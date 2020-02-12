賞櫻野餐點心DIY 花朵意象料理

文‧攝影∕漢娜的小餐桌 Hannah's Little Table

賞櫻最浪漫的事莫過於帶著自己親手料理的點心，坐在草地上野餐、聊天。「漢娜的小餐桌Hannah's Little Table」主理人張菡晨（Hannah）準備了幾道甜點，讓人人都能捲起袖子下廚，並且帶上它們，在櫻花樹下好好品嘗！

花漾草莓酒凍

分量：5杯

食材：

粉紅香檳 100毫升

白開水 500毫升

細砂糖 60克

寒天果凍粉 6克

草莓 10顆

香堇菜 5朵

花漾草莓酒凍(攝影∕漢娜的小餐桌Hannah's Little Table)

作法：

1.將粉紅香檳和白開水倒入小鍋中煮到微滾，加入寒天果凍粉和細砂糖攪拌至完全溶解後，靜置冷卻至50度左右。

2.草莓洗淨擦乾，去蒂頭後切成兩半備用。

3.在容器中放入切好的草莓，再將降溫後的果凍液倒入，並冷藏。

4.食用時加上香堇菜點綴即可。

「花漾草莓酒凍」製作步驟(攝影∕漢娜的小餐桌Hannah's Little Table)

花見飯糰

分量：12個

食材：

白飯 600克

綠花椰 1/4顆

鹽漬櫻花 5朵

小黃瓜 1條

鮭魚鬆 15克

鮭魚卵 20克

拌飯香鬆 5克

香堇菜 3朵

花見飯糰食材 (攝影∕漢娜的小餐桌Hannah's Little Table)

花見飯糰製作步驟(攝影∕漢娜的小餐桌Hannah's Little Table) 作法：

1.將白飯分成4等份，1份約150克。

2.鹽漬櫻花泡水瀝乾後切碎備用，綠花椰汆燙後切下頂端鮮綠部分備用

3.小黃瓜以削皮刀削成薄片，再切成細長條狀備用。

4.將綠花椰和鹽漬櫻花拌入第1份白飯，鮭魚鬆拌入第2份、鮭魚卵拌入第3份、香鬆拌入第4份。

5.每一份拌好配料的白飯再各分成3等份，1份為1顆飯糰，再以保鮮膜或模具協助將飯糰整圓。

6.將小黃瓜條排成米字形，再將鮭魚卵飯糰置於中央並包起。

7.盛盤時以香堇菜和鮭魚卵點綴即可享用。

【完整內容請見《 台北畫刊 》二月號625期】。

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