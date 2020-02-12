台北與世界的社會住宅 適合在地生活的住宅計畫

文∕林佳蕙 圖∕台北市都市發展局、于欣可

熙攘的城市，是眾人築夢營生的集中地，伴隨而生的家宅聚落，則讓本地的世代住民和外地遷居者有了安身立命的根基之所。而在這樣的版圖中，政府為照顧不同收入階層而建設的「社會住宅」，不但為城市的生活和成員納入多元的可能性，亦豐富了鄰里活動的樣貌。

台北市政府近幾年將興建只租不賣的社會住宅列為重要的施政目標，為此，北市府也積極借鏡各國經驗，從社會住宅發展悠久的歐洲到鄰近的韓國，都有所研究和交流。

長期關注居住正義議題、現為荷蘭台夫特理工大學建築學院都市學博士候選人的于欣可，研究範圍擴及歐美與亞洲多處城市，他認為儘管台灣因為歷史因素，在法規訂定上受到不少美式城市的概念影響，然而自然發展而成的生活型態與巷弄鄰里結構，與歐洲的歷史老城其實更為相近，因此在都市規畫方面，歐洲有不少可供取借的體例。

荷蘭的社會住宅是世界公認「民間興辦」相當成功的案例。（圖／于欣可）

他以荷蘭為例，1901年通過意義重大的《住宅法》，當地政府雖不能擔任興建社會住宅的角色，但可以資助非營利、財務獨立的住宅協會建設這類屋舍，而協會則在房屋落成後負責社宅的出租、經營和管理，他說：「社會住宅不是短期獲利的工具，不會有建商直接投資，所以初期需要政府協助，落成後可以自給自足，政府的財務負擔就會降低，甚至可以推新案。」

與國際接軌的社宅規畫

而韓國由地方政府出資成立的公法人「首爾住宅都市公社」（SH）也是台北的主要觀摩對象之一。世宗大學都市與不動產研究所教授金秀顯在去年11月來台的演講中，即指出韓國首爾於2018年發布的公共租賃住宅資料中，SH所建住宅在首爾公共租賃住宅的佔比已達70.3%，而公共租賃住宅則佔全市屋宅的8%（台北約為0.8％），顯示公部門的挹注與支持，將有望降低住屋問題。

而台北市截至去年11月，已完工、施工中及待開工的社宅達47處，已決標及招標中的社宅4處，合計達1.3萬戶，後續規畫基地亦會陸續動工，預計興辦戶數可超過1.9萬戶。而除了新蓋的社宅，未來也將持續引入民間資源，一方面透過都市更新容積獎勵回饋，另一方面則盤點閒置或低度利用公有土地，及修繕市有閒置眷舍，以取得興建社會住宅的用地。

因應時代需求的長期投資

面對台北的現況，于欣可表示城市應將社宅發展視為長期投資，而非以短時間的建量取勝，例如荷蘭便花了120年才建立穩定制度。在政府的監管下，荷蘭的社宅品質不僅得到保障，隨之新設的老人日照中心、托兒所、公共設備，亦帶動社區鄰里空間的更新。在批次性的建設規畫中，設計也可彈性調整，推出適合長者的電梯樓房、單身貴族的套房公寓，以及適合傳統家庭居住的屋宅等多種住屋選項，對應不同世代和階層的需求，並適時反映家庭結構和生活方式的變遷，十分值得借鏡。

他也進一步解釋，社宅不是只提供給窮困的人住，而是配合整體都市規畫和政策，供應不同社會階層混居的集合住宅。「所以『社會住宅』指稱的不是特定的建築物，而是一種制度，有些建築可以混合社宅與私宅，這是社宅最關鍵的概念。」而回歸到根本，無論世界各處如何實踐社會住宅，回歸在地條件與居住權益，始終是不變的方針。

【完整內容請見《 台北畫刊 》二月號625期】。

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