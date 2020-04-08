在城市裡調配藥草與身體感知—意一堂中醫診所院長 江錦輝× 老濟安療癒風青草茶吧店主 王柏諺

文ー黃思齊．攝影ーLiszt Chang、謝佩穎

城市越進步，人們離土地似乎越遙遠；但是知識越精深，人們對歷史記憶傳承的認同就更深厚。來到醫食場域，常作為民眾日常調理用的青草及中藥都是草藥的一部分，然而中醫藥與青草學都各自專業且脈絡深遠。當社會變得更加進步，我們如何藉由中醫及青草學視點了解醫藥食補的古老智慧，感知身體所發出的訊號，開始日常健康保養。

意一堂中醫診所院長 江錦輝(左)× 老濟安療癒風青草茶吧店主 王柏諺(右) 攝影ーLiszt Chang、謝佩穎

回望台北藥草場域

說到青草店，一般人腦海中可能浮現的是紅藍楷字的傳統招牌和倒掛的青草束。現今位在西昌街上的老濟安，倒掛的青草仍在，持續散發著引領人們走入的清香。在台北，傳統的中藥與青草行業早已脫胎成當代面貌，等著一代代的人們來親近發掘。

老濟安舊址位於龍山寺旁的青草巷，第三代店主王柏諺是土生土長的萬華人，從小看著父執輩經營青草店，除了耳濡目染習得如何了解客人需求並搭配青草配方外，印象最深刻的就是跟著父親上山採藥的情境。「新店、三峽等潮溼的山區經常會有很多青草。此外，早期在田埂旁也能採到火炭母草、紅田烏等，青草藥其實就在我們身邊，只是大多數人認不得，也不清楚使用方式。」他回想起家庭出遊時的情境，父親每每看到野外的青草，就會唸一次它的名稱與作用，王柏諺說：「類似地區出現的青草就那幾種，聽到根本都會背了！」

不同於王柏諺對於青草的兒時記憶，意一堂中醫診所院長江錦輝與中藥材的淵源則是另一個故事。雖然常因新穎的店內裝修獲得新世代的關注，但擁有40 多年歷史的意一堂卻是1984 年醫藥分業後台北市僅存的中醫診所兼中藥行，而江錦輝恰巧見證了台灣經濟起飛時期的中藥買賣盛況。

江錦輝國中畢業後就到台北求學，由於許多中藥材與台灣的地緣關係較薄弱，他回憶當時中藥原料多屬中國大陸進口，而迪化街是台北中藥材最大集散地，因此聚集了許多中醫藥產業。此外，早年中藥技藝尚未體制化，技術多不外傳，生意上如果需要人手，往往會找熟識的親友幫忙。

江錦輝說道：「中草藥材種類、產地廣大，藥材的一個剖面不同就很難辨認出來，不同地域出產的中藥藥性各有所異，還是要對症下藥，診療與配藥又是不同的專業領域了。」江錦輝強調，越靠近自己生活場域的中、草藥，雖藥性不一定最強，卻的確越容易貼近使用者的頻率。

迭代更替的醫食樣貌

問起當初是如何學習與投入中醫、草藥產業？「耳濡目染、自然而然你就會了！」江錦輝與王柏諺雖屬不同世代，卻異口同聲地為中、草藥技藝傳承方式下了相同的結論。「藥性就像人的個性，你要長期跟它在一起，才會熟悉。」江錦輝分享中醫學習的細微體驗，王柏諺則提到煮膏藥的技藝現在已經漸漸失傳，在西昌街煮一鍋膏藥會臭到龍山寺的場景已不復見。其實草藥一直都存在人們的生活中，只是許多人不了解何時以及如何選用，因此他才會決定投入青草造冊與文化分享的行動，試著將青草知識標準化，以便傳承。

中醫師會依照症狀配方並請藥師配藥，提供患者用藥或熬煮。 攝影ーLiszt Chang、謝佩穎

從過去到現在，青草行業歷經不少轉變。過去青草會當作跌打損傷、化瘀清血的外用膏藥，或者調製成日常氣血養身，或是清涼退火的飲料，甚至還有民眾拿著宮廟的帖子來抓藥，當年的萬華青草巷熱鬧非凡，王柏諺認為，青草店是早年庶民生活中不可或缺的部分。「五、六○年代的時候，青草還是用來治病比較多，六、七○年代的勞工階級才把青草當作退火的飲料。」他認為，過去大多數人都會用青草來調理身體，直到七○年代「藥事法」頒布後，青草的印象才逐漸被認知為飲料，現在選用青草的人更少了，隨著傳統青草鋪越來越低調，近代台北的空間體驗以及資訊交流方式也逐漸變化，主動邀請人們親近青草文化，藉此摸索現代人的身體所需與合適的配方，是當前的一大功課。

江錦輝則從中醫在台北的歷史脈絡分享了截然不同的中藥發展軌跡，「上一代剛好遇上科學概念輸入台灣，造成許多人認為傳統文化就是非科學、不入流，時下反而有更多年輕人選擇中醫。」他表示，現今越來越多台北的年輕人關注歷史脈絡與傳統文化；另一方面，現代人更願意多方嘗試生酮飲食等不同的保健理論，造成了中醫藥的回春現象。他也補充道，人體自有循環，不妨回溯病徵，進而從身體調理著手。

台北的藥草與醫食經驗

談到何時應用藥、何時可用食補調理，江錦輝說，如果症狀屬於立即性的、會對人體造成危險時，就一定要盡快去看醫生；但如果屬於慢性症狀或是有輕微、緩和的不適感，就可以嘗試從食補下手，例如豬肝湯、當歸枸杞等，就是許多人選擇的食補方案。而針對現代人常見的精神不振、睡眠品質不佳、女性問題等文明病，在中醫藥方面，可以看診後依照中醫師的處方，服用珍珠粉、金銀花、夜交藤、酸藤等調養氣血，此外，淡竹葉、地骨皮、知母、仙楂及藿香等也是常使用於安神的藥材。而在青草藥方面，王柏諺表示，魚腥草就是常用於日常呼吸道保養的青草；而常見的腸胃不適、肩頸痠痛等症狀，則可用艾草、刺蔥、紫茉莉花頭、含殼草等青草沖泡調養。

師傅配方好複方青草茶後，民眾可沖泡飲用，作為日常保健飲料。 攝影ーLiszt Chang、謝佩穎

由於台北人長期處於高壓、快食、難眠等狀態，問到都市人應如何感知自己的日常身體狀況時，兩人最後下了結論說，「人要應四時，對應各種節氣的蔬菜水果對人體最好，平常選用原料單純的飲食對健康很重要。」王柏諺和江錦輝都表示，與其執著區分何時尋求醫藥、何時以中草藥食補，倒不如養成正確的保健習慣。原以為會是深奧的專業領域，然而本質原理其實很純粹，或許，返璞歸真才是醫者與大地要共同教導我們的事。

【完整內容請見《台北畫刊》四月號627期】。