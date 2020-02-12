導入民間力量 打造老房子的新生命

文∕張語羚 圖∕台北市文化局、BRICK YARD 33 1/3美軍俱樂部

台北市是全台最多古蹟、歷史建築的所在地，有高達457處。要讓這些古蹟、歷史建築活化需要人力、資金，光靠政府機關的力量恐怕花上幾十年的時間，都不見得能夠完成。對此，台北市「老房子文化運動」政策的出現，就是導入民間資金與力量的解決方案。

翻轉公部門角色的文化運動

「台北市幾乎每個月都有新的歷史建築被登錄，如果只靠我們的力量，根本趕不及。」台北市文化局文化資產科科長王秉五說，台北市雖然是文化資產所在地冠軍，且《文化資產保存法》也規定所有權人必須維護管理、修復利用，不過文化資產維持不易，多數的擁有者都沒有足夠的財力與心力來執行。

因此文化局在2013年發起老房子文化運動，翻轉公部門在文化資產保存上的角色，從過往的編列預算修復，轉為藉由媒合，串聯文化資產所有權人及民間團體、企業等，讓有意保存歷史建築並活化利用的單位，有機會進駐遍布台北市各地的文化資產。計畫推動8年下來，文化局已經成功媒合24處共35棟文化資產、修復開幕的也有12處。

文化資產的修復費用從2、3千萬元到近億元都有，就算修復後部分空間作商業使用，也很難回本，王秉五說，所以多數響應的都是真正愛文化資產的人，投入大量的經費、人力，並且賦予該場地新的生命。

台北市文化局推動的「老房子文化運動」，讓歷史建築有了更彈性的活化可能。(圖∕台北市文化局)

用過去修復過去的浩大工程

王秉五分析，修復文化資產比拆掉重蓋還要耗費時間、金錢，因為《文化資產保存法》規定，必須要按照原貌修復，因此修復的第一步便是要確認哪些舊有建材可用，哪些必須重新更換。

近來頗負盛名、也是老房子文化運動中修復難度極高的「BRICK YARD 33 1/3美軍俱樂部」便是最好的例子。負責修復規畫、監工的大樂司文創公司副總經理林書旭指出，此處按照原貌修復花了整整9個月，而且還是持續每天工時12小時、他直接住在工地現場拚出來的。

林書旭回憶，陽明山美軍俱樂部荒廢數十年，當初接手時有3分之2的屋頂已經無法使用，且該屋頂都是由紅磚瓦片砌成，目前台灣幾乎已經沒有生產類似瓦片的窯廠。他們一度打算從海外進口，但幾經波折後，打聽到當年生產瓦片的原廠雖已倒閉，但1960年代製作的瓦片已轉售到草屯、二林、大林、玉井等地，且一直保留到現在。

最終，陽明山美軍俱樂部的屋頂修復，就是用1960年代原廠製作的紅磚瓦片「以過去修復過去」，總數高達1.8萬片，光是材料成本就耗費540萬元，而整個美軍俱樂部的修復費用高達約9,600萬元，幾乎是不可能回收的成本。

用租金折抵重振老屋修復

大樂司文創公司其實是光碟片製造廠鈺德科技公司投資的子公司，林書旭說，當初標下陽明山美軍俱樂部的原因是公司計畫轉型，過去為黑膠唱片製造廠因此打算朝文化林書旭說，當初標下陽明山美軍俱樂部的原因是公司計畫轉型，由於公司曾是黑膠唱片製造廠，因此打算朝文化面向著手，且秉持著「台灣不需要再創造新的文化，因為本來就有豐富文化底蘊」的精神進駐，結合此地冷戰時期駐紮美軍社交聯誼場地的歷史背景，作為美式黑膠唱片文化的展示場地。

如今，因為美軍俱樂部的成功經驗，有越來越多廠商願意進駐陽明山為數不少的美軍宿舍。王秉五說，這塊地的所有權人是台灣銀行，最初透過老房子文化運動委託文化局引介廠商修復，不僅修復成果好，外界反應也佳，因此近期台銀也開始自行招標、找廠商修繕其他歷史建築，這正是文化局期望帶動的效果，所有權人、民間團體紛紛開始投入歷史建築的修復與活化。

杭州南路2段67號的歷史建築修復前（左）與修復後（右）對比。（圖／台北市政府文化局）

位於陽明山上的BRICK YARD 33 13美軍俱樂部，外觀上改造前（左）和改造後（右）有著天壤之別。（圖／BRICK YARD 33 13美軍俱樂部）

不過推動過程也曾遇到阻礙，王秉五說，老房子文化運動一開始反應很熱烈，但2016年台北市地價稅大幅調高3、4成，間接導致歷史建築的租金飆高，已經進駐的廠商維持得很辛苦，準備招標的歷史建築也因而乏人問津。

因此，文化局四處奔走，最終說服文化部進行《文化資產保存法》修法，2017年起舉凡民間團體、個人、財團法人修復公有文化資產，修復費用、維護管理費用均可折抵租金，且審查及修復期間免租金，這才重新活絡老房子文化運動，文化局將之稱為「2.0版」。

從金華街宿舍穿越舊時空

老房子文化運動推動多年以來，各縣市開始群起效法，不過王秉五強調，修復雖是歷史建築活化使用的關鍵，但是如何活化、是否融合建築的歷史脈絡等，都是評選進駐廠商的重點，力求歷史建築在新時代中活出新舊交融的生命。

接下來最令人期待的是金華街的錦町日式宿舍群，為日本昭和時代建築，少說有70年以上的歷史，目前已有一間修復完成，預計明年將陸續開幕。王秉五說，另一例尚有9棟19戶（原台北刑務所官舍），亦保存得相當完整，連當時的澡堂都有留下來，已經陸續招標出去。

王秉五期待，屆時這一處處作為藝文活動、餐飲、文創商品展售的日本時期宿舍，將串聯成為一條完整的「線」，讓遊客來到此處就好像穿越時空般，感受那個時代的氛圍及建築。

金華街的日式舊宿舍修復前原貌。（圖／台北市政府文化局）

金華街的日式舊宿舍在修復後改造成文創商家。（圖／台北市政府文化局）

【完整內容請見《 台北畫刊 》二月號625期】。

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