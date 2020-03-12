文．圖－魚夫

現在重慶南路書街的書店已寥寥可數，但從日本時代這條「本町通」所在的城內（約現今的城中區）就已書店林立，其中有兩家書店規模可以說是全臺最大。

其一為「新高堂書局」，由村崎長昶（1870-1950）經營，隨著移民的日本內地人逐漸增多以及殖民地教育的推展，且因與統治高層關係良好，日本時代臺灣最大書店新高堂乃可長期壟斷公小學校的教科府與總督府的圖書採購，那時代「秀才中的秀才」臺北高校的學生要買教科書與充實最新知識，經常得到這裡選購，尤其到了每年四月開學期間更是萬頭攢動。戰後的新高堂書局由當時出任臺北市長的游彌堅找來林呈祿、范壽康等人共同創辦東方出版社，專門出版語言教育和兒童文學作品，並積極推行國語文。

現在重慶南路上的上海商務印書館是在1947年派員來臺籌設分館，取得日本時代原日人經營的「太陽號書店」店面，先在今之重慶南路一段與漢口街三角窗這一面豎起招牌，1949 年更名為「臺灣商務印書館」和上海本店切割，獨立經營。1964 年由德高望重的王雲五先生出任董事長，1968 年將原址改建為鋼筋水泥4 層大樓，也就是今天的「雲五大樓」，但書店自2014 年暫時撤出，先到新店經營，等都更計畫通過重建後才要回來。

1980 年我來到臺北念大學，重慶南路已滿是書店，比日本時代還多，變成名副其實的書街。這條街當然是經常要來逛逛，買個兩、三本書，通常在買了書後就急著開卷閱讀， _這得找個地方好好坐下來，第一選擇當然是著名的「明星咖啡館」了。

明星咖啡館大概是臺北最具傳奇性的餐廳之一。故事遠溯自1917 年俄國共產黨發動革命時，莫斯科發生大規模動亂，沙皇尼古拉二世被迫退位，時年22 歲的艾斯尼是皇家侍衛團長，他在保護沙皇的戰役中頸部中彈昏迷，等醒來時，大勢已去。1922 年保皇派一路節節敗退，艾斯尼率部眾逃入中國哈爾濱， _再輾轉逃到上海法租界協助法軍擔任房屋檢驗的工作，1948 年，又隨國民黨政府敗逃來到台灣，在異鄉遇見了一位少年簡錦錐，日久竟情同父子，最後因為艾斯尼想念家鄉的滋味，於是找了6 位白俄一起在武昌街臺灣省城隍廟前，跟後來的臺北市長高玉樹租了三層樓高的房子，1949 年10 月30 日掛上英文招牌——ASTORIA，這就是後來令許多文人雅士流連忘返的明星咖啡館了。

明星咖啡館曾經吸引許多高官顯貴前來光顧，蔣經國的俄羅斯籍太太蔣方良也常來這家店品嘗俄羅斯軟糖等點心以及正宗羅宋湯等，一解思鄉之愁。另外，許多文人雅士如畫家郎靜山、陳景容、楊三郎、顏水龍也經常見他們出入的身影，作家如三毛、黃春明、林懷民、白先勇、季季、陳若曦、楚戈、方明、劉大任、王禎和、陳映真等人也常在此聚會，其中詩人周夢蝶即在樓下的「亭仔腳」擺起書攤維生，這裡曾因種種因素歇業，2004 年在各界連署下，重新點燈開業。

隨著數位時代的來臨，閱讀的形式改變了，紙本書籍遭遇嚴峻的考驗，金石堂城中店也於2018 年6 月歇業，從此連在書店裡買杯咖啡喝的最後堡壘也撤守了！許多家書店都已搬離，連聽說是我家親戚穩健經營的建弘書局居然也拉下鐵門，不過明星依然存在，近年來也崛起了許多深具特色的咖啡廳，如信陽街上的「NOTCH 咖啡」，由於接近1960 年代形成的南陽街補習街，所以成了許多莘莘學子埋首苦讀的所在，店家也大方地提供充電插座和網路，後來在重慶南路商務印書館旁又開了家分店，自然也是同樣的氛圍，只是多了像我這種懷念重南書街的阿伯罷了。

【完整內容請見 《台北畫刊》三月號626期 】。