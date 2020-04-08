以季節滋味撫慰心脾—當旬食成為生活的一部分

聯合新聞網 / 臺北畫刊
「泔米食堂」每日變化餐單，每一次入口都能感受食材新鮮滋味，店內陳設也營造出如同家的氛圍。 (2) 圖/泔米食堂
「泔米食堂」每日變化餐單，每一次入口都能感受食材新鮮滋味，店內陳設也營造出如同家的氛圍。 (2) 圖/泔米食堂

文－李明峰( 山屋野事創辦人) 圖－泔米食堂、理想。時光

吃到什麼魚，就知道過到哪一季了。

嘿呀，每一年都從飛魚開始，飛魚帶來了鬼頭刀，鬼頭刀後面是旗魚。吃著吃著，一年就過了。

厚，這種海菜是這個季節的，你上次吃的要再一個月才採的到。

印象中大概是這樣的對話吧！偶然想起台東成功鎮上的海產店大姐，邊聊著三仙台的地質形成，邊炒著海瓜子，一派輕鬆。季節在她的餐桌上更迭，一如拍打岸灘的浪潮，年復一年。

然而城市的季節感相對薄弱，過去在台北開店時，特別做了24節氣木牌，在門口依時換上當令節氣，以提醒自己和夥伴意識季節變化，珍惜每個季節帶給我們的體驗。

「旬食」當是生活的一部分，重點不外乎新鮮和本味。「新鮮」自然選當季、在地，「本味」就得熟習食材和料理方式，台北符合這樣的餐館不在少數，而我更鍾情家常料理一些。我肯定稱不上美食家，也沒多常上館子，不如藉機和大家分享，偶爾想好好吃頓飯時會去的地方。

一日一菜單 感受島嶼食材豐美

「泔米食堂」位於捷運科技大樓站附近，大門低調隱身在窄巷之中，不仔細找很容易錯過。和泔米的緣分說來有趣，早年曾在尋覓開店空間時，相中一處舊式矮房，屋主是餐飲前輩，我們相談甚歡，他也坦然告知將在我們和另一餐飲團隊間擇一進駐，後來的故事就是矮房成了現在的泔米食堂。

空間前身是日式小食堂，泔米團隊重新整理後，打通幾個隔間才有現在寬敞的用餐區域，布置簡約而帶有土地質感，側面商品架上陳列著醬油、米酒、蜂蜜、米果等在地小農產品，我特別喜歡來自島嶼不同產地的米，彷彿能感受到森林和山海的氣息。

偶爾不想做菜的晚上，會去泔米碰碰運氣。泔米沒有固定menu，一日一菜單，會在前一週公布於粉專上，偶爾會提供試做菜色。和妻拜訪那天，店內供應椒麻腐乳燉豬肉，又剛好有紫蘇番茄破布子拌小卷，一人一款，皆大歡喜。

不知道大家有沒有自己的用餐儀式，我喜歡先分別品嘗不同的菜色和白飯，然後才搭配著用餐，而且我總是從米飯開始。特別說說泔米的米飯，粒粒分明，口感風味俱佳，總要吃上兩碗才滿足。曾有朋友說，米是我們文化裡最根本的食材，你一定吃得出優劣，那是我們與生俱來的能力，真說到我心坎裡。能讓人一口就對白米飯有印象的台北店家，泔米肯定名列前茅。

餐前一杯甘酒，餐後一碗糖水豆花，甜甜的開始，甜甜的結束，一種恬淡的滿足，如「泔」之名，煮粥時浮在上頭的米湯滋味。

品味家常溫度 追尋季節最美餽贈

推開木門的瞬間，有一種回家的錯覺。空間的色調深沉內斂，光線柔軟地落在地面，書架上堆滿不同類型的書籍，空氣中一股淡淡食物氣味，牆上則掛有節氣書曆和靜態展覽，讓人不自覺在這裡慢下腳步，尋找屬於自己的安適之地。

「理想。時光」的菜單寫在吧檯上方黑板，不定時更換，我通常會選餐食。特別喜歡餐前湯品，不論是隆冬的蘿蔔湯，或是初夏的筍子排骨，都能嘗到緊實而濃厚的風味，是稱職的暖場角色。菜色以當季蔬材為主，家常但調理得宜，吃得到原食材的甘甜滋味，就算沒有主菜也能吃得滿足。有時想吃簡單一點，便會點上簡單的時蔬，配飯就相當飽足。

「理想。時光」提供家常風格的料理，配菜也以當季時蔬為主，讓顧客吃得滿足又健康。是餐廳，也是展覽空間，「理想。時光」的寧靜氣氛，讓人可以靜心品嘗餐點。 圖/理想。時光
「理想。時光」提供家常風格的料理，配菜也以當季時蔬為主，讓顧客吃得滿足又健康。是餐廳，也是展覽空間，「理想。時光」的寧靜氣氛，讓人可以靜心品嘗餐點。 圖/理想。時光

我和妻特別喜愛的是蔥油淋雞和清蒸魚。清蒸魚新鮮好吃，基本上每天都有但數量有限，不同季節的魚種略有差異，沒看過的問女主人便是，肉質柔嫩、口感清爽。蔥油淋雞如其名，細切蔥絲淋上熱油後香氣四溢，雞肉軟嫩而多汁，大概每週有一、二天機會碰上，若不巧沒遇上，也有其他菜餚可供選擇，印象中吃過翡翠子排和豬腳之類的，調味恰如其分，也相當推薦。

曾在附近工作過一段時間，想一個人安靜吃頓飯時便會來這，習慣一進門就望向吧檯，先和女主人點頭致意。等候上餐的片刻，隨意從書櫃找點樂子，一不小心又把福爾摩斯探案看個遍。店內即使人多，通常也很安靜，客人像有某種默契般，小心維護著彼此的寧靜，讓人得以暫時脫離台北的喧囂，沉浸在食物的撫慰裡。

來此偶爾會得到來自女主人的慷慨饋贈，像是從日本帶回來的酒糖、新到貨的芋頭酒、朋友寄來的頭等茶，言談間能感受到主人的生命質地，一種對生活和土地有意識的追尋。再次推開木門，我已準備好回到原本的生活步調，並期待著再次來到這裡，那樣的平實和溫暖，就像是回到家的感覺。

【完整內容請見《台北畫刊》四月號627期】。

台北畫刊109年4月-訂製台北 街區質感的熟成
台北畫刊109年4月-訂製台北 街區質感的熟成

相關新聞

以季節滋味撫慰心脾—當旬食成為生活的一部分

印象中大概是這樣的對話吧！偶然想起台東成功鎮上的海產店大姐，邊聊著三仙台的地質形成，邊炒著海瓜子，一派輕鬆。季節在她的餐桌上更迭，一如拍打岸灘的浪潮，年復一年。

為何無菜單？ 子曰：不時不食

日本安倍夜郎的漫畫作品《深夜食堂》，食堂老闆幾乎什麼菜都做得出來，還經常變化菜色，改編成電視劇後，就索性演出無菜單，盡量滿足客人的各種需求。

Chill 大使鄭順聰：突破傳統場域限制 走到哪裡台語都能通

近期開始重現台語風華，包括以台語寫詩、寫小說、開發台語桌遊、拍攝台語電影等，讓台灣的本土語言再度活躍。不論從推廣的角度，或是文化傳承的立場，台北都是一個推廣台語的絕佳舞台。本期的「愜意台北」單元將以「台語文化」為主題，讓民眾在生活日常就能感受本土語言的魅力。

推動特色型就業服務站 銀髮求職一把罩

求職路上難免遭遇挫折，台北市就業服務處設置了7 處就業服務站，提供民眾就業諮詢，無論是社會新鮮人、二度就業者、重返就業市場的退休族等，都可以在這裡獲得最切合自身狀況的服務。

民俗與粿餅的手製信仰 訂製萬華食感體驗

若說到萬華，腦海中浮現的是什麼？是信仰聖地艋舺龍山寺、以小吃聞名的華西街夜市，還是舊時古意的街景？萬華坐擁河港區位，過去是台北地區經貿集散地，廟宇密集，也使其成為北部重要民俗信仰中心之一。圍繞於此的祭拜盛典多樣，人們為了祈求平安、賺大錢，促成獨特粿餅文化的誕生，在那個買不起甜食也要用好食材祭拜蒼天的年代，萬華的糕點米食，不只是民俗點心，更是人們因信仰所留下的記憶老味道。

風格與速度的騎行校準 訂製北投單車日常

自行車道四面八方地在台北街頭延展，對城市居民來說，騎單車不只是為了解決代步需求，有時更像是展現自我風格的行動。來到北投區，這裡保有山林的自然場域，同時兼具城市的便利性，貼近自然又能健康騎行，自然成為車友匯聚之地。

街區與鏡頭的影像提案 訂製大同生活感受

早期商業繁榮的大稻埕與儒家重鎮大龍峒都坐落在大同區，因著特殊的產業歷史，周邊匯聚許多商圈聚落，也因其交通樞紐的地理區位，提供小型影像工作室置備道具、移動及棚拍的便利性，新舊交雜的街區及生活氛圍也提供影像工作者挖掘創作靈感的實驗場域，近年吸引越來越多風格影像團隊進駐，生活感滿滿的影像提案也因而在大同區悄然發生。

在城市裡調配藥草與身體感知—意一堂中醫診所院長 江錦輝× 老濟安療癒風青草茶吧店主 王柏諺

城市越進步，人們離土地似乎越遙遠；但是知識越精深，人們對歷史記憶傳承的認同就更深厚。來到醫食場域，常作為民眾日常調理用的青草及中藥都是草藥的一部分，然而中醫藥與青草學都各自專業且脈絡深遠。當社會變得更加進步，我們如何藉由中醫及青草學視點了解醫藥食補的古老智慧，感知身體所發出的訊號，開始日常健康保養。

翻開大人繪本 閱讀台北異國想像—「童里繪本洋行」選書人

歐美等西方國家，繪本是普遍的兒童讀物，因繪本的發展有著上百年源遠流長的歷史；對比於過去的台灣書市，外文繪本的引進則不普遍。自淡江大學法文系畢業即投入信鴿法國書店工作十餘年的林幸萩表示，她也是在外文書店工作後，才注意到繪本這一塊色彩斑斕的文學，進而想介紹給更多人，於是創立了「童里繪本洋行」，並致力於推廣「給大人看的繪本」，從繪本的視覺藝術中探索故事和圖像所象徵的意涵，希望以家鄉「台北」為基地，讓更多人認識來自異國的繪本。

看見街頭流動的塗鴉創作

說起街頭塗鴉，是源自美國嘻哈文化的一環，隨著饒舌音樂、滑板運動等，街頭文化在台灣流行，越來越多年輕人開始在街頭塗鴉。過去人們總認為街頭塗鴉有損市容，但隨著時代改變，這樣的文化被越來越多人所喜愛與接受，台北市也逐步開放不同場域，讓創作者能盡情揮灑。

流連台北城裡的歐風美味時光

台北人真是好口福，不用搭機出國，也可以嘗到歐式料理。法式手工巧克力、新北歐料理與南義拿坡里披薩這三味，它們各有需要精細鑽研的面向，在料理職人的堅持及傳遞真實美味的信念下，讓飄洋過海的飲食文化，也能在台北落地生根，並且獲得世界級的獎項肯定。

啟動城市固水力 追求大台北穩定供水

氣候變遷席捲全球，洪水、暴雨、乾旱越來越頻繁，連帶衝擊供水穩定，台灣也無法置身事外。肩負大台北390餘萬人用水大任的台北自來水事業處，以備援備載、漏水防治、防災應變3大措施，持續在極端氣候中，追求大台北地區穩定供水，成為民眾最堅強的後盾。

熱門新聞

雙十公車構想 源自高中生通勤故事

無可替代的空間 柳美術館

民俗與粿餅的手製信仰 訂製萬華食感體驗

為何無菜單？ 子曰：不時不食

台中綠肺 水湳中央公園完工

以季節滋味撫慰心脾—當旬食成為生活的一部分

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。