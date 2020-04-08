Chill 大使鄭順聰：突破傳統場域限制 走到哪裡台語都能通

文ーSunny Lin．攝影ー張晋瑞

近期開始重現台語風華，包括以台語寫詩、寫小說、開發台語桌遊、拍攝台語電影等，讓台灣的本土語言再度活躍。不論從推廣的角度，或是文化傳承的立場，台北都是一個推廣台語的絕佳舞台。本期的「愜意台北」單元將以「台語文化」為主題，讓民眾在生活日常就能感受本土語言的魅力。

採訪當天與台文作家鄭順聰相約信義區的百貨公司開講；本以為談台語文化會往西區老城考察，卻沒想到會行腳在時尚新潮的信義區，鄭順聰說：「就是要打破這種印象！」他認為台語文化的下一步就是要突破傳統場域限制，像是在信義區的手機旗艦店講台語買手機，或是跟bartender 邊喝酒邊用台語聊天。

「都市化，是在台北推廣台語文化最大的阻力，也是助力。」鄭順聰說因為都市環境不若鄉下雞犬相聞，人與人之間的交流少，使用台語的機會也少，但也因此，媒體成了最好的溝通管道。說著說著，他順手就在Facebook 用台文字輔以羅馬拼音，記下新認識的台語名詞，果然馬上引起回覆，逐漸織起一張範圍廣闊且穩固的台語交流網。

鄭順聰之所以走上「推廣台語文化」這條路，起因於台北的語言環境。出身嘉義的他提到，台北因為人口組成複雜，外來移民也多，久而久之大家的共通語言就變成了華語。基於對家鄉的感情，也希望孩子們能熟悉母語，於是不斷用寫作、演講等，從各面向推廣台語，由他編寫的《台語好日子》，即是一本學習台語的入門書。

除了台語文化的推廣，鄭順聰的另一個目標是「台語的現代化」，新的語詞隨著新的世代推出，台語也必須跟上，比如2004 年才問世的Facebook，華語稱為臉書，台語則譯作面冊（bīn-tsheh）。又譬如最近相當盛行的健身，與它相關的名詞也可以轉譯為台語，例如舉重叫作夯石輪（giâ-tsióh-lián）、舉啞鈴叫作夯鐵仔（giâ-thih-á），「懂得如何用台語形容新世代的事物，才能更流暢地在日常對話中運用。」

除了新名詞的轉譯，台語值得玩味探討的面向不少，其中一個自然是多樣化的口音了。鄭順聰透露，如果聽到有人說「按呢生（án-ní-sinn）啊！」（這樣子啊），很大的機率是來自大台北地區。若以台灣北中南來概略區分，北部偏泉州腔、中南部偏漳州腔；北部地區可再更細緻地區分，台北大稻埕到淡水這附近是同安腔，士林、北投到北海岸一帶是漳州腔，松山、汐止原本是泉州腔居多。鄭順聰補充，大台北因人口密集且流動性高，才有如此多元的腔調。

台灣近代的台語文化曾一度中斷，後由教育部編修台灣閩南語常用詞辭典，現又有Line 台語小幫手、公視台語台等，鄭順聰認為可用以推廣台語的媒體近乎完善，因此不妨在生活中多用台語交流。

採訪到尾聲，場景轉進信義區的某條小巷，鄭順聰帶路品嘗小吃，從簡單的台語招呼開始，「頭家， 我足久無來啊！（thâuke,guá tsiok kú bô lâi--ah.）」漸漸打開彼此的話匣子，日常台語會話練習就這樣展開。

「任何以台語記錄保存下來的，都是台語文化的一環，包括地名、習俗等等。」鄭順聰指出，台語文化涵蓋廣泛，可能早習以為常而不自知，現在起從一句簡單的你好（líhó）、多謝（to-siá）開始慢慢擴散，天天享受chill 的台語好日子。

鄭順聰

鄭順聰

台文作家，出生於嘉義縣民雄鄉，長年定居台北。過去因到台灣各地田野調查，與當地人交談、考察時皆使用台語，深覺以華語書寫無法真正傳達台語的意境，故而開啟台語文創作之路。著有《台語好日子》，《大士爺厚火氣》，《仙化伯的烏金人生》等書。

Chill 大使推薦──在台北感受台語文化

文ーSunny Lin

# 聽計程車運將開講 昌吉街、延三夜市

練習台語文最好的場域，莫過於跟計程車駕駛「開講」，舉凡推薦景點和美食，他們總有辦法天南地北地聊，鄭順聰舉例幾位計程車運將的分享，大同區昌吉街一帶過去是豬灶（豬的屠宰場），美味的豬血湯就這麼流傳下來；延三夜市則是他們公認的美食代名詞， 雞卷（ke/kue-kńg）、潤餅食夾（jūn/lūn-piánn-kauh）、豬跤飯（ti-kha-png）、筒仔米糕（ tâng-á-bí-ko）……光聽就令人垂涎三尺。

鄭順聰觀察，台北的計程車駕駛都有一段故事，從他們的視角也能窺見人生百態。鄭順聰分享，曾有一名駕駛以車為家，將休息站當作清潔打理自身的浴廁，甚至連「手尾錢」（tshiú-bué-tsînn） 都早已帶在身上，或許像這樣的艱苦人真的太寂寞，需要抒發的管道，若是恰巧遇到願意分享的運將，乘客可以當個聽眾，聽聽他們抱怨政治、抱怨民生，與他們聊天或許能學會不少生活化的台語。

# 艋舺的神奇市場 舊貨市場、東三水街市場、新富市場

艋舺的舊貨市場，俗稱賊仔市（tshat-átshī），在當地已有半世紀的歷史，早期附近聚集不少出售古董商品的店家，現在則常見一塊布攤在地上，上頭擺滿五花八門的物品，從基礎的民生用品，到服飾配件、保養彩妝，甚至還有3C 產品，有的有明顯使用過的痕跡，有的則如新品，價格普遍便宜；過去這些物品來源複雜，從賊仔市這個俗稱就能略知一二。老闆或蹲或站，等待客人上門交關，有來挖寶的客人，也有好奇而跟老闆攀談的路人。

艋舺還有在地人的廚房⸺東三水街市場，幾個攤位經過設計改造後，改變商品

陳設方式，搖身一變成為日系風格的菜市場，逛起來更舒適。比如到林金子小店買蠑螺罐頭，回家煮道經典台菜螺肉蒜（lêbah-suàn）；店裡還有販售茶皂粉，茶籽榨油後所留下的茶粕餅再研磨成粉，為傳統天然的洗潔劑，老一輩常稱肥皂為茶箍（têkhoo），即是由此演變而來。或者去老店紅龜伯買菜頭粿（tshài-thâu-kué/ké）、草仔粿（tsháu-á-kué/ké），吃個傳統點心。

#從台語演變而來的地號 大龍峒、六張犁、景美

台北不少地名從台語演變而來，例如大龍峒古稱大浪泵，源於凱達格蘭族語，閩南語（Tuá-lông-pong）直接音譯傳承。這裡文風鼎盛，最知名的地標為大龍峒保安宮，供奉保生大帝。

另外， 以台語命名的區域還有六張犁（Lak-tiunn-lê）。河洛人來台開墾後，便以

土地面積單位「犁（lê）」來當地名，一張犁等於5 甲（kah），是與農耕社會息息相關的地名。再往台北南邊來看，景美舊稱梘尾，源自地理位置位於木梘（瑠公圳的水利設施）尾端，而「梘」的台語發音類似「景」，於是便以「景尾」來稱呼此區。爾後因地方紳士的建議，希望將「尾」改成「美」，遂變成沿用至今的景美。有機會搭捷運到景美站的話，不妨認真聆聽廣播的台語發音，仍然是讀作「景尾」（Kíng-bué）。

大龍峒之名從凱達格蘭族語而來，後閩南語又音譯延續下去，大龍峒保安宮更是此區重要文化信仰中心。(攝影／黃映嘉)

坐下來 Chill 一下

除了走訪Chill 大使鄭順聰推薦的場域，想要更進一步探訪台語的魅力，不妨透過戲劇與音樂，讓語言的力量滲透到心底，細細品味箇中情感。

#用台語演給你看 金枝演社劇團、夾腳拖劇團、阮劇團

「金枝演社劇團」長年汲取土地的故事，創造出多部台灣原生的音樂歌舞劇，並獲得眾多好評，例如《歡喜就好》以霓虹舞台結合那卡西演奏，打造接地氣又打動人心的表演。「夾腳拖劇團」成員多為喜歡表演，也喜歡用台語說故事的年輕人，除了劇場表演，也舉辦「母語寶寶聽故事」系列活動，期盼語言的傳承從小開始扎根。「阮劇團」誕生在擁有豐富台語底蘊的嘉義，其中引起熱烈話題的台語歌舞劇《嫁妝一牛車》，將小說家王禎和的鄉土文學作品以戲劇呈現，成為勾勒人心的戲曲。

「金枝演社劇團 x 春美歌劇團」結合歌仔戲與舞台劇，將台語文化推廣至各年齡層。（攝影／陳少維）

# 跟著台語歌一起搖擺 茄子蛋、拍謝少年、百合花樂團

「茄子蛋」3 位不到30 歲的青年，唱著刻畫社會現況的台語歌詞，意外唱出台語歌的新契機，充滿故事性的系列MV〈浪子回頭〉、〈浪流連〉、〈這款自作多情〉更在YouTube 創下超高點閱率，讓整個亞洲都掀起學台語的熱潮。「拍謝少年」將台灣人堅毅性格融入於音樂中，例如首張專輯《海口味》便以強硬有勁的音樂與台語歌詞，交織出有血有淚的打拚故事，將音樂與語言的可能性玩出最大值。聆聽「百合花樂團」的作品會發現，原來南北管、嗩吶、鼓仔弦等傳統樂器，也能以搖滾樂團的演奏方式呈現，再融合帶有韻調的唸謠，讓人聽見台語音樂的面向是如此遼闊。

「拍謝少年」的宣傳照與演出舞台場景，經常出現台灣傳統街景，呼應台語歌詞意境。（圖／拍謝少年）

【完整內容請見《台北畫刊》四月號627期】。