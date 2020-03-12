台北空間版型 城市輪廓的閱讀指南

文－Tiffany Ku 攝影－Liszt Chang、Chan Richie

對一本雜誌而言，圖片與文字如何編排，不只是影響閱讀觀感，更是傳遞雜誌形象的來源之一。例如工整的版面讓人聯想到專業和嚴謹，變化度較高的編排則給人活潑、創意的印象。同樣的邏輯也適用在城市空間的觀察，若要你形容台北這座城市，會用什麼樣的設計詞彙描述你的空間感受？

寶藏巖自身有機的發展脈絡呼應了城市的拼貼特質。(攝影－Liszt Chang)

融會各種想像的都市空間

目前在寶藏巖駐村，記錄在地空間軌跡的藝文工作者林思駿，形容台北是一座多元、充滿生活感和故事的城市。習慣帶著紙筆在街頭漫步，為路上遇見的特色建築速寫，他說，「試著將建築一戶一戶畫出來的時候，會發現大家對於空間運用和想像都不同。」好比陽台外推、在女兒牆上加裝冷氣壓縮機，或在外牆加裝管線，這些設備滿足了使用者的需求，也展現了台北獨有的生活和故事感。

因為歷史發展，林思駿指出台北不像紐約、京都、巴黎這些城市，在都市規畫上擁有一條遠而長的時間軸，不同時代對於台北這座城市各自有著不同的想像。像是清代的萬華和艋舺，都市空間是根據大眾的需求自然發展而成，道路或歪或斜，呈現有機的型態；到了日本時代，政府為了表現權力，引進西方的城市規畫，用圓環、棋盤或放射狀的道路，取代舊有的街道； _戰後除了部分沿用過去規畫，因應人口快速增長，計畫的版圖也向外延伸。

不同時期對台北的想像，造就都市空間帶有一種衝突和矛盾，現代化的棋盤道路和高樓、自然發展的小巷和聚落同時並存在城市之中，若用一種版型來描述台北， _林思駿會用「拼貼」來形容，「很多人以前做了什麼，現在的人又塗改掉。」看不見一以貫之的排版架構，但卻長出自己的個性。他補充，這也是台灣以及許多相似歷史背景的亞洲城市，空間樣貌異於西方都市之處。

與城市暫時抽離的台北地景

林思駿覺得有趣的城市亮點，還包含了捷運與河濱公園。他形容，捷運時而走在高架軌道上、時而鑽到地底，這樣的活動方式常讓他在搭乘時有種與城市斷開的錯覺，乘客會清楚知道自己要在哪一站下車，在從Ａ點到Ｂ點的過程之中，偶爾會因為列車奔馳在高架軌道上可以看見城市風光，但多數的時間卻是在黑暗的地底穿梭。這樣的切換，讓人聯想到雜誌上為了轉換閱讀情緒而出現的過場頁面，透過充滿張力的影像，帶領讀者進入雜誌的下一個篇章。

距離日常移動範圍有段路程的河濱公園，也讓林思駿有類似的感受。他說，「河濱公園是一個大家喘口氣、活動筋骨的地方。」當民眾來此地運動、抒發日常累積的壓力，其實也像是搭捷運一樣，暫時跟城市斷開了連結。不過與捷運帶來的抽離感不同，河濱公園像是讓人期待的城市一隅。林思駿對河濱公園的想法，近似接在雜誌專題後會出現的精緻廣告頁面，明亮、驚奇，也令人憧

憬。

捷運奔馳於台北，或遁入地底、或躍升至陸地，創造出與城市間若即若離的感受。（攝影／Chan Richie）

窺看時代與台北生活的樣態

如果想一覽台北的城市空間，比起從台北101大樓鳥瞰整個台北，林思駿更建議前往寶藏巖。城南邊陲的寶藏巖，因地勢較高可以看見水源快速道路、福和橋這些台北的基礎建設，山腳下就是斷開城市連結的古亭河濱公園。因為沒有高樓大廈的遮蔽，能夠看見台北難得的天際線，收攏出台北的整體形象，對他來說，是認識台北這座城市的獨特切面。

除了能夠觀察城市，寶藏巖也體現了城市空間拼貼的一面。從過去居民依照山勢搭建居所、歷經拆除的爭議，到今天轉型成台北國際藝術村，不同階段對此地的想像，呼應了台北空間總是處於一種有機、破碎，隨著時間疊加成其他城市看不見的個性模樣。

寶藏巖聚落內一棟棟居民自力搭建的屋舍，則展現出此地獨有的生活感。就像安裝在通道上的遮雨棚，為了採光，建造者特別在木板上開了洞、換上透明隔板讓光線可以穿透進來，林思駿直言，不曉得脈絡的人或許會直覺雜亂無章，「但因為了解背後的成因、它所代表的意義」，寶藏巖成了他心目中最能夠體現台北城市空間的一道縮影。

讓記憶豐富台北的空間意象

從開始記錄街上建築物到今天，林思駿相信除了看得見的空間，人們對於都市空間的感受，更綜合體現了城市的形象。駐村期間，他開始採訪寶藏巖居民和商家對於此地的印象，他說，「將這些東西蒐集起來後，才能慢慢還原寶藏巖究竟是個怎麼樣的地方。」延續著他的想像，在台北「拼貼」的版面上，屬於寶藏巖的單元，必定也充滿在地人的輪廓印象。

林思駿認為觀察城市之前，我們要好好反思自己的生活，如何「生活」，才是「活著」的重點，他也鼓勵大家放下生活的「目的性」，試著用漫無目的的方式在城中遊走，學著用輕鬆的態度留意城市裡每一條潛在的驚喜訊息，構成台北「形貌」的元素，就潛藏在其中。

遠離繁忙都會中心的河濱公園，是台北明亮、令人憧憬的存在。 攝影－Liszt Chang

【完整內容請見 《台北畫刊》三月號626期 】。