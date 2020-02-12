兩代女子的共居日常——女大學生 湯采陵 Ｘ 銀髮族奶奶 謝安娜

文∕張雅淳 攝影∕林冠良 圖∕台北市社會局

「青銀共居」最早起源於荷蘭，顧名思義就是開放青年與年長者共同生活在同一空間，相互幫助，也相互陪伴，除期望藉此解決居住空間問題，也加強人與人之間情感的凝聚。

文化大學二年級的湯采陵，與73歲的謝安娜奶奶因台北市青銀共居計畫結識，也在台北市陽明老人公寓建立起跨越世代的友誼。

安娜奶奶的台北閒情

安娜奶奶說自己當年任職於文化大學，從以前就居住在陽明山，曾搬至外縣市的她，最終還是忍不住搬回來，她說台北不但隨處有美食可吃，交通也便利，目前已入住陽明老人公寓5年。「我一直覺得我應該要獨立自主，以前在陽明山這麼久，都不知道有這個地方。發現這裡之後，我就搬過來。」

文化大學二年級的湯采陵，與73歲的謝安娜奶奶因台北市青銀共居計畫結識，也建立起跨越世代的友誼。(攝影∕林冠良)

「來，多吃點，這對眼睛很好，你們年輕人用眼多……」話剛說完，安娜奶奶就親切地將茶杯放到桌前，熱情地招呼，並拿出一包紅棗塞到采陵手上。安娜奶奶個性活潑且多才多藝，她從20年前開始創作風格獨特的復活節彩蛋，近年並在共居大學生協助編輯和整理下，出版了《安娜的復活蛋》專書。

少女采陵的體驗進行式

一旁的湯采陵是文化大學國樂系學生，總是滿臉笑容地聽著安娜奶奶說話。湯采陵說，當初參與青銀共居，主要是想了解長者的生活。「我是在學校網站上看到這個消息。青銀共居是學校、公寓跟社會局三方合作的，我覺得還不錯，於是就來報名。」

采陵話才剛說完，樓下就傳來一陣陣悠揚歌聲，安娜奶奶解釋，這是每週固定舉行的音樂輔療活動，邀請爺爺奶奶以歌聲活絡心靈。聽著長輩們的歌聲，采陵溫柔地說，「我平常也會參加那個活動，幫忙布置和翻譜，也準備一些可以敲打的小樂器讓爺爺奶奶一起玩，有點像助教的角色。」

像是讚美自己的孫女一樣，安娜奶奶笑著說：「采陵在這裡很出名的！只要她有活動，我們都很踴躍參加。」這裡的學生住戶常負責舉辦不同活動，如烹飪、歌唱等，也會和爺爺奶奶玩桌遊，這也是采陵和安娜都喜歡的活動之一，特別常玩的是以色列麻將，采陵總是熱心地教大家規則。安娜奶奶打趣地說：「他們這些年輕人常被我們追著要玩遊戲。」

問起誰的桌遊玩得好？采陵笑說：「那就不一定囉！」言下之意，薑還是老的辣。安娜奶奶則謙虛地說：「不過年輕人還是對玩法比較清楚啦。」兩人對視，頗有默契地微笑著。

公寓內的兩代住戶時常一起玩桌遊。（圖／台北市社會局）

除了和爺爺奶奶一起玩桌遊、協助音樂輔療，在學校參加戲劇社的采陵也會舉辦讀書會、讀劇會，邀請爺爺奶奶一起參加，之前讀過《雲上的阿里》、《直視死亡的勇氣》與《回憶我的七〇年代》等與生命歷程、生命議題相關的作品，選擇的書籍也會與社工討論過。采陵認為，生死議題是所有人都會面臨到的，學習如何面對與經歷是非常重要的事。

兩代女子風格大不同

聊起台北和生活在這座城市的女子，采陵笑著說，覺得台北女生有很多不同的風格。「可能台北受較多國外流行文化影響，所以台北的女生都各有特色。我自己比較偏日系，同學有歐美系、韓系的，也有走復古風的。」身為國樂系學生的她也認為，台北步調快速、便利性極高，而且籌備演出時，也總能一下子就找到好場地。

而問到安娜奶奶覺得自己屬於什麼風格？她的回答可說是驚豔全場，她說自己喜歡歐美路線，因為一直生活在台北，年輕時可是很懂潮流的！不僅喜歡穿著短褲，騎上偉士牌去看海、看夜景，也時常出國旅行。她很欣賞歐美女性的自然大方，也時常鼓勵年輕人多出去看看。

走入有愛的台北共居生活

陽明老人公寓由於靠近學區，學生美食眾多，牛肉拌麵、愛瘋牛排、輔大豬排文化店等，安娜奶奶與采陵兩人談起食物顯得興致勃勃。而問到跟長輩共居的生活會不會不習慣，采陵表示雖然跟在外面住有很多不一樣，生活習慣上也需要相互配合，但她認為：「爺爺奶奶人都很好，很像是自己家裡面的阿公阿嬤。久了也會很想念自己的阿公阿嬤，提醒自己要常常和他們聯絡。」

安娜奶奶則說，「學生們很有活力，總是感染我。他們搬進來之後，這裡的氣氛的確年輕多了。我很常注意這些孩子的變化，大一到大四都不一樣。一年級的孩子比較生澀，規規矩矩的。二年級就開始懂得享受生活了。」她笑稱孩子們講話「滑里滑氣」的，「所以玩笑就多起來了，這樣要老人家不調皮也很難。」

接著兩人一搭一唱，一邊喝茶、一邊聊起化妝和期末考，「這幾天準備考試很累吧？」安娜奶奶慈祥地問著，聽起來十分疼愛，而采陵也認真地解說起國樂系大二的課程安排，在這對青銀共居的女子身上，似乎有一種溫暖的情懷，穿越兩代的年齡隔閡，一直在流動著。

公寓內的公共空間，張貼著當屆入住大學生的自介海報，讓爺爺奶奶能更快熟悉新鄰居。(攝影∕林冠良)

人物介紹

湯采陵，文化大學國樂系二年級學生，喜歡日系風格。參與青銀共居計畫半年，在公寓內主辦讀書會、讀劇會以及協助每週的音樂輔療。(攝影∕林冠良)

謝安娜，現年73歲，人稱安娜奶奶，喜歡歐美系風格。入住陽明老人公寓5年，在「青銀共居」學生協助下，出版了《安娜的復活蛋》一書。(攝影∕林冠良)

【完整內容請見《 台北畫刊 》二月號625期】。

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