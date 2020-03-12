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台北城中的百年閱讀風景 國立臺灣文學館館長× 建築文資工作者

聯合新聞網 / 臺北畫刊
對學生時代的兩人而言，重慶南路是購買參考書、找資料的好地方。 攝影ー鄭弘敬
對學生時代的兩人而言，重慶南路是購買參考書、找資料的好地方。 攝影ー鄭弘敬

文ーLooky Kao 攝影ー鄭弘敬

在誠品、金石堂書店尚未普及的時代，提起書店就會聯想到重慶南路。這條長約3公里的道路，極盛時期曾有高達77家出版社在此經營。入手甫在書店上架的小說、散文、報刊，甚至是參考書，每個台北人都有屬於自己跟重慶南路的回憶。

這片文學森林是從何時開始萌芽？跟著合著《臺北城中故事⸺重慶南路街區歷史散步》的蘇碩斌、凌宗魁，回顧重慶南路的啟蒙光景。

攝影ー鄭弘敬
攝影ー鄭弘敬

從前有間新高堂

故事得從村崎長昶的「新高堂書店」說起，站在重慶南路上，國立臺灣文學館館長蘇碩斌回頭望向新高堂書店原址，「重慶南路成為書街，中間有很有趣的歷史轉折。」因為新高堂在1904年嗅到民眾對日俄戰爭新聞的需求，大賣時事雜誌，更進一步搶進教科書市場而成為富商。

1910年代，台北正在推動「市區改正」計畫，逐步拆除了舊台北城牆，書店周邊才出現了通透的現代空間，蓋起了專賣局、州廳，新高堂也重新改建成如今與總統府相近的華麗紅磚建築。「改造後，270 坪，1樓是開放式的玻璃窗，消費者可以自由選購，完全是今日書店的原型。」無目的地信手翻閱、自由追尋，現在看來好像理所當然，但在當時卻是極新穎的現代經驗。

「新高堂1898年開張，1915年改建，這些時間點有特殊意義。」蘇碩斌表示，改建之前，被城牆包圍的台北城道路相當限縮，就像《臺北城中故事》提及，不出幾百公尺就會撞到城牆，很難在此地創造人流，「城牆拆光了，四面八方的人流都會來。」新高堂因地利之便創造的商機，開始吸引同行書店聚集。

對學生時代的兩人而言，重慶南路是購買參考書、找資料的好地方。 攝影ー鄭弘敬
對學生時代的兩人而言，重慶南路是購買參考書、找資料的好地方。 攝影ー鄭弘敬

我們的重慶南路閱讀經驗

時間拉到二次大戰後，原本相對開放的文化氛圍再度限縮，書街成了文化突圍的破口。畢業後來台北念大學的蘇碩斌，一來台北就到大陸書店買學長姐推薦的英漢辭典。那是「禁書」已逐漸解禁的時代，詩人周夢蝶還在明星咖啡館樓下活成傳奇，早一輩作家口中兜售禁書的書報攤依舊，蘇碩斌說，「那時候想吸收書店所沒有的東西，就是去書報攤。」書報攤表面上擺些八卦雜誌，要突破老闆的防禦心才能更進一步看到禁書，門檻很高。語氣帶些遺憾，「我沒有生得更早。」想見證書報攤最興盛的時刻，只能從作家邱坤良或楊照的回憶錄中一窺究竟。

高中就讀美術班的建築文資工作者凌宗魁都會到書店找資料。除了重慶南路，也去光華橋下、牯嶺街周邊等地挖寶。不光是書，他說，「以前還會去重慶南路的秋海棠DVD 店找歐洲電影。」他感嘆數位化時代來臨，新世代獲得知識的方式改變，受到影響的實體店面離開1 樓黃金店面，這些隱身在樓上的老書店，以及坐在店裡等待客人的老闆們，「可能也成為一個傳奇了。」

從書街到旅館街

稍加留意重慶南路兩側建築，除了銀行、辦公大樓，很容易注意到近幾年冒出的青年旅館。不少人感傷書街已遠，兩人卻認為城市有其肌理，每個時代都有自己「使用」都市的方法。蘇碩斌說，「書街是戰後50 年代至70 年代中才特有的風景。」日本時代的重慶南路上有書店、有旅館，現今星巴克的位置當時是茶鋪，旁邊是相機店，是「複合式商業區」。

其實早在日本時代，這附近就有許多高級旅館。凌宗魁指出，這些旅館的空間型態相當有趣，「他們做出西洋式的立面，可是為了接待日本人，後面是日式空間。」這是那個時期的特色，而且只在台灣看得到。戰後上海幫來了，這些旅館又變成上海式澡堂，「我高中時在城中市場裡面還曾看過，很多老大爺光著身子，但是外面在賣菜，覺得很魔幻。」

書街的誕生參雜歷史偶然，但書街風景的消逝未必如此。1983年，第一家金石堂書店成立，象徵書店進入嶄新的時代。蘇碩斌說，「金石堂是門市，不是出版社。過去書街會在重慶南路，是因為出版跟銷售綁在一起，因此出版社需要設立在交通方便的地方。」兩者分開後，出版社可以自由設點，再把書交給通路業者規畫販售，重慶南路上的書店和出版社也因此開始擴散。

重慶南路上的一棟棟建築，承載了書街及更早之前的記憶。凌宗魁強調，透過這些建築，可以知道曾經發生的事情，「像星巴克還可回推至茶鋪的時代。」建築保留下來，「我們才能知道那個時代的人是怎麼過生活。如果沒了房子，連講故事、回憶的空間都沒有。」蘇碩斌表示。

儘管重慶南路已不復幾十年前的書店盛況，蘇碩斌直言，「比起『書街』，更重要的是不斷尋找書的人、來吸收書中精華的讀者。」愛書的人們，給了都市風景豐富的意義。我們需要保存城市裡的證據，需要給更多讀者火熱的求知慾，如此，則不需傷感「書街不再」了。

位於重慶南路、衡陽路交叉口的東方大樓，前身是重慶南路上第一家現代書店「新高堂」。 攝影ー鄭弘敬
位於重慶南路、衡陽路交叉口的東方大樓，前身是重慶南路上第一家現代書店「新高堂」。 攝影ー鄭弘敬

【完整內容請見《台北畫刊》三月號626期】。

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