台北字體美學 徒步街頭的文字觀察

文－Stella Tsai 攝影－林軒朗、羅健宏

如果要用字體來看台北，什麼字體最能代表台北這座城市？跟著中文字型設計團隊justfont字型設計總監林霞走進歷史悠久的大稻埕，透過設計師之眼指路，一起深入窺探台北街頭的字體運用，以及不同時代帶來的珍貴視覺風景。

引領街頭文字風景的劉體楷書

字體在一本雜誌裡，扮演著舉足輕重的角色，小至內容版面，大到整體的視覺印象，都直接深刻地影響閱讀者的觀感，更不用說從踏出家門開始，商店的招牌、宮廟的牌匾，到餐廳的菜單上都是。儘管容易被忽略，卻總是點滴細微地影響著人們的生活。

放眼台北這座城，百年來匯聚了來自五湖四海、為了「討生活」而落地生根的異鄉人，帶來不同的美學與觀念，也一起交織成台北街上的獨特文字風景。

走在台北街頭，林霞與justfont 設計團隊習慣留意路上有趣的招牌，用字體想像城市的脈絡。 圖/林軒朗

街道上不可少的小吃攤，總是大方地將菜單放上招牌。「滷肉飯」、「雞肉飯」、「四神湯」，文字一貫渾厚圓潤，閱讀起來清楚明瞭，觀感上也帶有濃厚入味、香氣四溢的氣息，勾起人們的食慾。這種被業界稱作「劉體楷書」的字體，來自1970 年代劉元祥出版的《商用字彙》書法字帖， _因為清晰好看，成為製作店家招牌的範本字體，從小吃店到商業店家，業界採用率之高，可說是台灣街道的文字風景代表。

也因為劉體楷書的普及，店家間為了能比其他業者更顯眼，以增強自己的商業競爭力，招牌設計興起了越大、越紅就越能聚眾的思維。結果招牌一個比一個大、色彩爭奇鬥豔，巴不得讓所有人一眼就能看見。這番招牌爭奪戰，對台灣人並不陌生， _但看在外國人眼中卻彰顯了台灣獨特的街道美學。在眾多攝影師、畫家的作品中， _留下獨一無二的美麗紀錄。

一條街縮影一座城

作為一個大都市，台北沒有明顯的住商分離或產業分野，無論東西南北，都能看到不同型態的店家比鄰而居，彼此間生活緊密交織。林霞表示，如大稻埕因其地利之便，自清光緒開始便是商賈聚集之地，一路跨越日本時期、民初到現代，街道上的店家一批換過一批，招牌從過往手繪到印刷、典雅到鳴放，至今依然懷舊地保留了每個時期的獨特樣貌，走在這條街區，宛如閱讀一本台北城的字體演變史。

藝術感的手繪招牌

「台灣人從小到大最常接觸的就是廟宇，偏偏廟裡的字體，卻是最常被忽略的。」林霞笑說，宮廟的匾額與字牌，集結了全台灣最具藝術性的書寫。以迪化街上的台北霞海城隍廟為例，這座走過百年歷史、吸取跨世代香火與心願的廟宇，儘管經過多次修葺，「霞海城隍廟」五個大字總是炯炯有神地撐起信徒的期盼。而其他懸掛在廟宇內的匾額與楹聯，大都來自地方官員及仕紳的進獻，上頭的字體往往委託詩人或書法家題字。林霞特別留意到，廟宇使用的字體容許較為自由、奔放的發展，所以多半帶有書寫者與當地的個性，特別有味道。

印刷尚未普及的時代，招牌會委由詩人或書法家題字，字體常帶有書寫者的個性。 圖/林軒朗

站在永樂市場廣場前，「兩江醫院」店面早已易主，但手繪字體招牌依然高掛，在那個印刷尚未普及的時代，店家多半委人手繪，再刻成招牌。這樣的字體以清楚為主，但又帶有書寫者的創意延伸；以「兩江醫院」來說，因應醫院的需求，混合隸書、篆書特徵的圓體，帶來心平氣和與信任的觀感。同一條街上的「慶源藥行」，帶有20 世紀早期圓體的美術字風格，縮小字面、調整筆鋒，看來舒服、和緩，是醫療院所在招牌擇字上的小技巧。同樣是醫療院所，迪化街的「屈臣氏大藥房」選字不同於香港屈臣氏標準的稜角分明魏碑筆畫，改以圓潤溫柔的魏碑體書寫，保有楷書的韻味，同時帶有台灣特有的和氣圓融性格。

小招牌設計展個性

時序來到現代，設計意識抬頭，加上網路資訊發達，人們不需完全仰賴招牌就能找到店家。因此設計師開始在招牌上大玩字體設計，同時也趨向不過度招搖的小巧個性美學。林霞認為，這樣的趨勢為台北的街道風景翻開新的篇章，不再以搶鋒頭為目的，店與店之間和氣相容，為整體街景調性帶來完美的平衡。咖啡店、服飾店、個性手作工作室進駐城市的各個角落，有的改造老屋，有的藏身公寓2 樓，小小的招牌挑戰各種材質與印刷，以手繪或設計字體融合門面，不需過度招搖，地圖找得到足矣。就像「幻猻家咖啡」懸掛在柱子上的招牌，字體無圓角的復古設計，讓人聯想到日本昭和時代的喫茶館，摩登十足。

不管是商業區的正式黑體、醫療院所的溫潤圓體、小吃五金的劉體楷書，還是融合設計師創意與品牌性格的設計字體，都能在台北這座城市找到自己的篇章。林霞笑說：「人的美學會構築一個地方的樣貌。」台北集結了形形色色的人，造就了多元基礎，養出了豐富的內裡，就像大稻埕，因為囊括歷年的招牌字體，展現了活潑又獨特的一面。如果台北是一本雜誌，你也許無法從封面一窺全貌，但待你翻開內頁， _就能在不同章節中，找到多元豐富的生活樣貌，以及契合自己美感的舒適篇章。

【完整內容請見 《台北畫刊》三月號626期 】