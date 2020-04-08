以季節滋味撫慰心脾—當旬食成為生活的一部分

文－李明峰( 山屋野事創辦人) 圖－泔米食堂、理想。時光

吃到什麼魚，就知道過到哪一季了。

嘿呀，每一年都從飛魚開始，飛魚帶來了鬼頭刀，鬼頭刀後面是旗魚。吃著吃著，一年就過了。

厚，這種海菜是這個季節的，你上次吃的要再一個月才採的到。

印象中大概是這樣的對話吧！偶然想起台東成功鎮上的海產店大姐，邊聊著三仙台的地質形成，邊炒著海瓜子，一派輕鬆。季節在她的餐桌上更迭，一如拍打岸灘的浪潮，年復一年。

然而城市的季節感相對薄弱，過去在台北開店時，特別做了24節氣木牌，在門口依時換上當令節氣，以提醒自己和夥伴意識季節變化，珍惜每個季節帶給我們的體驗。

「旬食」當是生活的一部分，重點不外乎新鮮和本味。「新鮮」自然選當季、在地，「本味」就得熟習食材和料理方式，台北符合這樣的餐館不在少數，而我更鍾情家常料理一些。我肯定稱不上美食家，也沒多常上館子，不如藉機和大家分享，偶爾想好好吃頓飯時會去的地方。

一日一菜單 感受島嶼食材豐美

「泔米食堂」位於捷運科技大樓站附近，大門低調隱身在窄巷之中，不仔細找很容易錯過。和泔米的緣分說來有趣，早年曾在尋覓開店空間時，相中一處舊式矮房，屋主是餐飲前輩，我們相談甚歡，他也坦然告知將在我們和另一餐飲團隊間擇一進駐，後來的故事就是矮房成了現在的泔米食堂。

空間前身是日式小食堂，泔米團隊重新整理後，打通幾個隔間才有現在寬敞的用餐區域，布置簡約而帶有土地質感，側面商品架上陳列著醬油、米酒、蜂蜜、米果等在地小農產品，我特別喜歡來自島嶼不同產地的米，彷彿能感受到森林和山海的氣息。

偶爾不想做菜的晚上，會去泔米碰碰運氣。泔米沒有固定menu，一日一菜單，會在前一週公布於粉專上，偶爾會提供試做菜色。和妻拜訪那天，店內供應椒麻腐乳燉豬肉，又剛好有紫蘇番茄破布子拌小卷，一人一款，皆大歡喜。

不知道大家有沒有自己的用餐儀式，我喜歡先分別品嘗不同的菜色和白飯，然後才搭配著用餐，而且我總是從米飯開始。特別說說泔米的米飯，粒粒分明，口感風味俱佳，總要吃上兩碗才滿足。曾有朋友說，米是我們文化裡最根本的食材，你一定吃得出優劣，那是我們與生俱來的能力，真說到我心坎裡。能讓人一口就對白米飯有印象的台北店家，泔米肯定名列前茅。

餐前一杯甘酒，餐後一碗糖水豆花，甜甜的開始，甜甜的結束，一種恬淡的滿足，如「泔」之名，煮粥時浮在上頭的米湯滋味。

品味家常溫度 追尋季節最美餽贈

推開木門的瞬間，有一種回家的錯覺。空間的色調深沉內斂，光線柔軟地落在地面，書架上堆滿不同類型的書籍，空氣中一股淡淡食物氣味，牆上則掛有節氣書曆和靜態展覽，讓人不自覺在這裡慢下腳步，尋找屬於自己的安適之地。

「理想。時光」的菜單寫在吧檯上方黑板，不定時更換，我通常會選餐食。特別喜歡餐前湯品，不論是隆冬的蘿蔔湯，或是初夏的筍子排骨，都能嘗到緊實而濃厚的風味，是稱職的暖場角色。菜色以當季蔬材為主，家常但調理得宜，吃得到原食材的甘甜滋味，就算沒有主菜也能吃得滿足。有時想吃簡單一點，便會點上簡單的時蔬，配飯就相當飽足。

「理想。時光」提供家常風格的料理，配菜也以當季時蔬為主，讓顧客吃得滿足又健康。是餐廳，也是展覽空間，「理想。時光」的寧靜氣氛，讓人可以靜心品嘗餐點。 圖/理想。時光

我和妻特別喜愛的是蔥油淋雞和清蒸魚。清蒸魚新鮮好吃，基本上每天都有但數量有限，不同季節的魚種略有差異，沒看過的問女主人便是，肉質柔嫩、口感清爽。蔥油淋雞如其名，細切蔥絲淋上熱油後香氣四溢，雞肉軟嫩而多汁，大概每週有一、二天機會碰上，若不巧沒遇上，也有其他菜餚可供選擇，印象中吃過翡翠子排和豬腳之類的，調味恰如其分，也相當推薦。

曾在附近工作過一段時間，想一個人安靜吃頓飯時便會來這，習慣一進門就望向吧檯，先和女主人點頭致意。等候上餐的片刻，隨意從書櫃找點樂子，一不小心又把福爾摩斯探案看個遍。店內即使人多，通常也很安靜，客人像有某種默契般，小心維護著彼此的寧靜，讓人得以暫時脫離台北的喧囂，沉浸在食物的撫慰裡。

來此偶爾會得到來自女主人的慷慨饋贈，像是從日本帶回來的酒糖、新到貨的芋頭酒、朋友寄來的頭等茶，言談間能感受到主人的生命質地，一種對生活和土地有意識的追尋。再次推開木門，我已準備好回到原本的生活步調，並期待著再次來到這裡，那樣的平實和溫暖，就像是回到家的感覺。

【完整內容請見《台北畫刊》四月號627期】。