想用什麼方式賞花？2020陽明山賞花途徑提案 步行派vs.兜風派vs.公車派

文∕黃鼎翊、圖∕台北市工務局公園路燈工程管理處

今年的你想以什麼方式賞花？遊覽陽明山的方式有很多種，步行派可以漫步於櫻花樹下，近距離感受大地回春的氣息；鐵馬族可在徐徐春風陪伴下，欣賞沿途粉色的旖旎風光；長者們則可以選擇搭乘公車，輕鬆飽覽繁花盛開之美。

步行派的賞花路徑

花開了她先知道！台北市花卉試驗中心主任宋馥華，每年都要針對氣候狀況推測當季開花情形，並經常藉由實地觀察進行預測，因此對陽明山的賞花路徑可說是瞭若指掌。

不過放下工作後，宋馥華就回歸為一名單純喜歡賞花的遊客，她提到，步行派最適合陽明公園的環狀賞櫻步道，以花鐘停車場作為起點，2月上旬前，沿櫻花溪流區漫步可欣賞到寒櫻；2月中旬往辛亥光復樓前進，途中就能遇見重瓣小巧的八重櫻。

而從辛亥光復樓旁的養心池岔出，也有另一番景色。2月初可見山櫻花，2月底左右，則是昭和櫻和金毛杜鵑共同盛開的天下，此時楓香也會吐出嫩紅色的新芽，和綻放中的櫻花互別苗頭。賞櫻步道終點可以設定在遊客中心，以陽明山公園最美的吉野櫻收尾，若是白天的勝景還看不夠，傍晚不妨在花鐘停車場旁的噴水池畔欣賞夜櫻，感受浪漫絢麗的時刻。

不想人擠人，宋馥華另外推薦私藏的賞櫻祕境，「第二停車場旁的水濂洞，可以靜靜地欣賞八重櫻，或是前往40砲陣地紀念公園的觀景平台眺望山景，欣賞遠方層疊的櫻花樹，也是踏青的好選擇。」

金毛杜鵑(圖片提供∕台北市工務局公園路燈工程管理處)

兜風派的賞花路徑

「春天的陽明山非常漂亮！」就讀文化大學建築系四年級的Mark，喜歡在課餘時騎機車兜風，他提到，花季時往擎天崗的方向上山，沿路都是櫻花，美不勝收。

Mark也分享他的賞花兜風路徑，他最喜歡1月時到平菁街42巷欣賞滿開的寒櫻，並在賞花後，前往平菁街的橘咖啡小憩。店內擁有小橋流水的造景，2月底還有令人驚豔的吉野櫻花廊，不過這裡的櫻花屬於私人園區，入內需要提前預約。休息後，可沿著平菁街往中華電信國際電台方向前進，兩旁皆是盛開的吉野櫻。

此外，Mark也推薦位於永公路245巷的東方寺，一到春天，盛開的吉野櫻為外觀古樸典雅的寺廟點綴粉嫩意象，是拍攝櫻花的人氣場域。

吉野櫻(圖片提供∕台北市工務局公園路燈工程管理處)

公車派的賞花路徑

62歲的蔡媽媽喜歡親近大自然，大眾運輸是她相當重要的移動工具，尤其每到陽明山花季，她便會一大早搭乘公車，抵達定點後，再沿途慢慢欣賞風景。「搭公車的好處就是不用擔憂迷路，且能順利銜接各景點。」蔡媽媽分享自己最喜歡在陽明公園內賞花，尤其花鐘周圍以及第二停車場的八重櫻、杜鵑花，盛開時的各種姿態，讓人每年都想來親自感受。

二子坪也列入蔡媽媽欣賞櫻花的口袋名單，搭乘休閒公車108號在路口下車，沿著平緩的步道散步，兩側綠意盎然，非常適合全家人一同健行。迎接步道終點的是整片寬闊的草坪，以及一株株開得正豔的櫻花，不妨找一處草地就地野餐，在藍天綠地映襯之下，感受浪漫的春日絮語。

杜鵑(圖片提供∕台北市工務局公園路燈工程管理處)

山櫻花(圖片提供∕台北市工務局公園路燈工程管理處)

【完整內容請見《 台北畫刊 》二月號625期】。

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