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愜意坦率的南洋小日子

聯合新聞網 / 臺北畫刊
攝影－莊智淵
攝影－莊智淵

文－Sunny lin・攝影－莊智淵

東南亞的移民與移工，隨著在台北落地發展的時間增長，彼此也形成小小的聚落，將家鄉風景移植貼上，讓人從紛擾的大馬路轉個彎，就能輕易踏入不同的國度。木柵的傳統市場、中山北路的小菲律賓、台北車站旁的印尼街，是異鄉人一解鄉愁的慰藉，也是本地人探訪外國風情的入口。

攝影－莊智淵
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木柵傳統市場的越南聚落　飽足南洋小時光

1970 年代，政府選在木柵興建安康社區，安頓越戰後落腳台灣的越南難民，40年過去，有越來越多的越南商行、小吃商家進駐，也讓安康社區周邊聚落洋溢著濃厚的越南風情。

造訪鄰近的傳統市場，有不少販賣正宗越南家鄉味的店鋪，從新鮮食材到乾貨、熟食，一應俱全，這裡有圓茄、黃薑、香茅、俗稱酸湯菜的芋荷，還有魚露、椰奶、蝦醬、醃漬茄子等越南料理常見食材。

攝影－莊智淵
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近年台灣東南亞飲食風潮漸盛，不少喜愛下廚的台灣顧客也常來此走逛，若跟老闆討教食譜，總能得到親切又詳細的回覆，比如芭蕉花適合切絲涼拌，薄荷葉可包進越南春捲。一些店鋪還會有越南同鄉寄賣粽子，圓柱形的是南越粽，方形的是北越粽，每天各種越南菜輪番上陣，不過想吃得趁早，通常中午前就會消失在食客的肚子裡了。

採買指南

安康社區附近有木柵與木新2處傳統市場，走逛其中能發現不少道地的越南商店，像是文如越南食品行、鳳容食品，皆販售各種越式佐料與熟食。其中，越南糕餅相當受歡迎，黃色小巧的外型，跟台灣的綠豆糕有幾分像，配上越南G7 咖啡，閒適度過越南小時光。

中山北路小菲律賓 異鄉人的交流之地

位於中山北路三段的聖多福天主教堂，每到週日的彌撒時間，便聚集了許多菲律賓移工與新住民，這裡不僅提供異鄉人心靈上的慰藉，也是同鄉分享資訊、交流情誼的好地方。沿著中山北路往農安街方向前進，會先遇到EEC東南亞食品雜貨店，在這裡可以發現豐富多元的東南亞泡麵、零食等乾糧，而且價格親民，無論台灣人或是移工與新住民，都相當喜愛來此購物。

攝影－莊智淵
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繼續往南走，掛著紅色招牌的金萬萬名店城商場映入眼簾，30年前台灣錢淹腳目的時代，這裡可是舶來品的販售地，出入皆是名流。如今時空移轉，取而代之的是菲律賓商店，1樓以民生日常用品為主，有多樣風格的服飾店，也有手機Sim卡專賣店。

通往2樓的樓梯旁一塊塊顯眼的紅色招牌，英文穿插著菲律賓文，彷彿是條通往異國時空的道路。香味是引路者，店家搭起一張張桌子，擺放各式料理，炸香蕉或鴨仔蛋，以味蕾為起點，跟著熟悉的滋味通往家鄉。除了熟悉的味道，一間間由新住民開設的美髮鋪，是移工們整理外觀與思鄉心情的好地方，踏入店內，彼此用熟悉的語言話家常，串聯成菲律賓的小型社區。

生活指南

中山北路三段、農安街這幾百公尺的街區內，由於東南亞商店種類之多，包辦民生所需，成為菲律賓新住民假日採購日常用品好去處。這裡也是移工交流訊息、辦理外匯的首要之地，透過人力仲介、兌幣中心等，將越洋賺的辛苦錢匯回原生家庭。

攝影－莊智淵
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台北車站旁小印尼 自成一格異國風景

位在台北車站東三門旁的印尼街，一條短短不過50公尺的街道，自成一個小世界，飄散香味、傳來歌聲，移工正在附設卡拉OK的小攤裡高歌，慶賀每週難得的假期。

這裡以販賣食物的店家居多，以炸物為主，使用大量香料、口味偏辣偏重，且由於大多數的印尼人都是穆斯林，所以看不見豬肉製品。印尼街雖短，卻聚集了各式各樣的特色美食，印尼麥餅、巴東牛肉、炸天貝、沙嗲串……眾多品項反映出印尼美食的多樣性。街上還有美容院、洗車店及書店等不同商家，對外玻璃窗貼滿當地語言的傳單，以及各種新住民交流活動的告示，彷彿置身另一個國家。

攝影－莊智淵
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不遠處的台北Y區地下街，也開設了不少印尼式的自助餐廳。一盤盤家鄉菜，對新住民來說是再熟悉不過的滋味，但是對台北人而言，則是一個品嘗東南亞美食的好去處，香料味濃郁的咖哩雞，搭配ABC甜醬油裹著炒麵一起吃，滿足對異國美味的新鮮感。

味覺指南

SARI RASA 為印尼街的知名店家，道地的涼拌菜、咖哩湯、薑黃飯等，都能在此品嘗。另外在台北Y區地下街也有不少印尼風味餐廳，例如新美心印式料理、印尼料理自助餐，想購買日常用品也有EEC食品雜貨店，形成另一個小小印尼區。

攝影－莊智淵
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【完整內容請見《台北畫刊》三月號626期】。

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