風格與速度的騎行校準 訂製北投單車日常

聯合新聞網 / 臺北畫刊
北投貼近自然的生活場域，能引人探求功能性之外的移動感受。 攝影－謝佩穎、吳志學
北投貼近自然的生活場域，能引人探求功能性之外的移動感受。 攝影－謝佩穎、吳志學

文－黃思齊 攝影－謝佩穎、吳志學

自行車道四面八方地在台北街頭延展，對城市居民來說，騎單車不只是為了解決代步需求，有時更像是展現自我風格的行動。來到北投區，這裡保有山林的自然場域，同時兼具城市的便利性，貼近自然又能健康騎行，自然成為車友匯聚之地。

光屋工藝：風格單車的城郊創作

從台北市中心的「Sense 30」單車訂製與風格選物，到北投山坡上的「Light-House–Beitu」單車訂製工作室，主理人葉士豪從熱鬧的市區來到清幽的郊山，在此打造「光屋工藝」單車訂製學校，他想帶領人們透過單車踏入的風格之路，正因著北投的自然能量而更加凝鍊。

葉士豪早年由東部北上就讀高中，住處就在北投一帶，硫磺味是台北給他的第一印象，而光屋所在現址則帶給他強烈的草本氛圍，有如北投所傳遞給他的純淨氣質，葉士豪搬來北投郊山的一年多來，就像一場回歸自我的生活實驗。「對我來說，搬到北投像是一種生活的練習，通常山裡不是面對客人的場域。」他回想據點位於市區時的經營模式，必須時時招呼來店的客人，因此手上的工作經常會被打斷而不容易專注，然而搬遷至北投後，悠哉開闊的環境，像是有著讓人慢下來的魔力。「在山上的生活很簡單、專注，有益於創作與分享。」他說，在城市生活會不自覺懷抱對各種成就的強烈企圖心，即便感到過度疲累，也會想著再撐一下，自然則給予他內省和沉澱的空間，也使他更專注於工藝的分享傳承與個人訂製的概念。

訂製單車的美感工藝

要騎多遠、去往哪裡？訂製單車像是完成心目中獨一無二旅程的第一步。「過去市場對手工單車的概念模糊，製作單車並不一定要使用工廠量化的標準製作。一次製作一台的手工單車更能表現出工藝細緻的美。」延伸Sense 30 風格訂製店的經驗，他進一步將「訂製」這個概念深化，強調根據個人騎乘習慣與風格來訂製適合的單車。葉士豪認為，只有自己才最了解自己的需求，所以親自動手打造再好不過。因此，他希望以工藝教學的方式，並期待將北投的自然能量融入工藝，引導每個人釐清自己的訂製需求，打造一部貼合身體與風格的單車。

光屋工藝指導學員親手打造屬於自己的單車，從細節堆疊個人品味，騎行過程也能是風格的體現。 攝影－謝佩穎、吳志學
光屋工藝指導學員親手打造屬於自己的單車，從細節堆疊個人品味，騎行過程也能是風格的體現。 攝影－謝佩穎、吳志學

此外，因應環保意識崛起，以及城市健康生活步調的抬頭，都市人的單車需求增加，葉士豪觀察到單車產業雖蓬勃發展，職人的技術卻缺少垂直整合，各自執行畫圖、備料、燒焊、組裝的步驟，專業分工的情形導致產業工作者無法了解單車工藝從零件到成品的完整脈絡；且大都強調競賽與機能性，很少人投入造型設計層面，遑論探討單車的工藝美感與使用溫度。葉世豪說，訂製就是藉由提問與回答來挖掘需求的過程。「每一個好的設計者，都應該知道自己為何而設計，機能之外，車的設計感與美感也是相當重要的。」

裕進單車工坊：單車樞紐的熱情地貌

無論是平緩舒適的淡水、八里、西濱公路，或是挑戰難度更高的風櫃嘴、觀音山等路線，都能從北投啟程。這樣四通八達的地理區位，對於在唭哩岸土生土長的「裕進單車工坊」主理人謝裕源來說，是很珍貴的生活場域。在北投經營單車工坊邁入第14 個年頭的謝裕源說，台北地區自行車道逐漸建置起來的那段時間，帶來台灣單車流行的風潮，而最近因肺炎疫情影響，許多人更重拾這個相對安全，又能維持身體健康的戶外休閒活動。

台北有許多安全舒適的單車騎行路線，追求速度的同時也能享有一段親近自然的追風時光。( 攝影／吳志學)
台北有許多安全舒適的單車騎行路線，追求速度的同時也能享有一段親近自然的追風時光。( 攝影／吳志學)

說到與單車結緣的原因，謝裕源從學生時期就跟著弟弟開始培養騎單車的運動習慣，出社會後，他輾轉投入機械、餐飲領域，兜了一圈還是回到自己年少的興趣。謝裕源秉持對單車純粹的熱情，讓人們來到這裡能夠訂製的是同為車友的暢聊，以及資深玩車經歷所傳承下來的維修技術與經驗諮詢，希望透過量身打造的單車服務，繼續把北投樣貌與在此騎行的感受分享出去。

裕進單車工坊以競速車的維修與測量為主，來往車友們大都來自鄰近的石牌、北投、士林一帶，並以科技園區、榮總醫護人員與教職人員居多。「車行是很地區性的行業，大家會選擇自己熟悉並且信任的單車行服務，除非臨時故障，否則也不會特意牽車到不熟悉的店家。」謝裕源忠實敘述單車行的地域性質，以及與車友的互動樣貌。

追風旅程的校準修復

「剛開店時，資深車友都是我的老師。」謝裕源因為擁有機械背景，因此能夠快速上手車行的營運，也在維修與測量上自有一套心得。他認為每位車友一旦進階，都會追求更輕、更快、更舒適的騎乘體驗，這時，車輛調校與測量就扮演了重要的角色。

謝裕源強調，單車訂製及選用諮詢時，必須了解車友喜歡的路線、騎乘的時間長短，還要帶車友實地踩踩踏板、握握把手，才能為對方規畫最適合的車種與姿態。舉例來說，有些車型採用固定座管，車友時常因為不適合自己的座高而拉傷，這時候就要提出建議並反覆與車友確認是否需要裁短座管。「單車就是車友的腳，而每個人都有自己『使用腳』的方式，沒有絕對的準則。」他笑著說。

上路前後量身校準符合個人使用習慣的單車，才能打造安全的追風旅程。 攝影－謝佩穎、吳志學
上路前後量身校準符合個人使用習慣的單車，才能打造安全的追風旅程。 攝影－謝佩穎、吳志學

「有些車友很愛騎，騎到鏈條和變速齒輪壞掉也不知道！」一路上總有人迸發熱情，卻忘了適時停下腳步調整自身。在與當地車友共同度過的時光中，謝裕源總是為每個人仔細上油、換鏈、調整高度，對他來說，單車訂製不是從零開始的創造，更像是量身陪伴與微調的過程。

北投得天獨厚的地理環境，不僅吸引許多單車運動愛好者，也使此區的單車產業越來越多元，從馳騁爬高的競速車選訂，到車體的諮詢與修復，甚至是親手打造出屬於自己的風格單車，都體現了北投依傍自然而生的地區特質。

【完整內容請見《台北畫刊》四月號627期】。

台北畫刊109年4月-訂製台北 街區質感的熟成
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