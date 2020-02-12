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友善台北 陪伴街友的溫柔力量

聯合新聞網 / 臺北畫刊
夢想城鄉企畫謝宜潔（左）與陳亮君（右）參與許多協助街友新生的活動，同時也跟他們建立如同朋友的關係。(攝影∕莊智淵)

文∕陳怡如 攝影∕莊智淵 圖∕夢想城鄉

街友，也是城市中的一員，長期關注街友議題的「人生百味」，在熱鬧的台北車站旁，為街友打造舒心的溫暖歸所；深耕萬華的「夢想城鄉」，則協助弱勢者化身為導覽員，連結社區店家、景點，述說萬華生命故事。透過對內、對外雙管齊下，為台北的各個角落引入溫暖陽光。

就在繁華的台北車站旁，隱身在巷弄裡的「重修舊好」，是間非典型的暖心小食堂。三層樓的空間，既販售簡餐、飲品，也無償提供街友洗澡、洗衣和打工換餐，這是長期關注街友議題的「人生百味」團隊在去年7月最新開張的空間據點。

對內有家，打造街友安心的歇腳據點

這個共好空間，原是台北市公共運輸處的老舊宿舍，團隊接手後，打造成街友的歇腳據點，不僅讓他們免費洗澡、洗衣、烘衣、打工換餐，也連結社福資源，甚至開設藝術工作坊，「我們希望大家可以在這裡修復元氣。」重修舊好專案統籌鍾世柔說。

重修舊好的友善氛圍，讓街友展現不同樣貌。有位過去常有鬧事紀錄的街友，來到店裡兩週後，有天突然開口想借廚房，原來有餐飲背景的他，想煮泡麵給另外兩位街友吃，「老實說一開始我有點怕他，但如果我只記得他會喝酒鬧事的一面，就看不到他想煮東西給朋友吃的這一面。當大家在這裡自然互動，就會發現每個人還有很多其他面向。」

沒有過度裝潢的「重修舊好」，就像一般民宅，成為街友溫暖的家。(攝影∕莊智淵)

相比其他機構以提供物資為主，「我們強調的是重新建立人際連結。」鍾世柔說。除了讓街友在這裡相聚聊天，每月舉辦一次的藝術活動，更透過畫畫、寫感謝卡等方式，鼓勵他們說出人生故事，「在街上久了，很長時間遭受別人異樣眼光，我們希望他們能感受到好的人際互動，和別人的友善回饋。」

鍾世柔認為，一個人會變成街友，甚至精神狀況異常，絕對是經過非常長的歷程，同樣的，要改變也需要很長時間，「我常用失戀形容，明明知道趕快放下就好，但就是會有一段『爛泥』的過程，我們就是陪伴他度過這段爛泥時間。」

經過半年多的努力，現在重修舊好每天都會吸引10到15位街友前來，許多人從一開始的觀望、防備，到現在看到店員忙不過來時會主動開口幫忙，「他們真的把這地方當作自己的家，有認同感，所以才會願意一起整理。」更重要的是，從失序匱乏到願意協助他人，「在這裡可以感覺到他們的身心狀態比之前穩定。」

扮演橋梁的重修舊好，一邊溫柔陪伴街友，一邊也開啟人們和街友對話的契機，「很多人知道隔壁坐的是街友時，都會很驚訝！」其實許多街友不像大家刻板印象中的樣子，「先撕掉一般人對街友的標籤，民眾就有機會重新認識街友，再回到生活中跟別人分享。」鍾世柔認為這跟台北市民的特性有關，不僅更加開放包容、友善程度高，也更願意傾聽街友的故事。

「重修舊好」內的餐點，一般消費者可付費購買，街友則能以打工換餐的方式取得。(攝影∕莊智淵)

對外發展，和在地社區合作共存

另一方面，台北資源多，服務街友的組織也多，大家彼此互相照應、連結資源，也讓這張協助街友的網絡更加綿密。扎根萬華的「夢想城鄉」，也是人生百味重要的協力夥伴之一。

在面對萬華的弱勢族群時，夢想城鄉透過導覽、藝術創作和手作木工等三大文化方案，串聯經濟弱勢者和在地社區，「我們希望用『合作』取代『驅趕』，用共存的方式解決問題。當街友具備社區角色可以回饋時，就能在他們身上看到價值。」夢想城鄉活動企畫謝宜潔與陳亮君表示。

比如透過繪畫、拼貼⋯⋯各種形式的「藝術創作」，敲開街友心防，讓他們說出人生故事，面對外界可以展現自己的價值，內心也能更安定平靜。「手作木工」則強調人際合作，與夥伴一同完成作品，更可和其他社群連結，像是幫忙全球在地行動公益協會（Glocal Action）製作課桌椅，送往泰緬邊境。

透過木工體驗加強街友的人際連結，作品同時還能做公益。（圖／夢想城鄉）

至於「導覽」，則是培訓經濟弱勢者成為導覽員，揉合景點與街友生命經驗，帶領遊客看見不一樣的萬華，「我們在他們身上找到跟這個社區連結的故事，完全不需要背稿。」謝宜潔說。

像是67歲的樂樂姐，本身是單親媽媽，因車禍後無法工作，親子關係緊繃，後來還有憂鬱症。一開始請她分享故事，她常自我否定，但其實以前她在市場工作，講起店家生態活潑有趣，信手拈來就是一段萬華生意史。

後來夢想城鄉和當地的青年旅館「大可居」合作市場導覽活動，就請樂樂姐帶遊客去市場採買、聽故事，再回到旅館烹煮，量身訂做的導覽路線，讓樂樂姐重拾自信。陳亮君表示，「透過分享故事，樂樂姐開始看到自己的好，現在她變得更加勇敢，有種拿回自主權的感覺。」

然而培訓導覽員並不容易，團隊幾乎要花上一年時間，才能讓這些弱勢者練習與人溝通、不害怕被批評與提問，5年來共培訓10位導覽員，目前有4位提供導覽服務，每次3小時的導覽活動，至今已累積千人參與。

經過培訓後，街友輝哥如今已成為獨當一面的導覽員。（圖／夢想城鄉）

透過生動解說，參加的民眾大都對街友印象翻轉，就連萬華在地的店家老闆也對街友改觀，「有位老闆告訴我們，以前只要看到街友他就會繞過，也無法理解他們為何不工作？現在知道他們其實很願意跟我們一起努力。其實當人們真的理解以後，恐懼也會消除。」陳亮君說。

「一個人要被支撐起來不是只有經濟狀態，他需要有朋友、有盼望，覺得自己有能力才行。」謝宜潔說。她也觀察到政府除了關注街友的工作、居住等外在條件，也積極幫助遊民重建人際關係，加強心理建設，跳脫以往必須有實際住所才算脫遊的認知，並反應在「脫遊指標」定義的改變上，「這都是跟過去很不一樣的事。」

街友的際遇，不僅是個體的生命問題，更是衡量一個城市是否重視弱勢族群的指標之一。今日的台北正以多元開放的姿態，接納各個階層的民眾，讓他們在這片土地上，用自己的方式發光發熱，找到珍貴的生存價值。

每位街友都身懷不同知識與專長，夢想城鄉團隊透過溝通、策展，將街友與萬華在地的故事分享給大眾。(攝影∕莊智淵)

【完整內容請見《台北畫刊》二月號625期】。

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