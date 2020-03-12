快訊

好萊塢影星湯姆漢克夫婦 透過IG宣布新冠肺炎確診

口罩實名制2.0一開放就大當機 民眾：比高鐵票難搶

台北字體美學 徒步街頭的文字觀察

聯合新聞網 / 臺北畫刊
配合街區規範，大稻埕店家將招牌規格統一，招牌上的文字則保留原本多樣的風貌。 圖/林軒朗
配合街區規範，大稻埕店家將招牌規格統一，招牌上的文字則保留原本多樣的風貌。 圖/林軒朗

文－Stella Tsai 攝影－林軒朗、羅健宏

如果要用字體來看台北，什麼字體最能代表台北這座城市？跟著中文字型設計團隊justfont字型設計總監林霞走進歷史悠久的大稻埕，透過設計師之眼指路，一起深入窺探台北街頭的字體運用，以及不同時代帶來的珍貴視覺風景。

引領街頭文字風景的劉體楷書

字體在一本雜誌裡，扮演著舉足輕重的角色，小至內容版面，大到整體的視覺印象，都直接深刻地影響閱讀者的觀感，更不用說從踏出家門開始，商店的招牌、宮廟的牌匾，到餐廳的菜單上都是。儘管容易被忽略，卻總是點滴細微地影響著人們的生活。

放眼台北這座城，百年來匯聚了來自五湖四海、為了「討生活」而落地生根的異鄉人，帶來不同的美學與觀念，也一起交織成台北街上的獨特文字風景。

走在台北街頭，林霞與justfont 設計團隊習慣留意路上有趣的招牌，用字體想像城市的脈絡。 圖/林軒朗
走在台北街頭，林霞與justfont 設計團隊習慣留意路上有趣的招牌，用字體想像城市的脈絡。 圖/林軒朗

街道上不可少的小吃攤，總是大方地將菜單放上招牌。「滷肉飯」、「雞肉飯」、「四神湯」，文字一貫渾厚圓潤，閱讀起來清楚明瞭，觀感上也帶有濃厚入味、香氣四溢的氣息，勾起人們的食慾。這種被業界稱作「劉體楷書」的字體，來自1970 年代劉元祥出版的《商用字彙》書法字帖， _因為清晰好看，成為製作店家招牌的範本字體，從小吃店到商業店家，業界採用率之高，可說是台灣街道的文字風景代表。

也因為劉體楷書的普及，店家間為了能比其他業者更顯眼，以增強自己的商業競爭力，招牌設計興起了越大、越紅就越能聚眾的思維。結果招牌一個比一個大、色彩爭奇鬥豔，巴不得讓所有人一眼就能看見。這番招牌爭奪戰，對台灣人並不陌生， _但看在外國人眼中卻彰顯了台灣獨特的街道美學。在眾多攝影師、畫家的作品中， _留下獨一無二的美麗紀錄。

一條街縮影一座城

作為一個大都市，台北沒有明顯的住商分離或產業分野，無論東西南北，都能看到不同型態的店家比鄰而居，彼此間生活緊密交織。林霞表示，如大稻埕因其地利之便，自清光緒開始便是商賈聚集之地，一路跨越日本時期、民初到現代，街道上的店家一批換過一批，招牌從過往手繪到印刷、典雅到鳴放，至今依然懷舊地保留了每個時期的獨特樣貌，走在這條街區，宛如閱讀一本台北城的字體演變史。

藝術感的手繪招牌

「台灣人從小到大最常接觸的就是廟宇，偏偏廟裡的字體，卻是最常被忽略的。」林霞笑說，宮廟的匾額與字牌，集結了全台灣最具藝術性的書寫。以迪化街上的台北霞海城隍廟為例，這座走過百年歷史、吸取跨世代香火與心願的廟宇，儘管經過多次修葺，「霞海城隍廟」五個大字總是炯炯有神地撐起信徒的期盼。而其他懸掛在廟宇內的匾額與楹聯，大都來自地方官員及仕紳的進獻，上頭的字體往往委託詩人或書法家題字。林霞特別留意到，廟宇使用的字體容許較為自由、奔放的發展，所以多半帶有書寫者與當地的個性，特別有味道。

印刷尚未普及的時代，招牌會委由詩人或書法家題字，字體常帶有書寫者的個性。 圖/林軒朗
印刷尚未普及的時代，招牌會委由詩人或書法家題字，字體常帶有書寫者的個性。 圖/林軒朗

站在永樂市場廣場前，「兩江醫院」店面早已易主，但手繪字體招牌依然高掛，在那個印刷尚未普及的時代，店家多半委人手繪，再刻成招牌。這樣的字體以清楚為主，但又帶有書寫者的創意延伸；以「兩江醫院」來說，因應醫院的需求，混合隸書、篆書特徵的圓體，帶來心平氣和與信任的觀感。同一條街上的「慶源藥行」，帶有20 世紀早期圓體的美術字風格，縮小字面、調整筆鋒，看來舒服、和緩，是醫療院所在招牌擇字上的小技巧。同樣是醫療院所，迪化街的「屈臣氏大藥房」選字不同於香港屈臣氏標準的稜角分明魏碑筆畫，改以圓潤溫柔的魏碑體書寫，保有楷書的韻味，同時帶有台灣特有的和氣圓融性格。

小招牌設計展個性

時序來到現代，設計意識抬頭，加上網路資訊發達，人們不需完全仰賴招牌就能找到店家。因此設計師開始在招牌上大玩字體設計，同時也趨向不過度招搖的小巧個性美學。林霞認為，這樣的趨勢為台北的街道風景翻開新的篇章，不再以搶鋒頭為目的，店與店之間和氣相容，為整體街景調性帶來完美的平衡。咖啡店、服飾店、個性手作工作室進駐城市的各個角落，有的改造老屋，有的藏身公寓2 樓，小小的招牌挑戰各種材質與印刷，以手繪或設計字體融合門面，不需過度招搖，地圖找得到足矣。就像「幻猻家咖啡」懸掛在柱子上的招牌，字體無圓角的復古設計，讓人聯想到日本昭和時代的喫茶館，摩登十足。

不管是商業區的正式黑體、醫療院所的溫潤圓體、小吃五金的劉體楷書，還是融合設計師創意與品牌性格的設計字體，都能在台北這座城市找到自己的篇章。林霞笑說：「人的美學會構築一個地方的樣貌。」台北集結了形形色色的人，造就了多元基礎，養出了豐富的內裡，就像大稻埕，因為囊括歷年的招牌字體，展現了活潑又獨特的一面。如果台北是一本雜誌，你也許無法從封面一窺全貌，但待你翻開內頁， _就能在不同章節中，找到多元豐富的生活樣貌，以及契合自己美感的舒適篇章。

【完整內容請見《台北畫刊》三月號626期

台北畫刊109年3月-城市編輯術 當台北成為一本雜誌
台北畫刊109年3月-城市編輯術 當台北成為一本雜誌

相關新聞

台北字體美學 徒步街頭的文字觀察

如果要用字體來看台北，什麼字體最能代表台北這座城市？跟著中文字型設計團隊justfont字型設計總監林霞走進歷史悠久的大稻埕，透過設計師之眼指路，一起深入窺探台北街頭的字體運用，以及不同時代帶來的珍貴視覺風景。

台北配色法則 日常底蘊中的城市本色

假如要製作一本名為台北的雜誌，你會如何挑選和配置顏色。生活在這座融合多元文化、新舊風貌交錯的都市，心裡覺得最「台北」的場景又是何處？若你總苦於不知如何向外地朋友介紹台北，從「色彩」開始，或許會是個吸引人的方式。

台北空間版型 城市輪廓的閱讀指南

對一本雜誌而言，圖片與文字如何編排，不只是影響閱讀觀感，更是傳遞雜誌形象的來源之一。例如工整的版面讓人聯想到專業和嚴謹，變化度較高的編排則給人活潑、創意的印象。同樣的邏輯也適用在城市空間的觀察，若要你形容台北這座城市，會用什麼樣的設計詞彙描述你的空間感受？

書街裡的咖啡香

現在重慶南路書街的書店已寥寥可數，但從日本時代這條「本町通」所在的城內（約現今的城中區）就已書店林立，其中有兩家書店規模可以說是全臺最大。

台北城中的百年閱讀風景 國立臺灣文學館館長× 建築文資工作者

在誠品、金石堂書店尚未普及的時代，提起書店就會聯想到重慶南路。這條長約3公里的道路，極盛時期曾有高達77家出版社在此經營。入手甫在書店上架的小說、散文、報刊，甚至是參考書，每個台北人都有屬於自己跟重慶南路的回憶。

美食編輯帶路 內行味蕾的食慾地圖

跑遍國內外知名景點、特色餐廳，總是第一時間獲得熱騰騰的情報，沒有比他們對美食更敏銳的專家了。《TRAVELER Luxe旅人誌》與網路媒體「JUKSY街星」的美食線編輯，提供採訪過後還會不斷回訪的店家、私心喜歡的美味以及近期話題餐廳，引領大家吃遍台北的迷人風味。

愜意坦率的南洋小日子

東南亞的移民與移工，隨著在台北落地發展的時間增長，彼此也形成小小的聚落，將家鄉風景移植貼上，讓人從紛擾的大馬路轉個彎，就能輕易踏入不同的國度。木柵的傳統市場、中山北路的小菲律賓、台北車站旁的印尼街，是異鄉人一解鄉愁的慰藉，也是本地人探訪外國風情的入口。

空間系女子實踐 從Lo-Fi House走進都會女性的房間

從個人形象、日常選物，到家居設計，近年來「風格」儼然成為城市美學的代名詞，而生活在台北都會的形色女子們，更擅長把自己生活中汲取的養分與多元觀點轉變為創造力，將不同風格的無限可能透過物件化為真實。

穿搭系女子解析 Meg Lu的都會潮流轉播

冬日的台北街頭，迎面而來的是打扮風格各異的男男女女。女子妝容繽紛，多層次的打扮在機能與款式間絕妙平衡；男子看似整體休閒，不經意顯露的正式單品才是舉手投足間的關鍵。在這個潮流快速輪轉、審美意識高漲的當下，穿得好不是唯一，還要穿出自我特色。

刺青系女子修煉 當Birdycody以紋身作為自主圖騰

一切都是粉嫩色的，她的指甲、她的異想世界，甚至是她的刺青工具，刺青師Birdycody替來客紋上的線條或圖樣裡，有著台北的多樣風情。刺青就像城市裡濃烈而迷人的五光十色，總能尋覓到每個人坦然攤開在肌膚上的靈魂本色。

兩代女子的共居日常——女大學生 湯采陵 Ｘ 銀髮族奶奶 謝安娜

「青銀共居」最早起源於荷蘭，顧名思義就是開放青年與年長者共同生活在同一空間，相互幫助，也相互陪伴，除期望藉此解決居住空間問題，也加強人與人之間情感的凝聚。

想用什麼方式賞花？2020陽明山賞花途徑提案 步行派vs.兜風派vs.公車派

今年的你想以什麼方式賞花？遊覽陽明山的方式有很多種，步行派可以漫步於櫻花樹下，近距離感受大地回春的氣息；鐵馬族可在徐徐春風陪伴下，欣賞沿途粉色的旖旎風光；長者們則可以選擇搭乘公車，輕鬆飽覽繁花盛開之美。

熱門新聞

台北配色法則 日常底蘊中的城市本色

書街裡的咖啡香

台北空間版型 城市輪廓的閱讀指南

台北字體美學 徒步街頭的文字觀察

美食編輯帶路 內行味蕾的食慾地圖

台北城中的百年閱讀風景 國立臺灣文學館館長× 建築文資工作者

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。