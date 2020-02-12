想用什麼方式賞花？2020陽明山賞花途徑提案 步行派vs.兜風派vs.公車派
文∕黃鼎翊、圖∕台北市工務局公園路燈工程管理處
今年的你想以什麼方式賞花？遊覽陽明山的方式有很多種，步行派可以漫步於櫻花樹下，近距離感受大地回春的氣息；鐵馬族可在徐徐春風陪伴下，欣賞沿途粉色的旖旎風光；長者們則可以選擇搭乘公車，輕鬆飽覽繁花盛開之美。
步行派的賞花路徑
花開了她先知道！台北市花卉試驗中心主任宋馥華，每年都要針對氣候狀況推測當季開花情形，並經常藉由實地觀察進行預測，因此對陽明山的賞花路徑可說是瞭若指掌。
不過放下工作後，宋馥華就回歸為一名單純喜歡賞花的遊客，她提到，步行派最適合陽明公園的環狀賞櫻步道，以花鐘停車場作為起點，2月上旬前，沿櫻花溪流區漫步可欣賞到寒櫻；2月中旬往辛亥光復樓前進，途中就能遇見重瓣小巧的八重櫻。
而從辛亥光復樓旁的養心池岔出，也有另一番景色。2月初可見山櫻花，2月底左右，則是昭和櫻和金毛杜鵑共同盛開的天下，此時楓香也會吐出嫩紅色的新芽，和綻放中的櫻花互別苗頭。賞櫻步道終點可以設定在遊客中心，以陽明山公園最美的吉野櫻收尾，若是白天的勝景還看不夠，傍晚不妨在花鐘停車場旁的噴水池畔欣賞夜櫻，感受浪漫絢麗的時刻。
不想人擠人，宋馥華另外推薦私藏的賞櫻祕境，「第二停車場旁的水濂洞，可以靜靜地欣賞八重櫻，或是前往40砲陣地紀念公園的觀景平台眺望山景，欣賞遠方層疊的櫻花樹，也是踏青的好選擇。」
兜風派的賞花路徑
「春天的陽明山非常漂亮！」就讀文化大學建築系四年級的Mark，喜歡在課餘時騎機車兜風，他提到，花季時往擎天崗的方向上山，沿路都是櫻花，美不勝收。
Mark也分享他的賞花兜風路徑，他最喜歡1月時到平菁街42巷欣賞滿開的寒櫻，並在賞花後，前往平菁街的橘咖啡小憩。店內擁有小橋流水的造景，2月底還有令人驚豔的吉野櫻花廊，不過這裡的櫻花屬於私人園區，入內需要提前預約。休息後，可沿著平菁街往中華電信國際電台方向前進，兩旁皆是盛開的吉野櫻。
此外，Mark也推薦位於永公路245巷的東方寺，一到春天，盛開的吉野櫻為外觀古樸典雅的寺廟點綴粉嫩意象，是拍攝櫻花的人氣場域。
公車派的賞花路徑
62歲的蔡媽媽喜歡親近大自然，大眾運輸是她相當重要的移動工具，尤其每到陽明山花季，她便會一大早搭乘公車，抵達定點後，再沿途慢慢欣賞風景。「搭公車的好處就是不用擔憂迷路，且能順利銜接各景點。」蔡媽媽分享自己最喜歡在陽明公園內賞花，尤其花鐘周圍以及第二停車場的八重櫻、杜鵑花，盛開時的各種姿態，讓人每年都想來親自感受。
二子坪也列入蔡媽媽欣賞櫻花的口袋名單，搭乘休閒公車108號在路口下車，沿著平緩的步道散步，兩側綠意盎然，非常適合全家人一同健行。迎接步道終點的是整片寬闊的草坪，以及一株株開得正豔的櫻花，不妨找一處草地就地野餐，在藍天綠地映襯之下，感受浪漫的春日絮語。
【完整內容請見《台北畫刊》二月號625期】。
手機、平板請下載
【《現在玩臺北App》iOS版】。
【《現在玩臺北App》Android版】。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言