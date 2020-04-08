翻開大人繪本 閱讀台北異國想像—「童里繪本洋行」選書人

聯合新聞網 / 臺北畫刊
外文繪本中皆夾有摘要與翻譯，也提供部分書介，方便讀者走進繪本的世界。 攝影－林軒朗
外文繪本中皆夾有摘要與翻譯，也提供部分書介，方便讀者走進繪本的世界。 攝影－林軒朗

文－然靈 攝影－林軒朗

歐美等西方國家，繪本是普遍的兒童讀物，因繪本的發展有著上百年源遠流長的歷史；對比於過去的台灣書市，外文繪本的引進則不普遍。自淡江大學法文系畢業即投入信鴿法國書店工作十餘年的林幸萩表示，她也是在外文書店工作後，才注意到繪本這一塊色彩斑斕的文學，進而想介紹給更多人，於是創立了「童里繪本洋行」，並致力於推廣「給大人看的繪本」，從繪本的視覺藝術中探索故事和圖像所象徵的意涵，希望以家鄉「台北」為基地，讓更多人認識來自異國的繪本。

03:00-10:30 外文繪本的書介和翻譯

每日凌晨3 點，整座城市還像個孩子般，覆著月光在夢中熟睡，林幸萩已然起身。泡杯咖啡後打開電腦，開始閱讀與書寫，將繪本故事分享到臉書或IG。「書店若有進新書，就必須寫書介和翻譯，還有貼文安排。」林幸萩說。若一則貼文讀者的反應不熱絡，她就會思考是不是這本書門檻較高，解讀的方式必須再調整。

林幸萩因為自己喜歡，進而希望有更多讀者能親近外文繪本，因此，當讀者於店內翻閱繪本時，總能發現書中附有書籍介紹和部分內容翻譯，作為進入故事情境的參考，讀者也往往會她被所書寫的文字觸動而購書；若買書回家，拆閱繪本時更會發現，一張收攏著翅翼的白紙夾在蝴蝶頁中，打開後是繪本的全文翻譯，引領讀者感受繪本內容。「我從自己很喜歡的作品開始推薦，進而思索如何讓別人也喜歡，而非純粹的商品販售。」

像是義大利插畫家/ 平面設計師ValerioVidali 的繪本《L'éléphant de l'ombre 黑影中的大象》，描繪一頭悶悶不樂的大象喜歡陰影而非亮光，森林裡的動物想要逗他笑，卻都無功而返。唯美夢幻的藍色大象代表巨大的憂鬱，並以黑暗掩飾悲傷，透過林幸萩的評介，讀者更能理解此繪本所要傳達的生命意涵。

常有人擔心書讀不懂，但林幸萩認為閱讀是需要有人牽引的。因此，童里繪本洋行成立之後，林幸萩就像一位心靈的導讀者，以此為起始點，引領讀者去認識、閱讀世界，消弭異國時空的文化隔閡與差距。

11:00-19:00 繪本的分類與陳列

走進童里繪本洋行，宛若進入愛麗絲夢遊仙境般，來到一座奇幻花園，來自法國、義大利、葡萄牙、德國、日本、韓國等世界各國、多達300 本的繪本陳列在靜謐潔白的空間之中，等待著愛書人前來掀開扉頁。

書店每日11 點鐘準時營業，林幸萩亦開始了一天必須處理的事務，其中最重要的就是繪本的分類和陳列，以繪本內容的中心主旨為準，來區隔出陳列類別，讓不同客群的讀者可以找到符合需求的讀物。

書店裡的每張桌子、每一區都是以一個相關的主題做安排，例如雖然看起來都是以花草為封面的繪本，但它們的內容並不是科普，而是透過動植物的生態與演變，來訴說生命或哲學議題。像是德國插畫藝術家Atak 的作品《Martha était là 北美原生鴿瑪莎的故事》，以色彩豔麗的繪畫風格訴說幾十億隻灰鴿滅絕的過程，透過這個生態故事質疑人類在物種滅絕中的作用，讓人震撼而警醒。

架上的繪本陳列時常流動，每月依不同主題交替選書，讓讀者能發現意外的驚喜。 攝影－林軒朗
架上的繪本陳列時常流動，每月依不同主題交替選書，讓讀者能發現意外的驚喜。 攝影－林軒朗

「書籍的陳列看似簡單，但書與書之間要囊括出相關的意義性，其實並不容易。」林幸萩說，在不寫任何海報解說的情況下，要讓讀者領悟並不容易，但她並不會主動介紹、干涉閱讀，而是讓讀者可以安靜地四處探索。

19:00-22:00 多樣化選書

經營童里繪本洋行4 年多來，林幸萩每天仍會抽出3 至4 小時在網路上搜羅新書資訊，關注臉書和IG 上的繪畫藝術家有沒有推出新作品，像是她鍾愛的波蘭藝術家Joanna Concejo、法國藝術家Rebecca Dautremer 和墨西哥藝術家Gabriel Pacheco 等，此外，任何有關國外出版現況和書市的最新資訊，她也都不放過，以尋找和新出版社合作的機會。

近來，林幸萩的選書也從自身喜愛的浪漫唯美風格不斷擴展，而這樣的轉變來自讀者的回饋。她笑著形容，像是她會開始挑選一些畫風很「ㄎㄧㄤ」的書，例如柬埔寨裔西班牙畫家Miguel Pang 主筆的《Mister Black黑先生》，以吸血鬼黑先生為主角，生活在黑壓壓、周遭全是巫婆、妖怪的島上，但私底下的黑先生其實鍾愛粉紅色，因而引發了一場批鬥大戰……林幸萩表示，這類作品就是讀者介紹給她的，內容和圖畫的媒材都不複雜，但充滿童趣。

此外，林幸萩也發現近年來越來越多漫畫家開始投入繪本創作，畫的結構和翻頁節奏與一般插畫家不一樣，吸引她為勇於接納多元創作題材的台北讀者選入這類作品，例如比利時漫畫家 Émilie Gleason 的《Toute une histoire pour un sourire 微笑先生的故事》，打破了繪本和漫畫的界線，突破分格框架。

「現今擁有的是我們以前成長過程中所欠缺的，若我有能力創造生命中所沒有的，那就由我來創造。」林幸萩斬釘截鐵地說。她希望這座從小成長的城市，市面上除了眾多單向教育的作品外，也能多一些詩意的、哲學性的養分，透過圖畫與對話打破思想的設限，而在城市翻閱繪本、摸索與思考的過程，便是最自然的美感養成。

童里繪本洋行一如其法文名字Temps-Rêves 的諧音（Temps 是時光， 而Rêve 是夢的意思），期待讀者身處台北這座資訊流通和節奏快速的都市中，不時停下來翻閱繪本，讓隨著成長而遺忘的赤子之心失而復得，回到記憶中純粹而萬物充滿可能性的「童（年）裡」。

林幸萩 攝影－林軒朗
林幸萩 攝影－林軒朗

姓名：林幸萩

職業：「童里繪本洋行」選書人

人格特質：充滿好奇心與想像力、喜歡嘗試新事物。踏上常人不走之路，也堅信一定能遇見同伴與同好。正向積極與焦慮不安交織，也是夢想與實踐兩相平衡的過程。

工作任務：挑選風格和内容多樣化的作品，調整毎一本書的推廣重點，開創繪本閲讀的新風貌。

核心理念：繪本藝術是一條「沒有不可能的路」，期待開啟讀者在圖文閲讀的新視野，讓繪本作為放在手中的日常藝術。

【完整內容請見《台北畫刊》四月號627期】。

台北畫刊109年4月-訂製台北 街區質感的熟成
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