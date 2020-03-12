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看見街頭流動的塗鴉創作

聯合新聞網 / 臺北畫刊
圖－台北市工務局水利工程處
圖－台北市工務局水利工程處

文－吳亭諺・攝影－莊智淵・圖－台北市工務局水利工程處

說起街頭塗鴉，是源自美國嘻哈文化的一環，隨著饒舌音樂、滑板運動等，街頭文化在台灣流行，越來越多年輕人開始在街頭塗鴉。過去人們總認為街頭塗鴉有損市容，但隨著時代改變，這樣的文化被越來越多人所喜愛與接受，台北市也逐步開放不同場域，讓創作者能盡情揮灑。

攝影－莊智淵
攝影－莊智淵

塗鴉藝術家透過充滿風格的文字、色塊跟漸層吸引路過的人，讓人不禁好奇， _這幅畫是否傳遞了什麼想法？同樣的圖案，擺在不同街區，就會有不一樣的解讀，這也是街頭塗鴉有趣的原因。

西門町電影主題公園 帶起美式街頭文化

早期有許多美國潮流品牌進駐西門町， 昆明街96 巷甚至有「美國街」的稱號，吸引許多喜愛美式潮流的年輕人來此淘寶。如同紐約的布魯克林區，或是舊金山的Mission Area，西門町的街頭文化日趨盛行，街區周遭也開始出現各式各樣塗鴉。也因此，台北市電影主題公園和「臺北多元藝術空間青少年發展促進會」合作，2009 年開始重新規畫美國街附近的塗鴉布置，有計畫地和國內外藝術家合作，現在人們常見的藝術塗鴉牆，可以說是台北市街頭塗鴉的先驅地區。

公園裡的塗鴉主題包羅萬象，也因為是市區裡難得的開放空間，作品精緻、用色大膽鮮豔，讓許多遊客慕名而來，也吸引了偶像劇、電影來此取景，更有國外品牌特地來台拍攝，像是微軟全球廣告、Discovery《瘋台灣》節目，都曾以這裡為場景。

攝影－莊智淵
攝影－莊智淵

河濱公園塗鴉牆 人人都可公開創作

近年來台北市政府也陸續開放了7 處河濱公園塗鴉牆，提供街頭藝術家創作，其中面積最大的為成美左岸塗鴉牆，再來則是觀山河濱塗鴉牆。其他5 處塗鴉牆都有正在進行中的畫作，各種文字風格、人物塗鴉，都能在此嘗試，成為培養創作靈感的最佳起點。

河濱公園和西門町塗鴉牆最大的不同是，西門町的作品主題明確、風格鮮豔，相較之下，較為平易近人，但是多元的塗鴉風格和創作內容，更展現了視覺的多樣性。而河濱公園的塗鴉，每4 個月就會重新粉刷塗鴉牆面，讓民眾都能參與美化河濱的任務，對塗鴉有興趣的人也能來此練習、試試身手，不過要記得，不能以涉及政治或不雅文字和圖案作畫，否則可是會被立刻清除！

不只創作更登上國際 永康街GUCCI Art Wall 藝術牆計畫

街頭塗鴉除了能展現藝術家的創作， _也能作為品牌宣傳的方法之一。位於永康街上的塗鴉牆，是全球第六座參與GUCCI Art Wall 藝術牆計畫的地點。2018 年，邀請台灣國寶級手繪電影海報師傅顏振發操刀創作首幅作品，以曾為GUCCI 繪製系列插畫的英國藝術家Alex Merry 的姓名縮寫，搭配GUCCI Ophidia 托特包為主題。此地接下來的作品也隨著季節更換，像是性別平權議題，或是結合古典與新潮的場景描繪，為充滿藝文氣息的永康街注入一股新意。

下次經過這些地方，不妨抬起頭看看周邊，說不定能發現你平常沒注意過的台北。

塗鴉資訊

●台北市電影主題公園

萬華區康定路19 號

●河濱公園彩繪塗鴉牆

成美左岸、觀山河濱、成美右岸、迎風河濱、美堤河濱、福和河濱及景美河濱

●永康街塗鴉牆

大安區永康街22 號

達人怎麼看

擅長噴漆創作的台灣視覺藝術創作者Debe 認為，西門町電影主題公園的塗鴉文化較其他處成熟，部分作品風格偏向美國東岸，不定期還有國內外的塗鴉創作者聚集交流、討論，且由於畫作能夠保留的時間較長，所以作品的完成度、精緻度也較高。若是想在台北尋找美式的生活風格，Debe 建議，週末可前往電影主題公園，參加當地舉辦的黑膠派對活動，聽聽DJ 們播放經典Hip pop 歌曲，度過充實而美好的美式假日生活。

【完整內容請見《台北畫刊》三月號626期】。

台北畫刊109年3月-城市編輯術 當台北成為一本雜誌
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