若鳳表示，銀髮求職者主要分為兩大類，一類就是「做健康」，不希望退休後賦閒在家；另一類則是真的有經濟需求的長者。南港東明青銀就業服務站自啟用以來，截至今年2 月已吸引了299 位銀髮族登記求職，約占所有求職者的22.21％，成功媒合銀髮求職者尋得業務助理、成衣製作打版人員及餐飲服務接待員等多元工作。

郁若鳳指出，對雇主來說，銀髮族的穩定性相對年輕人高，且應對進退成熟，受到不少雇主歡迎，也有雇主希望長期與就服站合作，持續進用銀髮族。不過她也坦言，還是有雇主會擔心銀髮族的身體狀況是否適合重返職場。

有鑑於此，台北市就業服務處提出「台北市銀髮三顧就業補助試辦方案」，讓銀髮族重返職場時「顧經濟、顧健康、顧安全」。

「顧健康」部分針對銀髮就業者的健康，提供「新進人員健康檢查」費用補助，另對於在職的銀髮者，可由雇主申請安排「職務再設計」，由專家進行職場環境改善，並補助雇主相關措施所需經費；「顧安全」部分，補助銀髮者「商業保險費」保障工作安全，對雇主則提供「專案管理費」鼓勵企業進行培訓與輔導，保障職場安全；「顧經濟」則是運用既有「高年級實習津貼」及「僱用獎助津貼」，鼓勵雇主提供工作機會，再搭配「特定對象穩定就業補助」，給予符合身分資格的銀髮者每月5,000 元的補助金。南港東明青銀就業服務站業務輔導員莊博雅就說，這對銀髮族來說不無小補，她服務的不少個案都成功申請到此筆補助。

銀髮就業媒合與輔導方式

退休的許先生因年紀緣故，求職屢屢受挫，在聽聞就服處新設南港東明青銀就業服務站後，便主動前往尋求協助，在就服站協助下，他很幸運地在一天內就找到保全的工作。另一位林小姐則透過就服站順利媒合到賣場銷售員的工作，她坦言，退休後重返職場的銀髮求職者，最大的挑戰是心態調整，不管過去是擔任企業高階主管或是任何領域的專業人士，都需要將心態歸零，重新適應新的工作狀態及環境。

就服站除了有輔導員會時常像朋友一般關心求職者的身心狀況外，另有外展人員負責友善企業的開發，鼓勵雇主釋出適合銀髮族的工作職缺，此外，也會固定辦理現場徵才活動，提供求職者現場面試機會，在面試後，就服站還會主動與雇主聯繫，確認媒合狀況及了解企業進用原因，並且從中了解不同企業在進用員工上的差異及需求，以開發新的工作機會與職場條件，讓求職者找到最適合的公司，企業找到最想要的員工。

打造青銀共事工作環境

南港東明青銀就業服務站開站至今約3 個月，當前雖首重推動銀髮就業服務，然而長遠的目標則是透過與企業溝通、合作等方式，逐步創造出青銀共事的工作方式與職場環境，這也是該站設立的宗旨。希望結合年輕人的創意、銀髮族的見識，開展經驗傳承，兩者互補共榮，創造台北更好的工作環境。

【完整內容請見《台北畫刊》四月號627期】。