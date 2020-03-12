美食編輯帶路 內行味蕾的食慾地圖

整理－黃映嘉 圖─筷炒、肉大人、房間餐酒、心潮飯店

跑遍國內外知名景點、特色餐廳，總是第一時間獲得熱騰騰的情報，沒有比他們對美食更敏銳的專家了。《TRAVELER Luxe旅人誌》與網路媒體「JUKSY街星」的美食線編輯，提供採訪過後還會不斷回訪的店家、私心喜歡的美味以及近期話題餐廳，引領大家吃遍台北的迷人風味。

旅遊美食雜誌《TRAVELER Luxe旅人誌》編輯Sherry，時常在世界各地旅行和品嘗美食。對她來說，旅途中相遇的美酒與美食，是孕育文字創作的靈感，也是放鬆心靈的幸福來源。酒香餘韻繚繞於齒頰之間，是點綴Sherry日常生活最不可或缺的元素。「無肉不歡，無酒不樂，就是我的人生座右銘。」Sherry笑著說。

時髦居酒屋 端出正宗台式快炒

Sherry的美食喜好總是與酒精脫離不了關係，因此特別鍾愛可以佐酒的料理，近期進駐遠百信義A13的「筷炒」，就是她的心頭好。熱愛台式料理的她，在工作中因緣際會得知這間餐廳，不吃還好，一吃便難以忘懷。

筷炒可以說是台灣熱炒文化的2.0版，一樣有道地的開胃台菜、可乾杯助興的啤酒與熱炒攤獨有的熱鬧喧囂，尤其風格時尚且舒適的用餐環境、各種特調的風味Highball、經典台式菜色的創意玩味，值得來此體驗。

「筷炒」營造的用餐氛圍為台式熱炒增添時髦味。 圖/筷炒提供

「最喜歡在這種時尚簡約的空間，豪氣喝酒吃飯，不但能舒服地飽食一頓，還能愉快飲酒到凌晨，深夜之後的微醺感，一直是我最享受人生的時刻，身心靈都獲得極大滿足。」Sherry 說。

香脆花雕雞（左），「筷炒」將台式熱炒精緻化。 圖/筷炒提供

嗜酒之人必訪 美味肉食基地

位於繁華敦南商圈的「肉大人・肉舖火鍋」，是愛肉人士的必訪之店。店家不但提供多款頂級肉品，更研發出多種發酵湯頭， _酸菜白肉、蒜頭釀味噌與泡椒麻辣都是經過長時間發酵而成，酸甘開胃的滋味，搭配嚴選的精緻肉品、鮮活食材和氣泡飲品，一吃就上癮。

最特別的是肉大人的創辦人也很熱愛葡萄酒，來此可品嘗創辦人喜愛的酒款，一口酒、一口肉，曼妙柔順的滋味，讓人意猶未盡。「對癡迷於葡萄酒的我來說，能有一個大口吃肉又大口喝酒的地方，怎麼能夠不珍惜， _完全是心目中首選的同溫層餐廳。」Sherry 笑著說。

以潮流話題引起廣大年輕族群喜愛的網路媒體「JUKSY」，居高不下的點閱率，讓專跑美食線的編輯Iris，在面對新店家的態度也更積極，「在台北，每個禮拜都有新店家開幕，所以一定要有記憶點，才能引起大家注意。」她說。

噱頭與美味兼具 全台首家情趣餐酒館

將「開房間」這個饒富意味的詞搬上檯面，「房間餐酒The Room Bistro」結合情慾與食慾，光是店內裝潢就有不少令人臉紅心跳的畫面，雖說餐廳主打辛辣話題，以大膽的方式引起注目，但菜色也相當有賣點，「從菜單就能看出店家並非只想獲得短暫注目。」Iris說，餐廳邀請曾獲得東京國際攝影大賽金牌的Carlos Velasco，以手跟食物的互動為主題，拍出令人印象鮮明的作品。

而台灣街頭常見的滷味小吃，在這裡也轉型成猶如時尚法式料理，精選的黑白切組合、豬耳朵、牛腱、大腸頭，都充分浸潤滷汁後再烘烤，讓風味十分鮮明。主廚獨創的15種風味醬汁，如柚子胡椒美乃滋、鳳梨豆乳醬等等，也賦予滷味更豐富的變化，對此Iris認為，話題性十足的餐廳並非只有噱頭，結合在地風味，才能加深讓人想一探究竟的意念。這裡酒類創作也是重頭戲，獨家精釀啤酒包覆著令人充滿遐想的酒標，送人或自己收藏都頗有趣味。

結合料理與情趣用品販售的「房間餐酒 The Room Bistro」，在空間裝潢、菜單拍攝及菜色都投入相當大的心力。 圖/房間餐酒提供

台式靈魂正夯 進化版炒飯餐酒館

「以深刻的台菜料理工夫，翻炒出全新風味，近期開幕的『心潮飯店』想必是台北這陣子最熱門的話題。」Iris描述著最近令她印象深刻的採訪清單。「心潮飯店」延續高雄知名店家「老新台菜」對料理的堅持，並結合「永心鳳茶」文創設計的用餐體驗。不可否認，最近的餐廳都掀起一股新派台式風潮，從精緻的Fine Dining 以台灣食材入菜開始，到最近將攤販小吃重新包裝，並賦予更細緻的料理手法，「心潮飯店」正是踏著這股浪潮強勢而來。

店面裝潢融合中西風格，將高腳椅吧台與大理石桌面，擺在擁有台式拱門、古早味窗花的空間中，帶來體驗的新感受。店家主打的炒飯跳脫傳統框架，三杯雞薑味炒飯、牛排炒飯、大卷墨魚醬炒飯等，從經典台式到中西合璧都發揮得淋漓盡致。

從美食編輯的角度來看台北飲食文化，不僅能夠嗅到最新趨勢，此外，透過媒體獲得新餐廳開幕的報導，讓求知慾與味蕾能夠同時被滿足，對於喜歡嘗鮮的民眾來說，已成為與朋友聚餐時的重要參考指標。

台式復古設計融合西方優雅調性，「心潮飯店」以功力深厚的台味料理引領熱門話題。 圖/心潮飯店提供

【完整內容請見 《台北畫刊》三月號626期 】。