啟動城市固水力 追求大台北穩定供水

文－張語羚 圖－台北自來水事業處、經濟部水利署台北水源特定區管理局

氣候變遷席捲全球，洪水、暴雨、乾旱越來越頻繁，連帶衝擊供水穩定，台灣也無法置身事外。肩負大台北390餘萬人用水大任的台北自來水事業處，以備援備載、漏水防治、防災應變3大措施，持續在極端氣候中，追求大台北地區穩定供水，成為民眾最堅強的後盾。

水源單一 極端氣候加劇風險

北水處供水面積達434平方公里，背負著大範圍供水的重責大任，北水處工程總隊總隊長范煥英指出：「之所以沒有稱作台北『市』自來水事業處，最重要原因是供水轄區還包含新北市。」

台北自來水事業處致力於穩定大台北地區供水，打造永續好水城市。 (圖為直潭淨水場)

北水處負擔大台北地區超過200 萬噸的供水量，每天要供給轄區內全台北市及新北市三重、中和、永和、新店4個區、汐止7個里， 用水戶數156萬餘戶， 用水人口高達390 萬餘人（台北市266萬人、新北市124萬人），還要支援台灣自來水公司供給板橋、新莊、蘆洲及淡水等地區用水。

如此大範圍、大量的供水，卻有97.5 ％ _的水源來自新店溪水系，「單一水源」就是北水處的供水潛在危機。特別是近年氣候變遷衝擊且地震頻繁，造成每逢颱風、豪大雨過後，泥沙沖刷情形嚴重，原水濁度因而飆高，造成淨水場處理困難，直接影響供水的穩定。

原水濁度頻繁飆高 蘇迪勒颱風創紀錄

北水處工程總隊總工程司柯祖穎表示，平時新店溪原水濁度約在50NTU( 度) 以下，過去因降雨造成超過1 小時逾1 萬度原水就已經算高了，但2015 年蘇迪勒颱風的短時間強降雨，不僅造成原水濁度最高升至3.9 萬度，更創下連續12 小時超過1.2 萬度的紀錄。

依照標準，可送至家戶使用的飲用水濁度必須控制在2 度，范煥英說，北水處長年送出的家庭用水都落在0.1 度以下，遠優於國家標準，由此可知蘇迪勒颱風所造成的衝

擊，隨著近年氣候變遷加劇，北水處憂心未來類似事件可能會更加頻繁。

根據北水處的紀錄資料，早從2014年開始的3年內，原水濁度逾100度的天數從31日大幅成長3倍到97日，而逾1,000度的天數更是從3日飆高了11倍到達33日，大台北地區供水的潛在危機已經到來。

北水處從把關原水濁度到翡翠原水管施工，保障原水備援，守護民眾用水無憂。(圖－台北自來水事業處)

翡翠原水管計畫 避免高原水濁度風險

由於翡翠水庫集水區保護工作落實，就算暴雨來襲，北勢溪原水品質仍相對穩定、濁度低，有助於淨水場的處理操作。因此，北水處從2017年開始推動翡翠原水管工程計畫，並於去年7月開工，在翡翠水庫下游不遠處的北勢溪建造取水專管。

柯祖穎說，翡翠原水管剖面面積約30平方公尺，全長約2.8公里，如同僅容許一輛卡車進出的小型隧道。原水管隧道穿過山壁後連接台電粗坑頭水路，將原水送到直潭淨水場，並全程採重力流、免去使用抽水馬達的大量耗能。柯祖穎也表示，當颱風、豪大雨來襲，預期原水濁度飆高時專管直取北勢溪原水，預計2023年完工後，每日可取水270萬噸。

提升備援、備載率 降低供水風險

除了取用濁度低的原水，爭取淨水處理時效，供水備援、備載計畫也是進一步穩定供水的重要措施。范煥英解釋，備援是指一套系統發生問題後，另一套系統可以立即上線因應，翡翠原水管就是新店溪原水不能取用時的備援計畫之一。

目前北水處轄下有11個供水分區，每個供水分區都有2條供水幹管，且都設置在不同的地點，就是為了在天災人禍時，能及時啟動備援設備。過去就曾有2次因道路施工意外導致重大幹管破裂而搶修困難，被迫停水搶修的同時卻仍可維持用戶正常供水，不影響民眾生活，這就是備援功能的最佳詮釋，再加上翡翠原水管計畫，目前北水處的清水與原水幹管的備援率已達到100％。

備載計畫則是提升淨水場的最大淨水量，當原水濁度暴升、用水需求遽增或設備維修時，淨水場的備用處理容量能夠維持民眾基本用水需求。目前北水處轄下的直潭淨水場、長興淨水場、公館淨水場、陽明淨水場與雙溪淨水場的總淨水處理能力為每日454萬噸，而備載計畫最大日供水量可達325萬噸，如此換算下來，備載率約為40％，若以去年的平均每日最大供水量268萬噸計算，大台北地區的用水備載率已經高達69.4％，有效降低單一水源超載的風險。

降低漏水率 每日節省48 萬噸用水

分散供水風險之餘，北水處早在2005 年便推動降低漏水率計畫，范煥英說，該計畫為20 年期，最終目標是於2025 年達到漏水率10％以下。從成效面來看，2005年以前的漏水率高達26.99％，透過全面汰換管線， 去年降至12.71％，換算下來每日減少約48 萬噸的漏水量，相當於半座翡翠水庫一整年的有效儲水量。范煥英還說，中央透過板新二期計畫推動跨區調水，北水處將供應更多新北用水，原本擔憂此計畫會導致北水處供水吃緊，但由於漏水率降低、節流有成，有效化解調度的擔憂。

不僅如此，管線汰換還能提升用水安心， 范煥英指出，大台北地區的管線在汰換之前，有鉛水管、塑膠管、鐵管等，材質不僅五花八門，「年齡」也都是30 年起跳，部分還上看50、60年，管線汰換為不鏽鋼管後不但能確保水質，減少管線破損造成的水汙染，更能降低漏水率以守護民眾用水健康，一舉兩得。

防災應變 連續14天基本用水無虞

防災應變措施是穩定供水的最後一環， _范煥英表示，目前轄區內已設置72 口防災地下水井、45 處維生取水站，更於124所學校設置緊急供水站，當天災來襲、供水不穩時，可透過這些設施，提供大台北地區每人、每日基本用水3公升至少14天。

北水處秉持著與水共存的原則，扎實穩健地建設供水設備，即使存在單一水源高風險，仍致力穩定大台北地區的供水，甚至進一步支援新北更多地區的用水，讓民眾日常用水無後顧之憂。

【完整內容請見《台北畫刊》三月號626期】。