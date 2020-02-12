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賞櫻野餐點心DIY 花朵意象料理
文‧攝影∕漢娜的小餐桌 Hannah's Little Table
賞櫻最浪漫的事莫過於帶著自己親手料理的點心，坐在草地上野餐、聊天。「漢娜的小餐桌Hannah's Little Table」主理人張菡晨（Hannah）準備了幾道甜點，讓人人都能捲起袖子下廚，並且帶上它們，在櫻花樹下好好品嘗！
花漾草莓酒凍
分量：5杯
食材：
粉紅香檳 100毫升
白開水 500毫升
細砂糖 60克
寒天果凍粉 6克
草莓 10顆
香堇菜 5朵
作法：
1.將粉紅香檳和白開水倒入小鍋中煮到微滾，加入寒天果凍粉和細砂糖攪拌至完全溶解後，靜置冷卻至50度左右。
2.草莓洗淨擦乾，去蒂頭後切成兩半備用。
3.在容器中放入切好的草莓，再將降溫後的果凍液倒入，並冷藏。
4.食用時加上香堇菜點綴即可。
花見飯糰
分量：12個
食材：
白飯 600克
綠花椰 1/4顆
鹽漬櫻花 5朵
小黃瓜 1條
鮭魚鬆 15克
鮭魚卵 20克
拌飯香鬆 5克
香堇菜 3朵
作法：
1.將白飯分成4等份，1份約150克。
2.鹽漬櫻花泡水瀝乾後切碎備用，綠花椰汆燙後切下頂端鮮綠部分備用
3.小黃瓜以削皮刀削成薄片，再切成細長條狀備用。
4.將綠花椰和鹽漬櫻花拌入第1份白飯，鮭魚鬆拌入第2份、鮭魚卵拌入第3份、香鬆拌入第4份。
5.每一份拌好配料的白飯再各分成3等份，1份為1顆飯糰，再以保鮮膜或模具協助將飯糰整圓。
6.將小黃瓜條排成米字形，再將鮭魚卵飯糰置於中央並包起。
7.盛盤時以香堇菜和鮭魚卵點綴即可享用。
【完整內容請見《台北畫刊》二月號625期】。
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