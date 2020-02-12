穿搭系女子解析 Meg Lu的都會潮流轉播

文∕翁于庭 攝影∕林軒朗

冬日的台北街頭，迎面而來的是打扮風格各異的男男女女。女子妝容繽紛，多層次的打扮在機能與款式間絕妙平衡；男子看似整體休閒，不經意顯露的正式單品才是舉手投足間的關鍵。在這個潮流快速輪轉、審美意識高漲的當下，穿得好不是唯一，還要穿出自我特色。

當她成為新世代美妝穿搭指標

陽光慵懶灑落午後的中山街區，窄小巷弄棲息著各式特色店鋪，每一個拐彎都像探險。頂著一頭烏黑俏麗短髮、身著一襲鼠灰色大衣與深藍色貼身丹寧褲的女子推開咖啡廳的大門，「哈囉大家好，我是Meg。」充滿磁性嗓音的問候，聽來率真、親切 —— 她是Meg Lu，以穿搭與美妝為主軸的全職YouTuber，在YouTube上擁有43萬追隨者。

從小在台北長大，當多數人幼稚園還在任父母擺布要穿什麼衣服上學時，Meg已經會為今天要穿哪條裙子和父母爭辯；而當高中同儕都還沒有觀閱YouTube的習慣時，Meg已被歐美的美妝YouTuber啟蒙了風格美感；甚至後來大學就讀廣電系，她也是以YouTube個人頻道作為畢業製作的首例。結合所學與熱愛的美妝穿搭，Meg以生動、平易近人的腳本企畫，陸續開闢了「矮個直擊」、「服飾單品生死鬥」、「彩妝教學」等單元，深受年輕女性的青睞。

OOTD 今天穿什麼

問及今日她的ootd（outfit of today）是什麼，Meg俏皮地回答，「今天的關鍵字是幹練。但我就是喜歡在這樣略正式的打扮中加入『色彩』的元素。」她拉了拉從全黑俐落剪裁的套裝領口延伸而出的黃色高領，恰好與散發早春氛圍的暖橘色眼影相呼應。

Meg透過黑色剪裁的短版外套內搭黃色高領上衣，打造出都市女生的幹練氣質。(攝影∕林軒朗)

Meg觀察台北人多半傾向選擇飽和度相對低的衣著，如黑白與大地色系等略微黯淡的色調。「但其實適度搭配一些鮮豔的小物，就能達到畫龍點睛的效果。」她認為，大學時代開始頻繁造訪的日本東京給了她許多穿搭上的靈感，搭配上也不再拘泥於單一風格。「比起歐美講究身材臉蛋，我發現日本人很擅長堆疊細節，創造出每個人都能駕馭的風格。」Meg也分享自己最自在的日常穿搭 —— 「休閒復古」，通常是上身一件舒適的大學T，搭配單寧系列的吊帶褲與外套，腳踩一雙可以走久的運動鞋，配件則彈性選搭有個性的貝雷帽或漁夫帽。

休閒復古是台北女性常見的風格，隨意搭配帽子、飾品等小單品就會很吸睛。(攝影∕林軒朗)

遍地開花的都市女子風格

「休閒復古也是台北女性的一種風格，通常可以在東區與中山站周邊見到。」Meg彷彿進入YouTuber模式，如數家珍地分析起她對於台北女子風尚的獨到見解。「另一個大宗則是冷淡風格。」冷淡風訴求簡約而克制的設計，因此在穿搭上不強調身材曲線，質地柔軟，以裸色、大地色為主；妝容則乾淨收斂，眼影也是大地色系，唇色常見土色與玫瑰色。

「冷淡跟休閒復古區域相仿，都散布在東區與中山站附近。但貴婦風雲集的信義區，冷淡風也很常見。」Meg分析，這種風格趨勢除了與深耕台灣多年的日系品牌有關外，更與近年來滲透台灣的韓流有關。「韓國流行其實還可一分為二。」Meg說，「冷淡風是一種，西門町國高中女孩的穿搭是另外一種。」西門町的消費年齡層較東區、中山站年輕，多半都是還在摸索自我風格的國高中生。而成長過程中幾乎沒有接受過日本流行文化洗禮的她們，更為熟悉的是來自當紅韓星的影響，整體打扮趨近熱褲、短裙等時下韓團特色。

「但其實不論追求什麼風格，那都暗示了自身嚮往的生活風格。」Meg試著收束她所觀察到的台北女子，「台北女子的風格真的很有趣，因為總可以在她們身上看見歐美、日、韓交織而出的縮影，造就台北女子獨特的『混血』樣貌。」也許不若其他國家女性的辨識度那般強烈，但台北女子代表的是能夠融會貫通各風格、更為無拘無束的境界。

遍布著許多可愛服飾店的中山區，是Meg時常造訪的地區。 (攝影∕林軒朗)

台北的治裝地與女孩氣

生活與工作密不可分的Meg，所到之處能玩樂、也能展現風格。自然路線的話，她推薦到大安森林公園野餐、享受春季的微風；若想添購「裝備」，不妨趁假日來中山站一帶，香蕉貓。Banana Cats、Awww Select Shop、顛復古古著百貨行等古著和風格小店一字排開，可能流連整日都逛不完；或者也可以到四四南村參與週末市集，「若不是很冷，建議採取薄薄的多層次穿法。吊帶褲搭配古著襯衫，再搭後背包、能拉長比例的厚底鞋，都是不錯的選擇。」為什麼是後背包呢？Meg笑開來，「因為要裝戰利品啊，這是最重要的部分！」她同時也強力推薦在松山文創園區定期舉辦的台北「蚤之市」，「總能挖到寶。」Meg發出讚嘆。

台北的服裝風格多樣，隨意走進小店或許就能找到適合自己的穿搭。(攝影∕林軒朗)

「我覺得台北是個人情味很重的地方，真的沒有傳說中的『很難親近』。」在台北生活超過20年的Meg說，「要比喻的話，我覺得台北很像『學藝股長』，就是人很好，善於督促他人，很老實地過生活，然後一直在進步。」台北女子亦同，畢竟城市與人的互動密不可分。或許資訊爆炸讓現代人衍生出某種程度的焦慮感，也讓生活在這座城市的人不禁自我懷疑，但這不就是不斷的探索與尋找自我風格的必經之路嗎？

然而不論是Meg、她的跟隨者，還是任何一個走在街頭的台北女子，都在日常中嘗試往各自所追求嚮往的生活態度靠近，那隨之迸發的各種特色與魅力，讓台北的生活更精彩。

【完整內容請見《 台北畫刊 》二月號625期】。

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