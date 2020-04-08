街區與鏡頭的影像提案 訂製大同生活感受

文－李亞庭、謝孟華 圖－草口未影像工作室、小滿影像

早期商業繁榮的大稻埕與儒家重鎮大龍峒都坐落在大同區，因著特殊的產業歷史，周邊匯聚許多商圈聚落，也因其交通樞紐的地理區位，提供小型影像工作室置備道具、移動及棚拍的便利性，新舊交雜的街區及生活氛圍也提供影像工作者挖掘創作靈感的實驗場域，近年吸引越來越多風格影像團隊進駐，生活感滿滿的影像提案也因而在大同區悄然發生。

草口未影像工作室：大同街區不一樣的影像日常

茶香、飯香、乾貨香，年節時分人潮滿滿的迪化街，近年來更吸引各式職人的文創小店進駐，好似能窺探從古至今的繁華風光；大龍峒保安宮的裊裊香火，孔廟的文儒之氣，在大龍峒一帶自成一格；舊式老房子林立街區，寧夏夜市的各式小吃、來自市場叔伯阿姨的招呼聲此起彼落，又是最親切的生活情景。「草口未影像工作室」時常就地取材，用影像捕捉大同區的日常，繪成一抹獨特的城市風景。

隱身在大同區巷弄的草口未影像工作室，影像作品風格鮮明，為歌手、獨立樂團等記錄下每首作品的獨特樣貌，很難以單純的「唯美」、「搞笑」，甚至是「奇怪」等形容詞來一言以蔽之，團隊導演佩萱笑說：「不同風格的作品其實來自於歌手本身，因為在意每位歌手的獨特性，貼近他們的特質，才能成就不一樣的作品。」

就地取材的在地生活感

草口未選擇了較為艱難的創業道路，重視每個人、每件作品的獨特性，不斷嘗試新的元素，讓影像製作過程無法複製成為SOP。正因如此，最初因成本考量而時常在工作室附近就地取材，反而成為他們不同於他人的特色。

談到在大同區落腳的契機，草口未談到，此區附近的老房子都有挑高，意外可以滿足搭景或燈光的需求，居民也充滿了人情味，團隊製片洪珷分享：「像〈陷眠〉這部MV的紅茶攤，就是向寧夏夜市的阿姨借的！LEO 王的〈無病呻吟〉則是借老屋地下室搭景，老空間本身就很有氛圍。」

歌手LEO 王的〈無病呻吟〉MV 來到老屋地下室拍攝，舊式洗手台及地板磁磚自帶劇情氛圍。( 圖／草口未影像工作室)

除了勘景過程中的驚喜，大同區也意外提供拍片劇組許多後援，例如滿足各種場務設備需求的永笙租車、美術組最愛的永樂市場，還有道具小物琳瑯滿目的太原路，或許正是因為這些聚集在大同區的職人產業，才使得此地的影像聚落隱然成形，觸發各種影像提案在這座城市發生。

「為影片創造價值，突破自己，讓每一次都是一種新的嘗試。」草口未團隊成員如此說。除了音樂作品、廣告拍攝，草口未日後亦希望能拍攝短片，創作更完整的情節，也能更有細節地呈現角色。

在他們眼中，若要為大同區量身拍攝一部影像作品，會是什麼模樣？來自不同地方的成員們，對大同區也有各自的解讀。有的是鄰近大稻埕碼頭的河岸風光；也有屬於這個城市的生活老記憶，遠離都市喧擾的氛圍，卻又充滿了在地的生命力。

小滿影像：以影像記錄情感發生的時空

同屬小型影像工作室的婚紗與婚禮紀實團隊「小滿影像」同樣落腳於大同區，「其實我們不太喜歡『婚攝』這個名詞，我們沒有把拍婚禮或試婚紗看作一件獨立的影像工作，其實它就跟我們日常拍照、記錄生活很像。」小滿影像的兩位創辦人紀倫與阿杜笑著說。

小滿影像從新人的日常出發，拍下如生活照一般的畫面，「我們的拍攝方式都是在記錄當下自然的情感流露，只是換了比較正式的服裝，可是他們的互動都還是日常生活拍照的那種感覺。」希望替每位客人拍攝的作品，會是十多年後拿出來看，也能重拾拍攝過程的記憶，回到情感的現場。對他們而言，地區及場景的選擇要能回應新人的經驗與故事，「拍照」是一種當時整個時空的留存。

小滿影像記錄新人拍攝當下所流露的日常生活感，其實與他們在大同區成立工作室至今4 年多所感受到的氛圍很像，舒服、柔軟而親近人。成立的最初，曾一度將工作室搬遷至中山區民生東路上，然而一年後還是懷念大同區的生活環境與步調，於是選擇回來落腳。阿杜緩緩道來：「大同區是一個滿奇妙的地方，像是被新都市包圍的老城區，離市區不遠，也在捷運紅線上，要去哪裡都很方便。」由於承德路連接民族西路這一帶多為老式的長型建築，老宅挑高的天花板就像是天然的攝影棚，而且租金相對低廉，對於小型的影像工作室而言自然成為最佳選擇，也因此逐漸形成影像聚落。

對小滿影像而言，空間得宜、房租可負擔之餘，大同區的生活機能便利，生活步調也非常舒適。「台北市的步調很快，但大同區相對是比較慢的地方，這裡的時間感讓你覺得可以好好生活。」紀倫接著說道，生活感即是小滿影像希望捕捉到的氛圍，大同區正好提供了合適的拍攝場景，是他們喜歡此地的原因。

大同區樓房普遍不高，紀倫常能在屋頂上見到夕陽沒入都市的剪影中，是這一帶獨特的風景。 圖－草口未影像工作室、小滿影像

屬於大同街區的影像生活提案

而聊到拍攝場景的設定與平時喜歡踩點的地方，小滿影像平時喜歡在大稻埕附近的民宅巷弄探索，老磁磚或路邊的盆栽都是值得捕捉的台北風景。承德橋旁基隆河濱也是適合午後散步慢騎的地點，而大同區舊感的街道與平矮的屋頂也是他們所愛的街區氛圍：「傍晚從屋頂看過去的夕陽很美，視野好的時候，轉身往另一個方向遠看，還可以望見陽明山。」紀倫輕輕說道。

簡單、不浮誇是大同區帶給小滿影像的生活印象，而他們透過影像轉化這些樸實美好的感受，鎖住地區的氛圍與人的故事，他們認為：「唯有細膩的情感才是最重要，且值得未來細細回味的事。」也是大同區想帶給人們的影像生活提案。

大同區就像個過渡的結界，過去歲月與現代時光的元素並存，步調可歡快、可悠閒，亦能隨時轉換；有信仰、有傳統、有百姓生活日常，亦有現代文創。彼此激盪出的火花，是大同的生活風景，也是台北城的故事一隅。

【完整內容請見《台北畫刊》四月號627期】。