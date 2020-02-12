花季時節的靜心藝遊 陽明山沉澱思緒之所

文∕趙意雯 圖∕亞尼克夢想村、Garden91草山玉溪、URS27M郊山友台

在櫻花、杜鵑花盛放的初春時節來到陽明山，除了欣賞滿山繽紛，不妨順道去幾處充滿藝文氣息的場域，靜心感受這座台北郊山孕育的藝術能量。

亞尼克夢想村ー陽明山美軍宿舍

1950年代美軍駐台協防，因此在陽明山山仔后地區興建了大量的美軍宿舍群，數年前在台北市文化局「老房子文化運動」的推動下，這些荒廢的美國南方鄉村建築有了新生命。將其中建築改造成「亞尼克夢想村」，供應多樣化派塔、鹹派等餐點，讓旅客於風和日麗的午後，在草坪及庭園愉悅地享用點心。

進入店內，可以看見昔日照片、舊車牌、老唱盤、古董打字機、投幣式公用電話等物件，處處是歷史遺留的痕跡，彷彿穿越了時光，回到悠遠的50年代。此外，此處每季也規畫不同主題的藝術展，例如老照片特展、陶藝作品展等。

這裡也相當適合大小朋友共遊，全年推出親子DIY課程，有迷你蛋糕杯、小盆栽蛋糕等趣味的烘焙體驗。不妨找個時間，拐進仰德大道旁的靜謐巷弄，在此好好享受一段幸福時光！

Garden91草山玉溪

愛石成痴的商人林文雄，在陽明山半山腰打造「Garden91草山玉溪」，希望將精彩的石雕收藏與人共享。這個素雅的人文空間融合了小型園林、文物展館與咖啡廳，更不定期舉辦教育講座、音樂會等人文活動。

走入館內，可發現一尊垂眼閉目的立佛，予人寧靜致遠的感覺，正是鎮館之寶。而園林中亦錯落展示著各式石雕珍藏，不論姿態、神韻，都各有特色，細心觀賞，思緒也隨之安定沉澱。

園區也致力推廣食農教育，可事先預訂名為「粗茶淡飯」的蔬食簡餐，品嘗當季食材的自然滋味。咖啡廳則以供應友善大地的飲品為主，例如公平貿易咖啡、台灣有機紅茶、台灣小麥釀製的啤酒等，以及自製的優質健康甜點，邀請民眾一同享受城市綠洲之美，體會仲夏樂活時光。

Garden91草山玉溪(圖/Garden91草山玉溪)

URS27M郊山友台

透過台北市都市更新處推動的「都市再生前進基地（URS）」計畫，這處原本廢棄多年的老舊房舍，又再度注入新生命，更獲得「台北市老屋新生」、「台北景觀大獎」等獎項。在此除可欣賞山景，還能參觀展覽、製作陶藝品、品嘗點心，成為都市人實踐「郊山學」的新場域。

「郊山展間」改建自超過50年歷史的自來水處員工宿舍，戶外的木造平台匯集四周綠意氣息，在此舉辦的藝術展覽、快閃市集，是城市裡難得的風景。「雲森陶陶」運用大片落地窗引進戶外陽光，成為陶作、窯燒的工坊及教學場地，更不時邀請國際陶藝創作者進駐交流，將工藝美學融入生活。

全年供應四季甜點與飲品的「郊山食間」，以「雲森陶陶」的手製陶器作為盛裝器皿，而空間內的舊牆面，在植物妝點下別具韻味，讓都市人暫時遠離塵囂。

URS27M郊山友台 (圖/URS27M郊山友台)

【完整內容請見《 台北畫刊 》二月號625期】。

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