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刺青系女子修煉 當Birdycody以紋身作為自主圖騰

聯合新聞網 / 臺北畫刊
Cody認為刺青不需要特意追求意義，因此鮮少過問客人刺青的目的。（圖／Birdycody）

文∕翁于庭 攝影∕KRIS KANG 圖∕Birdycody

一切都是粉嫩色的，她的指甲、她的異想世界，甚至是她的刺青工具，刺青師Birdycody替來客紋上的線條或圖樣裡，有著台北的多樣風情。刺青就像城市裡濃烈而迷人的五光十色，總能尋覓到每個人坦然攤開在肌膚上的靈魂本色。

當她成為自由的刺青師

東方臉孔的天使、穿著時髦星星洋裝的兔子老師、卡通形象的中國山水，或者一串迷因色彩的中文句子……滑開她在Instagram上的刺青作品，跨界的元素交疊、融合一一展現。「我就是把我喜歡的元素統統畫下來而已。」

眼前是Birdycody（Cody），入行成為刺青師兩年，一頭慵懶的捲髮垂落在肩上，穿著荷葉邊緊身襯衫、運動褲搭厚底鞋，加上聽來稚嫩的聲音，更立體化了她隨興自在的言行舉止。

畢業於台北實踐大學服裝設計學系的Cody，出社會的第一份正式工作是服裝助理，踏入刺青這一行其實是有些任性的決定。「朋友知道我一直都有在畫圖，一聽說有人在找刺青學徒，就問我要不要試試看。」就這樣，Cody開始了她由紙張、布料等媒材拓展到人類皮膚的創作之旅。

當時的Cody利用下班時間學習，一方面讓師父（現任「豆葉紋印所」主理人）帶領入門刺青的專業知識；另一方面她也持續產出屬於她異想世界的圖像，後來更乾脆辭去原本的工作，全心投入刺青師的行列，「其實沒想到，畢業後這麼快就遇到一件合適又喜歡的事。」Cody笑著說。

刺青師Birdycody有一套自己看待生活的有趣準則。(攝影∕KRIS KANG)

刺青作為一種喜歡的自我呈現

刺青風格百百種，從美式傳統的Old School、日式傳統半胛、寫實過渡到以單色為主的點墨（Dotwork）皆有，Cody的作品大都屬於黑白線條或圖案局部上色，與近日流行的手針（Stick and Poke）手工風格不謀而合。

一改大眾印象中刺青陽剛且客人多為男性的形象，Cody認為，如今台北的女刺青師與女性客人也不在少數，而男、女刺青師的風格也非截然二分，雖然以自己相對隨興的畫風來說，Cody身邊的男性刺青師剛好較多是工筆精緻的寫實路線，但她毫不避諱地說，並沒有感受到性別帶來的創作差異，台北的刺青風格如此豐富，正是因為每個人的喜好與講究的細節各不相同。

Cody的刺青元素多樣，圖案風格大都是女子感的夢幻中帶著幽默。（圖／Birdycody）

Cody的客人以女生為多數，當然也有不少男性，觀察前來刺青的女子，手臂內側是大熱門；至於圖案方面，她說，「女生喜歡刺貓狗等比較具象、可愛的圖案；男生的話，大都是山水，或者『魔鬼陣』圖，那些看起來比較抽象、神祕的類型。」她分析道。

客人前來刺青的理由五花八門，但最重要的原因就是「喜歡」。在選擇圖案時，通常是從刺青師繪製的「認領圖」，也就是刺青師現有的圖案中挑選，若有中意的，就可以跟刺青師討論要刺在哪個部位。總是一派輕鬆的Cody解釋，許多人總是把刺青想像得意義重大，但與其分析怎樣的人選擇什麼類型的圖，她寧願把這樣的過程單純當成一種個人喜好的展現。生活在台北，刺青早已不是什麼禁忌或新聞，作為成年人，Cody覺得人人都有自由意志、只要確定是自己喜歡的就夠了，「通常我只會提醒他們刺哪個部位會特別痛。」她露出淘氣的笑容。

Cody（右）和她的師父（左）活出一種台北女生獨特的模樣，鞏固熱愛的事物，也認為幽默能改變成見。(攝影∕KRIS KANG)

愛恨由己的都會姐妹戰隊

不去追求意義感、專注於當下的喜歡與痛快，Cody與她充滿趣味的刺青圖騰，像是一種屬於大城市特有的自由隱喻。自在隨興的她也曾與從事模特、髮型師等不同行業的姐妹，集結彼此的藝術長才，自發性舉辦了名為「Teach Me」的快閃展覽，讓次文化的面向更為多元地延伸出去。Cody笑著說，那次展覽，她除了製作出一具大型的裝置藝術，也舉辦刺青活動，就是「現場畫，現場刺」。大部分的參與者都不是思考了好幾天才來的，而是現場決定了就刺，這種作法大大衝擊了目擊的長輩。

如同許多人的疑慮，「刺青選圖不是應該更深思熟慮嗎？」二十世代的Cody有著這個時代女生截然不同的看法，她說，很多人喜歡刺具有懷念意義的圖案，「但是很懷念的事物，刺在身上天天看可能會難以抽離，那倒不如刺一個嶄新的東西，你會越看越喜歡。再回頭來看那時的自己，會覺得更像是把意義昇華了。」

台北新女生的抉擇與原則

像Cody這樣的台北女生，不太常感覺後悔，甚至覺得遺憾有點喜感。在她的姐妹之中，流傳著一個暱稱為「鞏立原則」的判準 ，意思是「鞏固自己所愛，樹立自己的最高標準」。比起猶豫不決，她們更喜歡抓住有感而發的剎那，而後發揮在自己熱愛、擅長的領域上。

「我覺得不管把台北女生放到哪裡，她們都會是一群特色十足的存在。同時，她們隨和開放，對事物的接受度廣，也很知道該怎麼打扮自己。」在Cody觀察下，非主流的風格也占據了台北時尚的一部分。

左：Cody喜歡線條簡單的刺青，身上刺的也是線條感的圖案。(攝影∕KRIS KANG) 右：工作室的一隅，擺放著各種刺青用的顏料。(攝影∕KRIS KANG)

最後問起Cody，如果要為擬人化的「台北」刺青，會如何客製圖案？她思考了一下，笑著說：「我會希望是有點台式『俗』、卻又帶著無法一目了然的神祕氣息，再加一點惡搞元素的『女人風格』。」聽來讓人摸不著頭緒，Cody又說，「就是例如愛心、Kitty、星星等，那些乍看之下很女生的標籤，用沒那麼標準美學的表現方式，歪歪斜斜地展現在女子身上，反而有一種自在的幽默，這就是『女人風格』。」更具體來說，這是二十世代的另類女生所期待看見以及實踐的台北女人風格，面對過往的女性刻板印象，相較於急忙除去標籤，她們更喜歡用有趣的形式來溝通、解套。

「我很喜歡那種自由的喜感，幽默感是非常有力量的。」她說所有外顯的視覺呈現，文字也好、圖騰也罷，都是「溝通」的一種形式。透過溝通，會使人們了解彼此、迸發文化火花。就像Cody的刺青，刺在身上、穿梭在城市裡，便是一個女孩隨興而自主、由內而外的自我表述。

【完整內容請見《台北畫刊》二月號625期】。

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